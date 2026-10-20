Atraktívny duel v Taliansku. Kde sledovať zápas AS Rím - ŠK Slovan Bratislava? (TV program)

Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká v utorok 20. októbra o 21:00 h tretí zápas v tomto ročníku hlavnej fázy Ligy majstrov.
Slovan a Rím sa už stretli v play off Európskej ligy v sezóne 2011/2012. „Belasí“ doma vyhrali 1:0, v odvete na Olympijskom štadióne remizovali 1:1 a postúpili do skupinovej fázy druhej najprestížnejšej európskej súťaže.
Úradujúci slovenský šampión v septembri vykročil za druhou účasťou v hlavnej fáze vysokou prehrou na trávniku obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain 1:6.
Slovanu nevyšiel ani domáci duel na Tehelnom poli. Po prehre so Stuttgartom v kádri so slovenským krídelníkom Leom Sauerom 0:3 figuruje v tabuľke na poslednej 36. priečke so skóre 1:9.
Rimania majú na konte jeden bod za remízu s Fenerbahce Istanbul, minulý týždeň nešťastne podľahli historicky najúspešnejšiemu tímu LM Realu Madrid 3:4.
Na majestátnom Stadio Olimpico bude Slovan podľa oficiálnej stránky povzbudzovať 2000 fanúšikov.
V ofenzíve hosťom nepomôže kapitán Andraž Šporar a Roman Čerepkai. Duel povedú švajčiarski rozhodcovia na čele s hlavným arbitrom Sandrom Schärerom.
Dokáže mužstvo Yayu Toureho získať prvé body v milionárskej súťaži v hlavnom meste Talianska? Zápas vysiela naživo stanica Nova Sport 5 a platforma Voyo.
Duel AS Rím - ŠK Slovan Bratislava môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.
Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo