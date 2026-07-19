Mbappé ukázal svoju extratriedu a získal Zlatú kopačku. Ako jediný strelil dvojciferný počet gólov

Francúzsky futbalista Kylian Mbappe získal v nedeľu Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca majstrovstiev sveta 2026, keďže Lionel Messi vo finále v New Jersey nerozšíril svoje gólové konto a jeho Argentína prehrala so Španielskom 0:1 pp.
Francúzi obsadili štvrté miesto, keď v dueli o bronz prehrali s Anglickom 4:6.
Kapitán Francúzska strelil desať gólov a ovládol poradie strelcov pred argentínskou legendou Messim, ktorý zakončil turnaj s ôsmimi presnými zásahmi.
Anglický stredopoliar Jude Bellingham a nórsky útočník Erling Haaland zaznamenali zhodne po sedem gólov.
Dvadsaťsedemročný útočník Realu Madrid Mbappe získal toto ocenenie aj na MS 2022 v Katare, kde jeho tím prehral vo finále s Argentínou.
Francúz, ktorý debutoval na svetovom šampionáte v roku 2018 a získal titul, skóroval na tohtoročnom mundiale dvakrát v sobotňajšom zápase o tretie miesto, v ktorom Anglicko zvíťazilo 6:4.
Mbappe je teraz s 22 gólmi na troch svetových šampionátoch historicky najlepším strelcom MS. Messiho predstihol o jeden presný zásah.
„Radšej by som nebol historicky najlepším strelcom a hral vo finále,“ povedal Mbappe, ktorý má na konte viac ako sto reprezentačných štartov.
Najlepší strelci MS vo futbale 2026
P
Meno
Krajina
Góly
1
Kylian Mbappé
Francúzsko
10
2
Lionel Messi
Argentína
8
3
Erling Haaland
Nórsko
7
4
Jude Bellingham
Anglicko
7
5
Harry Kane
Anglicko
6
6
Ousmane Dembélé
Francúzsko
6
7
Mikel Oyarzabal
Španielsko
5
8
Vinicius Júnior
Brazília
4
9
Ismaïla Sarr
Senegal
4
10
Julián Quiñones
Mexiko
4