Tréner AS Rím zbožňoval bývalé eso Slovana. Vysvetľoval si to bryndzou a pivom

AS Rím sa v tejto sezóne vrátil do Ligy majstrov po ôsmich rokoch. Naposledy si v nej zahral osemfinále (2018/19) a o rok skôr sa prebojoval až do semifinále (2017/18), v ktorom ho vyradil Liverpool.
Obrovské nadšenie z tohtoročného postupu do ligovej fázy však vystriedala ostrá kritika talianskych médií.
„Premárnená Liga majstrov."
„Zo sna do nočnej mory."
„Trpký návrat do reality," zneli titulky v talianskych novín vo štvrtkových vydaniach.
Rimania o deň skôr viedli v 80. minúte zápasu s Realom Madrid 3:1, no sľubne rozbehnutý zápas zbabrali.
Prehrali 3:4. V záverečnej desaťminútovke prišiel tzv. blackout. Výpadok, zlyhanie, neúspech. Slová, ktoré najčastejšie odzneli v talianskych médiách.
Tri inkasované góly z rohových kopov. „Tri identické góly – jednoducho sme zamrzli,“ uviedol kouč Gian Piero Gasperini. „Stáli sme tam ako sochy," doplnil.
Prekvapil Mourinha
Skúsený 68-ročný kouč najskôr v dueli prekvapil slávneho Josého Mourinha.
„AS Rím zaujal iné postavenie než v akomkoľvek zápase, ktorý sme analyzovali,“ povedal tréner Realu.
Čo sa v hre Rimanov zmenilo? „Útočili na nás tromi hráčmi na pravom krídle. Matias Soulé (krídelník) bol voľný a chceli, aby Marc Cucurella vystúpil proti Wesleymu (wing-backovi). Museli sme urobiť zmeny," tvrdil.
Gasperini ho taktickým zámerom zaskočil. Mourinho mal však šťastnú ruku pri striedaniach. Góly Madridu padli zo štandardných situácií po centroch Ardu Gülera.
Rimania vstúpili do Ligy majstrov v 1. kole remízou 1:1 s Fenerbahce. „Myslím si, že ľudia sa zabavili. Chceli sme tento zápas vyhrať, ale proti nám stál veľmi náročný súper, ktorý je vo forme," tvrdil o Talianoch slovenský kapitán istanbulského klubu Milan Škriniar.
AS Rím neplánuje hrať v Európe druhé husle a zápas proti bratislavskému Slovanu berie ako jednoznačný odrazový mostík k naplneniu postupových cieľov.
Kuckovi pomáhala bryndza s pivom
Gian Piero Gasperini nemá so slovenským futbalom veľa skúseností. V novembri 2008 sa pod jeho vedením predstavil v Žiline taliansky Janov.
O jedenásť rokov neskôr angažoval do Atalanty stopéra Martina Škrtela. Ten vydržal v klube iba tri týždne. Samotný Gasperini vtedy do médií otvorene priznal, že Škrtel mal problém adaptovať sa na jeho fyzicky a takticky extrémne náročný systém v obrane.
V spomínanom Janove však viedol necelé dva roky Juraja Kucku, bývalú oporu Slovana.
Kucka priznal, že tréningy pod Gasperinim boli fyzicky najťažšie, aké kedy zažil: „Každý deň sme išli na doraz a behali sme obrovské vzdialenosti. Na ihrisku z vás vyžmýkal absolútne maximum, ale potom sa to ukázalo v zápasoch, kde sme fyzicky valcovali súperov.“
Rovnako pozitívne slová mal aj Gasperini na adresu slovenského stredopoliara: „Je nesmierne inteligentný a prispôsobivý. Keď od neho potrebujem, aby hral na krídle a napádal rozohrávku súpera vysoko na ich polovici, urobí to perfektne a bez rečí. Juraj je pre mňa kľúčový a nedotknuteľný hráč."
Tréner sa dokonca na tlačovej konferencii s úsmevom vyjadril, že Kuckova nevyčerpateľná energia na ihrisku musí byť výsledkom kvalitného slovenského piva a bryndze, ktoré mu dodávajú silu.
Slovan je strelecky aktívnejší
Práve neúnavný hráč ako bol Kucka by Slovan v súčasnosti potreboval. Najmä v dueli proti Gasperiniho Rímu.
Ten sa v ofenzíve môže spoľahnúť na skvelého zakončovateľa Donyella Malena. Holanďan strelil v tejto sezóne už osem gólov.
Šesť v talianskej lige, dva v Lige majstrov. Gasperiniho vertikálny a rýchly štýl hry mu dokonale sedí. Malen totiž vyniká extrémnou dynamikou, skvelým zrýchlením a schopnosťou nabiehať do otvorených priestorov za obranu.
Pre stopérov Slovana bude jeho zachytávanie v plnom šprinte možno najväčšou výzvou.
Ak sa Malen zbaví obrany belasých, v ceste mu bude stáť ešte Dominik Takáč. Ten zaznamenal v dvoch zápasoch štrnásť úspešných zákrokov. Najviac spomedzi všetkých brankárov v Lige majstrov.
Slovan vie byť ale taktiež ofenzívne nebezpečný. Minimálne z hľadiska kvantity. V úvodných dvoch zápasoch Ligy majstrov proti Parížu St. Germain a Stuttgartu mal dohromady 24 streleckých pokusov.
Viac než trinásť ďalších tímov v súťaži. Viac než napríklad Atlético Madrid, Neapol, Porto či práve jeho najbližší súper AS Rím (22 striel).
Najmenej nebezpečné zakončenia
Ale čo kvalita? Rím už skóroval štyrikrát, Slovan len raz. Belasí majú podľa dát 1,54 očakávaného gólu (xG), zatiaľ čo Taliani 1,89 (xG).
Až devätnásť striel slovenského majstra doposiaľ netrafilo svoj cieľ. Len päť striel totiž smerovalo na brány PSG a Stuttgartu.
Slovan je už roky najnebezpečnejší a najtvorivejší z krídelných priestorov. Strelecky najaktívnejší hráči sú tento rok jeho krídelníci.
Po päť striel vyslali Suleiman Camara a Tigran Barseghjan. Útočník Andraž Šporar mal napríklad len dve.
Dôvod je jednoduchý. Slovinec sa pohybuje ďalej od bránky. Proti kvalitnejším a fyzicky zdatnejším obrancom sa mu ťažšie presadzuje. Proti Stuttgartu vyhral len jeden zo siedmich súbojov o loptu.
Napriek tomu, že Slovan zakončuje vzhľadom na svoje tabuľkové postavenie v Lige majstrov často, strieľa neškodne. Často z nepripravených pozícií, cez obrancu alebo z väčšej vzdialenosti.
Belasí vystrelili proti Stuttgartu pätnásťkrát, z toho až v ôsmich prípadoch spoza šestnástky. Naopak, zo šestnástich striel nemeckého tímu bolo z pokutového územia vyslaných na Takáča až dvanásť pokusov.
Aj preto má Slovan najnižšie číslo v štatistike očakávaného gólu na strelu (0,06xG per shot) v celej Lige majstrov.
Súperom necháva najviac priestoru
Slovenský majster hrá v Lige majstrov bez lopty. Má najnižšie percento držania lopty (31,8%).
V defenzíve má príliš vysokú hodnotu PPDA 23, (skratka pre Passes Per Defensive Action).
V tejto pokročilej štatistike sa spočíta počet prihrávok, ktoré na útočnej polovici súper bez prerušenia zrealizuje. Ten sa následne vydelí počtom obranných akcií brániaceho sa tímu v tom istom priestore.
Meria sa tak intenzita a agresivita pressingu tímu.
Slovan má najvyššiu hodnotu v celej súťaži, čo znamená, že dovolí súperovi vymeniť si na svojej polovici a v strede poľa v priemere až 23 prihrávok, kým jeho hráči urobia obranný zákrok (faul, sklz, zachytenie lopty a pod).
V konfrontácii s technicky vyspelými hráčmi Ríma môže byť práve táto pasivita v strede poľa rozhodujúca.
Ofenzívni hráči Slovana vybiehajú napádať stopérov súpera. Stredová a obranná línia však zostáva zatiahnutá hlbšie. Súperovi tak stačí jednou či dvomi presnými prihrávkami obísť prvú vlnu napádania.
Súperov ale občas donúti k chybe. Belasí doposiaľ získali v Lige majstrov dvadsať lôpt po pressingu (5. najväčší počet v Lige majstrov), pričom štvrtina týchto ziskov sa končila streleckým zakončením (percentuálne 9. najväčšie číslo v Lige majstrov).
Slovan tak strelili aj svoj doposiaľ jediný gól v súťaži proti Parížu St. Germain.
Program a výsledky zápasov ŠK Slovan Bratislava
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo