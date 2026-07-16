Odborník varuje pred dlhšou prestávkou vo finále MS: Pokles teploty svalov bude výraznejší

Predĺženie polčasovej prestávky vo finále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Argentínou (19. júla o 21.00 SELČ) by mohlo predstavovať zvýšenie rizika zranenia a oslabenie hráčskej výkonnosti.
Harper navrhol, aby Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) hráčom poskytla ďalšiu niekoľkominútovú rozcvičku na zmiernenie vplyvov polčasovej prestávky.
Počas nej vystúpia na MetLife Stadium v East Rutherforde viaceré hudobné hviezdy vrátane Justina Biebera, Shakiry či Madonny.
„Vieme, že 15-minútová prestávka medzi polčasmi stačí na to, aby teplota svalov klesla späť na pokojové hodnoty.
Zvýšená teplota svalov súvisí s vyšším výkonovým výdajom a rýchlosťou rozvoja sily. Preto je rozcvička účinná nielen z hľadiska zníženia rizika zranenia, ale aj z hľadiska zlepšenia fyzického výkonu.
V prípade predĺženia prestávky bude tento pokles teploty svalov pravdepodobne výraznejší,“ citovala agentúra DPA Liama Harpera, odborného asistenta fyziológie na Inštitúte športu Manchesterskej metropolitnej univerzity.