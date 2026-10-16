Príklepy z NHL: Bratia držia spolu, Rus hrá za 17 miliónov a bek schytal úder tam, kde sa to nepatrí

Daniel a Henrik Sedinovci. Peter, Anton a Marián Šťastní. Jack a Luke Hughesovci. Matthew a Brady Tkachukovci.
Keď hrajú bratia v jednom tíme NHL, je to vždy špeciálne. Chémia, ktorú si budujú od detstva sa nedá len tak naučiť.
Florida začala túto sezónu s Bradym Tkachukom v prvom útoku a s jeho bratom Matthewom v druhom.
Tréner Panthers Maurice ich takto ponechal päť zápasov. Výsledok? Brady mal nula bodov, Matthew štyri.
Posledné tri zápasy to tréner pomenil. Brady a Matthew sú v prvom útoku spolu so Samom Bennettom a získali osem, respektíve sedem bodov.
Vitajte v ďalšom dieli Príklepov z NHL, v ktorom sa opäť pozrieme na desať kategórií: príbeh týždňa, tím, hráč, Slovák, prekvapenie, sklamanie, kuriozita, štatistika, zápas a gól týždňa.
Príklepy z NHL
Príklepy z NHL je pravidelný seriál Sportnetu, ktorý ponúka prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa počas uplynulého týždňa v NHL udialo.
V desiatich rubrikách prinášame trefný súhrn z najlepšej hokejovej ligy sveta – presne ako dobre mierený príklep.
Príbeh týždňa: Bratská spolupráca na Floride
Začiatok Bradyho Tkachuka na Floride nebol dobrý. Po prestupe z Ottawy sa akosi nevedel chytiť.
Počas uplynulého týždňa ho však tréner Paul Maurice zaradil do prvého útoku k bratovi Matthewovi a to akoby odomklo bratovu produktivitu.
V dvoch zápasoch za sebou mal hetrik a celkovo v posledných troch dueloch získal osem bodov.
V Columbuse pomohol k výhre Panthers 7:3 hetrikom a asistenciou. Na všetky tri góly prihral Bradymu brat Matthew, čím napodobnili bratov Sedinovcov či Šťastných, ktorým sa to tiež podarilo.
Bratská spolupráca sa tak ukázala ako veľmi efektívna. Matthew duel ukončil s piatimi asistenciami.
VIDEO: Hetrik Bradyho Tkachuka proti Columbusu
„Je to niečo, o čom vždy snívate,“ povedal Brady. „Myslím si, že naša mama bola ešte šťastnejšia z našej oslavy v objatí.“
Mladší z bratov si formu udržal aj do ďalšieho zápasu a ďalším hetrikom zariadil výhru 3:2 po predĺžení nad Vancouverom. Jeho mužstvo ešte desať minút pred koncom tretej tretiny prehrávalo 0:2, Tkachuk však znížil, 13 sekúnd pred koncom vyrovnal a v predĺžení rozhodol.
Oba hetriky boli prirodzené – teda medzi jeho troma zásahmi nestrelil gól nikto iný. Len tretíkrát v histórii NHL a vôbec prvýkrát od roku 1986 zaznamenal hráč prirodzené hetriky v dvoch dueloch za sebou.
Bratia Tkachukovci zaznamenali počas posledného týždňa zhodne po osem bodov, čo ich počas týchto dní radí v ligovej produktivite na delené druhé miesto.
Tím týždňa: Utah Mammoth
Tri mužstvá boli počas posledných siedmich dní stopercentné - Boston, Carolina a Utah. Bruins odohrali len dva zápasy, Hurricanes mali ľahších súperov a práve preto vyberáme „mamutov“.
Utahu patrí v Západnej konferencii druhé miesto, a to aj vďaka sérii troch dôležitých výhier.
Klub si počas uplynulého týždňa poradil s Buffalom, Torontom a Edmontonom.
Počas celého týždňa prehrávali len dve minúty a dvanásť sekúnd. Sabres skórovali ako prví, ale Utah stav stretnutia otočil a vyhral 4:1. S Torontom si poradil 5:4 a Edmontonu uštedril prvú prehru v sezóne v riadnom hracom čase (4:2).
Mužstvo zo Salt Lake City ťažilo z výbornej hry v 5 na 5, v ktorej malo 62 percent očakávaných gólov a v rovnovážnom stave strelilo sedem gólov a inkasovalo len dva.
Hráč týždňa: Kirill Kaprizov
Vybrať najproduktívnejšieho hráča týždňa sa môže zdať ako lenivé riešenie, ale Kaprizov počas týchto dní dominoval a hrá naozaj ako 17-miliónový hráč.
Práve tento plat od začiatku sezóny poberá a je druhým najlepšie plateným hráčom NHL.
V štyroch dueloch strelil šesť gólov (najviac spolu s B. Tkachukom), pridal štyri asistencie a získal desať bodov, čo je najviac z celej NHL. Pre tím mal výborný prínos a v štatistike +/- skončil na čísle +7.
Minnesota počas týždňa strelila 15 gólov a ruský útočník mal podiel na dvoch tretinách z nich.
Celkovo má Kaprizov po ôsmich dueloch na konte deväť gólov a je najlepší strelec súťaže.
Počas týždňa strelil aj hetrik, už svoj siedmy v kariére. Viac v drese Wild (9) ich má len Marián Gáborík.
Slovák týždňa: Martin Pospíšil
Slováci si za posledný týždeň pripísali dohromady osem bodov. Najviac – tri asistencie - zaznamenal Šimon Nemec.
Martin Pospíšil však strelil zatiaľ jediný víťazný gól Calgary v sezóne. Mužstvo si poradilo s Anaheimom 4:2 a práve jeho zásah po individuálnej akcii rozhodol.
„Videl som, že tam nechali veľkú medzeru. Napadlo mi, že skúsim náznak strely, čo som si už párkrát skúšal na tréningu, a nakoniec to skončilo v sieti,“ opisoval svoj gól.
Pospíšil dostáva priestor ako center tretieho útoku a pre mužstvo má pozitívny prínos.
„Martin Pospíšil vyzeral ako v sezóne 2023/24,“ napísal na sociálnu sieť Robert Munnich z portálu Daily Faceoff. „Na ľade lietal, bodyčekoval všetko, čo sa hýbalo a strelil veľmi dôležitý gól.“
26-ročný útočník bodoval aj proti Vegas, keď v oslabení zobral puk hviezdam Eichelovi a Marnerovi. Z jeho snahy ťažil Middleton, ktorý skóroval.
VIDEO: Asistencia Martin Pospíšila proti Vegas
Prekvapenie týždňa: Seattle Kraken
Seattle je mužstvo, ktoré sa v predsezónnych predikciách objavovalo na posledných priečkach. Ich doterajšie výkony sú však veľmi dobré a hrajú nad očakávania.
V uplynulom týždni bodovali v každom zo štyroch duelov. Detroit zdolali 6:3, Washington 5:3, Philadelphiu 3:2 po nájazdoch a Tampe Bay podľahli 3:4 po predĺžení.
Všetky tieto duely pritom odohrali vonku. Z tripu (ktorý bude pokračovať ešte proti Floride) tak už majú sedem bodov, čo sa počas minulého týždňa žiadnemu inému tímu nepodarilo.
Kraken ťažia z toho, že sa im presadzujú aj hráči z druhého sledu. Počas posledných siedmich dní z ich mužstva nebodoval iba jediný hráč – Shane Wright.
Sklamanie týždňa: Philadelphia Flyers
Philadelphia nie je len sklamaním týždňa, ale zatiaľ celého doterajšieho priebehu sezóny. Po deviatich zápasoch má na konte tri body, nula výhier, len jedenásť strelených gólov a skóre -21.
Ani minulý týždeň nepriniesol celku z Pensylvánie prvú výhru. Flyers prehrali s Bostonom 1:5, s Carolinou 1:4, so Seattlom 2:3 po nájazdoch a s Detroitom 1:2. V žiadnom zápase tejto sezóny nestrelili viac ako dva góly.
Zatiaľ to vyzerá tak, že ich otváracia prehra 0:7 s Pittsburghom bola predzvesťou toho, ako bude táto sezóna vyzerať.
Hrozivé sú aj ďalšie štatistiky. Flyers sa nechali súperom prestrieľať v každom zápase uplynulého týždňa a v 5 na 5 mali len 35,7 percent očakávaných gólov.
Kreslo trénera Ricka Tochetta je teraz veľmi horúce. Deväť zápasov bez výhry na úvod sezóny zažíva mužstvo, ktoré v predošlej sezóne postúpilo do play-off, prvýkrát po 27 rokoch. Vtedy sa podobne trápil Boston.
Kuriozita týždňa: Nepríjemná rana
Matthieu Olivier z Columbusu predviedol nechutný a nešportový zákrok. V zápase proti Floride sekol obrancu Balinskisa rovno do... no, veď pozrite si video.
Rozhodcovia mu udelili trest na päť minút plus do konca zápasu. Následne dostal aj maximálnu možnú pokutu vo výške 5-tisíc dolárov.
VIDEO: Seknutie Oliviera na Balinskisa
Štatistika týždňa: 1237 bodov
Presne toľko bodov má po 800 zápasoch v NHL Connor McDavid. Toto číslo zavŕšil štvorbodovým duelom proti Los Angeles.
Viac bodov po 800 zápasoch v kariére mala v histórii ligy len legendárna dvojica Gretzky – Lemieux. Tí zaknihovali 1892 a 1580 bodov.
Zaujímavosťou je, že McDavid tento míľnik dosiahol ako kapitán Oilers v zápase proti Kings. Gretzky odohral svoj 800. zápas ako kapitán Kings proti Oilers.
„Ťažko si predstaviť 800 zápasov, ale mám pred sebou ešte dlhú dráhu a veľa ďalších zápasov,“ povedal McDavid.
Len pre porovnanie, Crosby mal po 800 zápasoch 1040 bodov, Ovečkin 932 a MacKinnon 914. Ak by McDavid nezískal žiaden bod v najbližších sto zápasoch, aj tak by bol tretí najproduktívnejší hráč histórie po 900 dueloch.
Zápas týždňa: Columbus – Florida 3:7
V noci z utorka na stredu bolo v hre všetkých 16 mužstiev NHL a najviac gólový bol práve tento duel.
Hetrik Bradyho Tkachuka s prihrávkami jeho brata, štyri góly v druhej tretine, štyri góly v presilovke, nečakaná dráma v tretej tretine, kde sa Columbus ešte pokúsil znížiť a aj nechutný zákrok Oliviera. Tento duel pútal pozornosť.
VIDEO: Zostrih zápasu Columbus – Florida
Gól týždňa: Aho proti Chicagu
Za gól týždňa vyberáme oslabovkovú šikovnosť fínskeho centra. Sebestian Aho elegantne poslal na „párky“ obrancu Chicaga, ktorý bude zarábať veľké peniaze, Bowena Byrama.
Byram v presilovke zlomil počas strely hokejku a musel tak brániť bez nej. Sebastian Aho ho protipohybom oklamal a nechal ho kĺzať sa po ľade. Potom vystrelil a prekonal brankára Knighta.
VIDEO: Sebastian Aho strieľa gól proti Chicagu
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