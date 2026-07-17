Španielsky premiér sa dostal s Trumpom do viacerých sporov. Napriek tomu si finále nenechá ujsť

Španielsky premiér Pedro Sánchez sa v nedeľu osobne zúčastní na finálovom zápase MS vo futbale medzi Španielskom a Argentínou. V piatok o tom informoval jeho úrad.
Finálový duel v East Rutherforde by mal naživo sledovať aj španielsky kráľ Felipe VI. Na štadióne nebude chýbať ani prezident USA Donald Trump.
Sánchez a Trump sa v uplynulom období viackrát dostali do sporov na medzinárodnej politickej scéne, okrem iného v otázkach vojny s Iránom, výdavkov Španielska na NATO či americkej podpory izraelskej vojenskej operácie v Pásme Gazy po útokoch Hamasu z roku 2023.
Argentínsky prezident Javier Milei sa na finálový zápas nechystá. Svoju neúčasť odôvodnil poverčivosťou a uviedol, že duel bude sledovať v prezidentskej rezidencii v Olivos, tak ako všetky doterajšie stretnutia reprezentácie na turnaji. Informovala agentúra AP.