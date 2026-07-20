Odrezaný Messi plakal, svet oslavuje nenápadného šéfa. Spomína totálne dno

Keď kapitán Rodri zdvihol nad hlavu trofej pre majstrov sveta, oblohu nad New Jersey rozžiarila veľkolepá pyrotechnická šou.
Ohňostroj, petardy, rakety a oblaky dymu vytvorili atmosféru pripomínajúcu tradičnú valencijskú mascletu (pyrotechnická šou) – akoby scenárista finále vedel, že hrdina druhého svetového titulu pochádza práve z Valencie.
Z mesta, kde sú hlučné oslavy, petardy a ohňostroje neoddeliteľnou súčasťou tradície.
Rodri prevzal trofej z rúk amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý odovzdával medaily obom finalistom.
Španielsko však oslavovalo rovnako elegantne, ako hralo počas celého turnaja. Po futbalovej lekcii, ktorú predviedlo na ihrisku, ukázalo triedu aj pri oslavách historického triumfu.
Totálne ovládlo futbalový svet. Je úradujúcim majstrom Európy, olympijským víťazom a najnovšie aj majstrom sveta.
Osud odložil najdôležitejší gól
Vo finále sa dlho čakalo na rozhodujúci moment. V riadnom hracom čase gól nepadol, hoci Španieli boli nebezpečnejším tímom.
Ak sa skóre nemenilo ani po deväťdesiatich minútach, veľkú zásluhu na tom mal brankár Emiliano „Dibu“ Martínez, ktorý predviedol niekoľko fantastických zákrokov. Výrazne sa podpísal aj rozhodca, ktorý ešte v riadnom hracom čase neuznal Španielom regulárny gól.
Predstava, že sa takéto finále rozhodne až v penaltovom rozstrele, bola vzhľadom na priebeh stretnutia až nespravodlivá. Španieli si víťazstvo zaslúžili oveľa skôr. Medzi tri žrde vyslali dvanásť striel, Argentína ani jednu.
Rozhodnutie prišlo v 106. minúte.
Pedro Porro poslal presný center na zadnú žrď, Nico Williams vyhral hlavičkový súboj s Nahuelom Molinom a loptu posunul Ferranovi Torresovi. Útočník Barcelony zakončil akoby do strely vložil dušu celého Španielska.
Čelil veľkej kritike
Od pamätného gólu Andrésa Iniestu vo finále MS 2010 pribudol ďalší zásah, ktorý sa navždy zapísal do dejín španielskeho futbalu.
FIFA nemala pochybnosti ani pri výbere najlepšieho hráča finále. Ocenenie MVP získal práve Ferran Torres.
MS vo futbale 2026 - finále
Španielsko - Argentína 1:0 po predĺžení (0:0)
Gól: 106. Torres
Rozhodovali: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.), ŽK: Li. Martinez, Paredes, Fernandez, Mac Allister (všetci Arg.), ČK: 90.+3 Fernandez po druhej ŽK
Diváci: 80.663
Španielsko: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte (99. Garcia), Cucurella – Rodri (99. Zubimendi), Ruiz (62. Pedri) – Yamal, Olmo (75. Merino), Baena (75. Williams) – Oyarzabal (62. Torres)
Argentína: Martinez – Montiel (58. Molina), Romero (70. Medina), Li Martinez (44. Otamendi), Tagliafico – de Paul (70. Simeone), Mac Allister, Fernandez, Gonzalez (46. Paredes) – Messi, Alvarez (102. Senesi)
„Myslím si, že tento gól nepatrí mne, ale 47 miliónom ľudí. Osud to tak napísal. Bolo nám súdené vyhrať,“ povedal po zápase.
Priznal, že triumf je preňho obrovským zadosťučinením.
„Je to neuveriteľná úľava. Počas celých majstrovstiev sveta som čelil veľkej kritike, ale osud je už napísaný. Ďakujem Bohu, že mi vždy dáva silu pokračovať. Ako hovorím, Boh dáva tie najväčšie veci tomu, kto si ich najviac zaslúži.“
Počas šampionátu zahadzoval jednu šancu za druhou. Futbalový osud si však preňho odložil tú najdôležitejšiu.
Argentína chcela bojovať
Finálová štatistika bola pre Argentínu krutá. Španielsko ju prevalcovalo 20:2 na strelecké pokusy a neuveriteľných 12:0 na strely na bránu.
Unai Simón tak nemusel riešiť jediný presný zásah súpera. Bol to mimoriadne tvrdý zápas. Argentína futbalovo veľa neukázala, no opäť sa snažila dostať duel do roviny osobných súbojov, prerušení a provokácií.
Veľa neskorých zákrokov, veľa emócií a množstvo situácií na hrane pravidiel.
Situáciu ešte skomplikovalo vylúčenie Enza Fernándeza, po ktorom Argentínčania dohrávali predĺženie v početnej nevýhode.
Španieli však zostali verní svojej filozofii.
Aj v najťažších chvíľach pokračovali v kombinácii, držaní lopty a trpezlivej kontrole hry.
Už roky dokazujú, že ich najlepšia verzia vzniká vtedy, keď je hlavným hrdinom lopta. Tak to bolo počas zlatej éry v rokoch 2008 až 2012, tak aj pri triumfe na EURO 2024 a rovnako aj teraz.
Práve vernosť vlastnej futbalovej filozofii im priniesla druhú svetovú hviezdu.
Rodri doviedol Španielsko na vrchol
Jednou z ústredných postáv celého turnaja bol kapitán Rodri.
Dirigoval hru v strede poľa, udával tempo a po finále si prevzal Zlatú loptu pre najlepšieho hráča majstrovstiev sveta.
„Chcem sa poďakovať. Táto skupina je výnimočná a sme majstri sveta. Je neuveriteľné to vôbec vysloviť. Bol to najťažší turnaj v histórii majstrovstiev sveta, hrali sme proti najlepšiemu hráčovi všetkých čias a prekonali sme všetky rekordy.“
Zdôraznil, že Argentína si prakticky nevytvorila žiadne šance.
„To je tajomstvo tejto reprezentácie. Nezáleží na tom, kto stojí proti nám, vždy si ideme po svoje. V živote treba byť odvážny a život sa vám za to odmení.“
Pripomenul aj vlastný návrat po vážnom zranení.
Chce byť príkladom
„Chcem, aby ľudia videli, že aj hráč, ktorý sa dostane na vrchol a potom padne úplne na dno, sa môže tvrdou prácou vrátiť späť. Som príkladom toho, že vytrvalosť sa napokon vyplatí. Cítil som obrovskú podporu a náklonnosť ľudí v celom Španielsku.“
Rodri odohral všetkých osem zápasov v základnej zostave.
Skompletizoval viac ako 650 prihrávok, čo je historický rekord jednej edície majstrovstiev sveta. Úspešnosť jeho prihrávok presiahla 93 percent. Prekonal vlastný výkon z Kataru 2022 aj rekord Xaviho Hernándeza z triumfálneho šampionátu v roku 2010.
Najlepší bol aj v počte úspešných prihrávok v útočnej tretine ihriska, kde ich nazbieral 170.
Jeho ocenenie nebolo iba výsledkom štatistík. Počas celého turnaja podal osem špičkových výkonov a opäť potvrdil, že je najlepším defenzívnym stredopoliarom sveta. Ako piaty kapitán v histórii navyše zdvihol nad hlavu trofej pre majstrov sveta.
Španieli ovládli aj všetky individuálne ceny
Španielsko nedominovalo iba ako kolektív.
Unai Simón získal Zlatú rukavicu pre najlepšieho brankára turnaja a Pau Cubarsí cenu pre najlepšieho mladého hráča.
„Takéto štatistiky sa vždy spájajú s brankárom, ale treba oceniť prácu celej obrany, vlastne celého tímu od prvého až po posledného hráča. Ak chcete vyhrať majstrovstvá sveta, musíte si držať špičkovú úroveň počas celého turnaja. Som hrdý, keď sa pozriem pred seba a vidím týchto gladiátorov. Boli sme fantastickí,“ povedal Simón.
Pripomenul aj silu súperov.
„Nezáležalo na tom, či proti nám stálo Portugalsko s Cristianom Ronaldom, Francúzsko s Mbappém alebo Argentína s Messim. Vedeli sme, že majú hráčov, ktorí dokážu rozhodnúť zápas jediným momentom, no zachovali sme pokoj.“
Je to sen
Na záver poďakoval trénerovi Luisovi de la Fuenteovi.
„Vždy mu budem vďačný za šancu, ktorú mi dal. Verím však, že ktorýkoľvek z našich brankárov by bol schopný vyhrať majstrovstvá sveta.“
Devätnásťročný Pau Cubarsí označil titul za splnený sen.
„Je to sen, ktorý sa stal skutočnosťou. Teraz mám pocit, akoby som stále sníval, ale dokázali sme niečo výnimočné.“
Dodal, že pri jednom titule sa nechce zastaviť.
„O každý ďalší svetový šampionát budem bojovať, akoby bol môj prvý.“
Vyzdvihol aj Aymerica Laporta, ktorého označil za svoj vzor, a pripomenul, že Španielsko prešlo mimoriadne náročnou cestou za titulom.
Slzy Messiho a koniec jednej veľkej éry
Lionel Messi tentoraz odchádzal so slzami v očiach.
Vo veku 39 rokov doviedol Argentínu už do tretieho finále majstrovstiev sveta. Pred štyrmi rokmi bol majstrom sveta, teraz získal striebro. Vicemajstrom sa stal už druhýkrát po roku 2014.
Skončila sa senzačná éra Argentíny, ktorá predtým vyhrala tri veľké turnaje za sebou vrátane dvoch Cop América. Štvrté veľké finále už nedokázala dotiahnuť do víťazného konca.
Nico Williams, ktorý prišiel na ihrisko ako striedajúci hráč a asistoval pri víťaznom góle, neskrýval nadšenie.
„Myslím si, že si ešte ani neuvedomujeme, čo sa nám vlastne podarilo. Sme však nesmierne šťastní. Je to úplné šialenstvo.“
Po náročnej sezóne mal osobitný dôvod na radosť.
„Je to neuveriteľné. Zažil som množstvo ťažkých chvíľ, prešiel som si peklom a teraz si užívam tie najkrajšie momenty. Je to najšťastnejší deň môjho života po tom všetkom, čím som si tento rok prešiel.“