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    MS vo futbale 2026
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    VIDEO: Rodri zdvihol trofej, Trump pompézne pózoval vedľa. Ceremoniál MS mal svoj vlastný príbeh

    Gianni Infantino a President Donald Trump.
    Gianni Infantino a President Donald Trump. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
    ČTK|20. júl 2026 o 08:50
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    Bučanie z tribún, pózovanie vedľa oslavujúcich Španielov a Romero, ktorý ho jednoducho ignoroval.

    Americký prezident Donald Trump a predseda Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino si zopakovali spoluprácu pri ceremoniáli s trofejou pre víťazný tím.

    Kým pred rokom na MetLife Stadium v East Rutherforde odovzdali pohár Chelsea za triumf na klubovom šampionáte, tentoraz ocenili Španielov za ovládnutie svetového šampionátu.

    A tak ako vlani, Trump sa nemal dostať z pódia. Spolu s Infantinom si navyše pri príchode na ihrisko vypočul bučanie z tribún.

    Trump vlani prekvapil tým, že po odovzdaní trofeje oproti zvyku zostal stáť na pódiu vedľa kapitána Chelsea Reeca Jamesa.

    Ten napokon zdvihol pohár nad hlavu napriek prítomnosti amerického prezidenta.

    Za Trumpom potom medzi oslavujúcich hráčov Chelsea prišiel Infantino a spoločne po chvíli opustili pódium.

    O rok neskôr sa situácia opakovala. Trump s Infantinom odovzdali pozlátenú trofej španielskemu kapitánovi Rodrimu, s ktorým si podali ruky.

    Následne si Trump vymenil pár slov s Gavim a Rodri mu rukou zdvorilo naznačil, aby pokračoval preč z pódia.

    Americký prezident ešte zapumpoval päsťami, podal ruku Pedrimu, postavil sa na okraj radu sláviacich Španielov a nakrútil sa k fotoobjektívom, zatiaľ čo Rodri zdvihol trofej nad hlavu.

    Tesne predtým pribehol k Trumpovi rozosmiaty Infantino. Obaja krátko po začatí osláv z pódia odišli.

    VIDEO: Oslavy Španielska s Donaldom Trumpom

    Osemdesiatročného politika zabrali kamery v úvode zápasu, keď mu do VIP lóže priniesli pohár pre víťaza, ktorý zobral do rúk.

    Po stretnutí pri príchode na trávnik pred slávnostným ceremoniálom sa spolu s Infantinom dočkal nesúhlasných reakcií z tribún.

    Zaujímavý moment nastal pri odovzdávaní medailí, keď Argentínčan Cristian Romero nevenoval Trumpovi pozornosť a prešiel okolo neho.

    Pavúk MS vo Futbale 2026

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    Paraguaj
    PAR
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    FRA
    3
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    SWE
    0
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    RSA
    0
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    CAN
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    1
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    MAR
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    CRO
    1
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    3
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    AUT
    0
    USA
    USA
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    BIH
    0
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    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
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    BRA
    2
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    JPN
    1
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    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
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    ECU
    0
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    ENG
    2
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    COD
    1
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    ARG
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    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
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    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
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    Francúzsko
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    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
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    2
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    ARG
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    ARG
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    6

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Pavol Spáldnes 09:06
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    Domov»MS vo futbale 2026»VIDEO: Rodri zdvihol trofej, Trump pompézne pózoval vedľa. Ceremoniál MS mal svoj vlastný príbeh