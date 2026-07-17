FIFA sa inšpirovala tradíciou zámorských športov. Novým šampiónom udelí špeciálnu odmenu

Víťazi majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku získajú okrem trofeje a zlatých medailí aj novú odmenu. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) prvýkrát v histórii udelí šampiónom majstrovské prstene.
Riadiaci orgán svetového futbalu informoval, že na jednej strane prsteňov bude vyobrazená trofej pre majstra sveta, zatiaľ čo druhá strana bude odrážať identitu víťazného mužstva.
Kapitán a hlavný tréner nového majstra sveta dostanú provizórnu verziu prsteňa bezprostredne po finále, pre členov víťazného tímu bude neskôr pripravených celkom 30 kusov.
FIFA zároveň oznámila, že vyrobí aj 1996 pamätných prsteňov určených na predaj fanúšikom.
MS vo futbale 2026 - finále
Udeľovanie majstrovských prsteňov je dlhoročnou tradíciou najmä v zámorských profesionálnych súťažiach, napríklad v lige amerického futbalu NFL či basketbalovej NBA, pripomenula agentúra DPA.
Finálový súboj medzi úradujúcim majstrom Európy Španielskom a obhajcom titulu z Argentíny sa uskutoční v nedeľu o 21.00 h SELČ na štadióne MetLife v East Rutherforde.