Na MS doviedol tím k významnému úspechu. Zomrel bývalý tréner dánskej reprezentácie

Vo veku 83 rokov zomrel bývalý tréner dánskej futbalovej reprezentácie Bo Johansson. O úmrtí švédskeho kouča informovala s odvolaním sa na jeho rodinu televízna stanica TV2.
Johansson trénoval Dánsko v rokoch 1996 až 2000. Na majstrovstvách sveta v roku 1998 ho doviedol do štvrťfinále, čo je dodnes najlepší výsledok Dánov na svetových šampionátoch.
Na EURO v roku 2000 s reprezentáciou vypadol už v skupine.
Na klubovej úrovni Johansson pôsobil vo Švédsku, Nórsku, Fínsku, Dánsku a Grécku. Viedol tiež islandskú reprezentáciu.
So Silkeborgom získal v roku 1994 dánsky titul, s Österom dvakrát vyhral švédsku ligu.