Tituly City vyrástli na špinavých miliónoch. Zlatá éra sa môže skončiť vylúčením z ligy

Vyprofilovali sa na hegemóna najlepšej futbalovej ligy sveta, zaradili sa medzi európsku špičku a získali status jedného z najúspešnejších klubov v modernej futbalovej histórii.
Lenže za kulisami týchto úspechov sa objavil podvod. Futbalový klub Manchester City teraz čelí obvineniu z finančných podvodov a hrozí mu tvrdý trest.
Tento príbeh sa začal písať v septembri 2008, keď klub prevzala mocná ruka z Abú Zabí na čele so šejkom Mansourom.
Nová éra sa naplno prejavila už od nasledujúcej sezóny 2009/10, keď klub odštartoval strmý a bezprecedentný vzostup z ligového priemeru na vrchol. Počas nasledujúcich deviatich sezón získalo City osem trofejí vrátane troch ligových titulov.
Dnes sa však ukazuje, že táto dominancia mohla byť vybudovaná na základe mechanizmov, ktoré nezávislá komisia označila za masívny systémový podvod.
Únik tajných dokumentov a verdikt komisie
Prípad, ktorý fanúšikovia, odborníci a médiá sledujú už roky, dospel k svojmu dôležitému míľniku. Táto gigantická sága pritom odštartovala vďaka jedinému človeku, portugalskému hackerovi a aktivistovi Ruiovi Pintovi.
Práve on stál za masívnym únikom údajov v rámci projektu Football Leaks, ktorý v novembri roku 2018 zverejnil nemecký portál Der Spiegel.
Právnici City preto celý čas namietali, že nelegálne získané e-maily boli vytrhnuté z kontextu a nemali by slúžiť ako prípustný podklad pre rozhodnutie komisie.
Premier League však napriek tomu v decembri 2018 spustila vyšetrovanie, ktoré po rokoch vyústilo vo februári 2023 do vznesenia 115 obvinení.
Potvrdenie viny od Premier League
Koncom septembra 2026 Premier League oficiálne potvrdila verdikt nezávislej komisie, ktorá skúmala hospodárenie Manchestru City v deviatich po sebe idúcich sezónach od ročníka 2009/10 do ročníka 2017/18.
Výsledok priniesol pre klub tvrdú ranu. Manchester City prvostupňovo uznali za vinným vo všetkých obvinení týkajúcich sa vážnych porušení finančných pravidiel a takisto vo väčšine bodov, ktoré sa týkali nespolupráce s vyšetrovateľmi.
Kým v staršom spore s UEFA Športový arbitrážny súd v roku 2020 zrušil City zákaz štartu v európskych pohároch, pretože väčšinu obvinení považoval za nepreukázané alebo premlčané podľa päťročnej lehoty UEFA, v pravidlách Premier League žiadny takýto časový limit neexistuje.
Ligové orgány tak mohli bez právnych prekážok preveriť celé deväťročné obdobie. Pripomeňme, že v sezóne, ktorá predchádzala tomuto obdobiu (v ročníku 2008/09) skončilo City až na desiatom mieste.
Sezóna
Tréner
Premier League
Trofeje v sezóne
Porušené pravidlá
2009/10
M. Hughes / R. Mancini
5. miesto (67 b.)
žiadna
Vznik maskovanej schémy, fiktívne zmluvy, skreslené účty a utajená druhá zmluva trénera Manciniho
2010/11
Roberto Mancini
3. miesto (71 b.)
FA Cup
Nadhodnotený sponzoring a utajovanie odmien trénera aj hráčov
2011/12
Roberto Mancini
1. miesto (89 b.)
Premier League
Skreslené účtovníctvo a fiktívne zmluvy
2012/13
R. Mancini / B. Kidd
2. miesto (78 b.)
Community Shield
Projekt Longbow a májové zakrytie diery 9,9 milióna libier
2013/14
Manuel Pellegrini
1. miesto (86 b.)
Premier League, Ligový pohár
Masívne prekročenie FFP UEFA, utajené financovanie vlastníkmi
2014/15
Manuel Pellegrini
2. miesto (79 b.)
žiadna
Opakované prekročenie limitov FFP UEFA a podhodnocovanie reálnych prevádzkových nákladov
2015/16
Manuel Pellegrini
4. miesto (66 b.)
Ligový pohár
Prvé porušenie limitov PSR Premier League, prekročenie FFP UEFA a skreslené účty
2016/17
Pep Guardiola
3. miesto (78 b.)
žiadna
Porušenie limitov PSR Premier League, FFP UEFA a neposkytnutie pravdivých účtov
2017/18
Pep Guardiola
1. miesto (100 b.)
Premier League, Ligový pohár
Rekordné utajenie sponzoringu, porušenie PSR, FFP a marenie vyšetrovania
Tajné milióny a správa, ktorá usvedčuje
Jadrom celého sporu je dokázanie toho, že sponzorské zmluvy boli iba naoko. Latka dokazovania bola nastavená vysoko, pretože liga musela preukázať takzvaný obojstranný úmysel - teda nielen to, že vlastníci z Abú Zabí chceli tajne poslať peniaze, ale aj to, že samotní sponzori vrátane aeroliniek Etihad (národná letecká spoločnosť Spojených arabských emirátov) vedome pristupovali k fiktívnym zmluvám s cieľom zavádzať regulátorov.
Vyšetrovatelia Premier League sa však nespoliehali len na spochybňované e-maily. Obrovským tromfom ligy bola uniknutá správa analytickej spoločnosti KPMG, v ktorej mal samotný fond z Abú Zabí nepriamo vykázať, že kapitálové vklady do klubu pretekali práve cez sponzorské zmluvy s Etihad.
Keď sa účty nebezpečne rozchádzajú s realitou
Vlastníci klubu zo skupiny ADUG (Abu Dhabi United Group), ktorá City kúpila v septembri 2008, chceli obísť pravidlá finančnej fair play. Klub sa zároveň za každú cenu chcel vyhnúť tomu, aby v sezóne 2009/10 prekonal rekordnú stratu v histórii ligy.
Mechanizmus fungoval tak, že klub uzatváral sponzorské zmluvy na sumy vysoko nad trhovou hodnotou, pričom sponzori reálne zaplatili len malú časť.
Zvyšok v hodnote viac než 830 miliónov libier doplatil tajne priamo vlastník, no City celú sumu vykazovalo na účtoch ako bežný komerčný príjem.
Schéma navyše rástla. Kým v sezóne 2009/10 pokryl vlastník 83,3 percenta z týchto peňazí, v ročníku 2017/18 to bolo už neuveriteľných 92,5 percenta.
Komisia vyhodnotila ako trhovo férové len dve konkrétne dohody, zatiaľ čo zvyšok tvorili utajené vklady.
Celkové skreslenie účtov dosiahlo závratnú sumu, keďže príjmy boli nadhodnotené o približne 855 miliónov a náklady podhodnotené o zhruba 66 miliónov libier, čo by znamenalo masívne prekročenie limitov v každej sledovanej sezóne.
Triky s právami, odmeny v tieni a bleskové záplaty
Finančné manipulácie sa netýkali len sponzoringu. V rámci projektu Longbow z roku 2012 využil klub externú firmu Fordham, ktorá od klubu odkúpila práva na komerčné využívanie podobizní hráčov za umelo nafúknuté sumy a sama im vyplácala časť miezd.
Obrovské výdavky na mzdy hviezd sa tak jednoducho vymazali z účtovníctva City a prešli na firmu Fordham, čím klub účelovo navyšoval príjmy.
Účty takisto nezahŕňali celkové odmeny pre manažérov, čo médiá a daňoví experti vrátane Dana Neidla dlhodobo spájajú s vtedajším trénerom Robertom Mancinim.
Keďže tréner poberal časť odmeny cez zahraničnú firmu z Maurícia za fiktívne poradenstvo v Al Džazíre, britský daňový úrad to vyšetruje ako obchádzanie odvodov a daní s hrozbou doplatku až 12 miliónov libier.
VIDEO: Oslavy titulu v sezóne 2011/12 pod Mancinim
Ukážkovým príkladom bola epizóda z mája 2013, keď klub necelý týždeň pred koncom účtovného roka zistil výpadok takmer 10 miliónov libier voči pravidlám UEFA, čo súviselo s odstupným pre trénera Manciniho.
Za niekoľko dní vtedy vytvoril upravené sponzorské zmluvy obsahujúce dokonca bonusy za udalosti, ktoré sa už predtým udiali, aby účty zachránil.
Zatiaľ čo externí audítori o tom netušili, komisia označila výpovede obhajoby za nepravdovravné a uzavrela to s tým, že klub zámerne maril vyšetrovanie.
Odvolanie City a nekompromisná pozícia vedenia
Reakcia Manchestru City prišla okamžite. Klub obvinenia rázne odmieta, pričom tvrdí, že rozhodnutie obsahuje zásadné chyby.
Klub podal 1. októbra oficiálne a komplexné odvolanie. Jeho šéf Khaldoon Al Mubarak v liste fanúšikom uviedol, že dôvera v nevinu trvá a generálny riaditeľ Ferran Soriano označil prípad za postavený na konšpiračných teóriách.
Za klubom pevne stojí aj bývalý tréner Pep Guardiola.
Hoci sa vedenie spolieha na psychologický efekt víťazstva nad UEFA z roku 2020, tentoraz je cesta v Lausanne zatvorená.
Na rozdiel od medzinárodnej federácie UEFA, stanovy Premier League prikazujú riešiť spory výhradne britskou arbitrážou a civilné súdy môžu zasiahnuť len pri hrubých procesných chybách.
Konečný verdikt a trest
Pravidlá Premier League neobsahujú pevný sadzobník, preto má komisia obrovskú voľnosť. Paleta sankcií siaha od pokút bez horného limitu až po odpočet bodov či odporúčanie na vylúčenie z ligy.
Hoci pravidlá nepoznajú samostatný trest v podobe núteného zostupu, komisia môže udeliť neobmedzený odpočet bodov. Podľa finančných analytikov by za deväť rokov porušení adekvátny trest predstavoval zrážku 60 až 100 bodov.
Odborníci sa venujú aj otázke spätného odobratia historických titulov. Hoci pravidlá súťaže priamo neobsahujú presný mechanizmus a v Anglicku na to neexistuje precedens, prípadné odobratie by znamenalo, že tituly z rokov 2012 a 2018 by pripadli vtedajším vicemajstrom z Manchestru United, zatiaľ čo triumf z roku 2014 by putoval k druhému Liverpoolu.
VIDEO: Najlepšie momenty Manchestru City zo sezóny 2017/18
O odvolaní teraz rozhoduje trojčlenný orgán podliehajúci zrýchleným pravidlám ligy. Finálne rozhodnutie sa očakáva začiatkom roka 2027, zhruba v priebehu januára.
Precedensy, menšie prehrešky a búrlivé reakcie
Anglický futbal už v posledných rokoch zažil niekoľko finančných trestov, no porovnanie s nimi ukazuje, v akej gigantickej váhovej kategórii sa nachádza Manchester City.
Everton za prekročenie limitu o necelých 20 miliónov dostal desaťbodový trest, po odvolaní znížený na šesť bodov. Za ďalšie prekročenie o 16,6 milióna prišiel o ďalšie dva body.
Nottingham Forest zasa priznal prekročenie limitu o 34,5 milióna libier a prišiel o štyri body.
Tieto prípady sa však týkali len jedného konkrétneho obdobia a chýbal v nich akýkoľvek prvok vedomého zakrývania. Prípad City je podľa finančných analytikov, akým je Kieran Maguire, neporovnateľne závažnejší, pretože zahŕňa deväť sezón úmyselného obchádzania pravidiel, fiktívnych zmlúv, utajovania nákladov a marenia spravodlivosti.
Reakcie okolia sú tomu úmerne ostré. Hlavný výkonný riaditeľ Premier League Richard Masters označil verdikt za dôkaz systematického porušovania pravidiel, zatiaľ čo Jamie Carragher vyhlásil, že City sa nachádza na konci éry a majitelia by mali klub predať.
Gary Neville hovorí o takzvaných trumpovských argumentoch a Micah Richards sa obáva, že úspechy tímu dostanú trvalú hviezdičku.
Jednota v kabíne a nadhľad futbalovej scény
Vnútri samotného klubu však navonok vládne odhodlanie a jednota. Tréner Enzo Maresca rázne vyhlásil, že stopercentne dôveruje majiteľovi, výkonnému riaditeľovi, športovému riaditeľovi aj celej organizácii, a dodal, že o tom nemá žiadne pochybnosti.
S vedením klubu sa o celej záležitosti rozprával a všetci mu dôverujú, pričom správny čas na vyjadrenia príde vtedy, keď uspejú s odvolaním.
Za klubom pevne stojí aj hviezdny útočník Erling Haaland, ktorý fanúšikov vyzval k jednote slovami, že nech sa v živote stane čokoľvek, vždy sa musíme usmievať.
Uplynulé obdobie podľa neho nebolo pre nich práve najľahšie, no musia stáť pri sebe a zostať pozitívni. Haaland dodal, že vďaka svojmu vzťahu ku klubu sa dokáže vžiť do pocitov fanúšikov, keďže sám je jeden z nich.
K celej ságe s nadhľadom jemu vlastným prispel aj José Mourinho: „Radšej sa na tom trochu zasmejem,“ povedal portugalský kouč.
Následne dodal: „Myslím si, že sa dostaneme k nejakému záveru, ale keďže mám po šesťdesiatke, budem mať šťastie, ak tu ešte budem, keď príde konečný verdikt. Teraz príde rozhodnutie, potom odvolanie... Budem mať 80 rokov.“
VIDEO: Rozhovor s Mourinhom
Obrovské tlaky od súperov a miliónové hrozby mimo ihriska
Zemetrasenie spôsobené verdiktom ďaleko presahuje hranice ligovej tabuľky a ohrozuje klub aj na iných frontoch.
Viaceré konkurenčné kluby Premier League si už predbežne vyhradili právo žiadať masívne finančné odškodnenie za stratené príjmy, miestenky v európskych pohároch či tituly, o ktoré mali byť pre podvody ochudobnené.
Do hry vstupuje aj hlavný sponzor Etihad Airways, ktorý sa ohradil voči zisteniam komisie, sťažuje sa na poškodenie mena a zvažuje právne kroky.
Vážne kontúry naberá aj daňový rozmer, keďže finančný výbor britského parlamentu oficiálne kontaktoval daňový úrad so žiadosťou o preverenie možných dlhov na nezaplatených daniach z fiktívnych a utajených zmlúv.
Manchester City tak síce naďalej bojuje na trávnikoch pod vedením nového trénera Enza Marescu, no o budúcnosti klubu osude celej úspešnej éry klubu sa definitívne rozhodne pred súdnymi a ligovými orgánmi.