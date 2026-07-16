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    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    19.07.2026, Vyraďovacia fáza, Finále
    New York
    21:00
    Argentína
    Argentína

    Odborník varuje pred dlhšou prestávkou vo finále MS: Pokles teploty svalov bude výraznejší

    Na archívnej snímke z 13. júla 2026 lopta Tionda určená na semifinálové zápasy a finálový duel.
    Na archívnej snímke z 13. júla 2026 lopta Tionda určená na semifinálové zápasy a finálový duel. (Autor: TASR/AP)
    TASR|16. júl 2026 o 19:04
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    Počas nej vystúpia viaceré hudobné hviezdy vrátane Biebera, Shakiry či Madonny.

    Predĺženie polčasovej prestávky vo finále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Argentínou (19. júla o 21.00 SELČ) by mohlo predstavovať zvýšenie rizika zranenia a oslabenie hráčskej výkonnosti.

    Harper navrhol, aby Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) hráčom poskytla ďalšiu niekoľkominútovú rozcvičku na zmiernenie vplyvov polčasovej prestávky.

    Počas nej vystúpia na MetLife Stadium v East Rutherforde viaceré hudobné hviezdy vrátane Justina Biebera, Shakiry či Madonny.

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    „Vieme, že 15-minútová prestávka medzi polčasmi stačí na to, aby teplota svalov klesla späť na pokojové hodnoty.

    Zvýšená teplota svalov súvisí s vyšším výkonovým výdajom a rýchlosťou rozvoja sily. Preto je rozcvička účinná nielen z hľadiska zníženia rizika zranenia, ale aj z hľadiska zlepšenia fyzického výkonu.

    V prípade predĺženia prestávky bude tento pokles teploty svalov pravdepodobne výraznejší,“ citovala agentúra DPA Liama Harpera, odborného asistenta fyziológie na Inštitúte športu Manchesterskej metropolitnej univerzity.

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