Na MS doviedol tím k významnému úspechu. Zomrel bývalý tréner dánskej reprezentácie

Bo Johansson
Bo Johansson (Autor: X/Östers IF)
ČTK|15. okt 2026 o 11:22
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Dožil sa 83 rokov.

Vo veku 83 rokov zomrel bývalý tréner dánskej futbalovej reprezentácie Bo Johansson. O úmrtí švédskeho kouča informovala s odvolaním sa na jeho rodinu televízna stanica TV2.

Johansson trénoval Dánsko v rokoch 1996 až 2000. Na majstrovstvách sveta v roku 1998 ho doviedol do štvrťfinále, čo je dodnes najlepší výsledok Dánov na svetových šampionátoch.

Na EURO v roku 2000 s reprezentáciou vypadol už v skupine.

Na klubovej úrovni Johansson pôsobil vo Švédsku, Nórsku, Fínsku, Dánsku a Grécku. Viedol tiež islandskú reprezentáciu.

So Silkeborgom získal v roku 1994 dánsky titul, s Österom dvakrát vyhral švédsku ligu.

Reprezentácie

Bo Johansson
Bo Johansson
Na MS doviedol tím k významnému úspechu. Zomrel bývalý tréner dánskej reprezentácie
dnes 11:22
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