    AS Rím
    AS Rím
    Liga majstrov
    20.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
    Stadio Olimpico
    21:00
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
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    Atraktívny duel v Taliansku. Kde sledovať zápas AS Rím - ŠK Slovan Bratislava? (TV program)

    Na snímke hráči ŠK Slovan Bratislava, zľava Alexej Maroš, Danylo Ignatenko, Nino Marcelli, Sandro Cruz a Suleiman Camara počas tréningu.
    Na snímke hráči ŠK Slovan Bratislava, zľava Alexej Maroš, Danylo Ignatenko, Nino Marcelli, Sandro Cruz a Suleiman Camara počas tréningu. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|20. okt 2026 o 07:00
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    Pozrite si TV program zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v 3. kole Ligy majstrov.

    Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká v utorok 20. októbra o 21:00 h tretí zápas v tomto ročníku hlavnej fázy Ligy majstrov.

    Slovan a Rím sa už stretli v play off Európskej ligy v sezóne 2011/2012. „Belasí“ doma vyhrali 1:0, v odvete na Olympijskom štadióne remizovali 1:1 a postúpili do skupinovej fázy druhej najprestížnejšej európskej súťaže.

    Úradujúci slovenský šampión v septembri vykročil za druhou účasťou v hlavnej fáze vysokou prehrou na trávniku obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain 1:6.

    Slovanu nevyšiel ani domáci duel na Tehelnom poli. Po prehre so Stuttgartom v kádri so slovenským krídelníkom Leom Sauerom 0:3 figuruje v tabuľke na poslednej 36. priečke so skóre 1:9.

    Kde dnes sledovať Ligu majstrov v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Rimania majú na konte jeden bod za remízu s Fenerbahce Istanbul, minulý týždeň nešťastne podľahli historicky najúspešnejšiemu tímu LM Realu Madrid 3:4.

    Na majestátnom Stadio Olimpico bude Slovan podľa oficiálnej stránky povzbudzovať 2000 fanúšikov. 

    V ofenzíve hosťom nepomôže kapitán Andraž Šporar a Roman Čerepkai. Duel povedú švajčiarski rozhodcovia na čele s hlavným arbitrom Sandrom Schärerom.

    Dokáže mužstvo Yayu Toureho získať prvé body v milionárskej súťaži v hlavnom meste Talianska? Zápas vysiela naživo stanica Nova Sport 5 a platforma Voyo.

    Duel AS Rím - ŠK Slovan Bratislava môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.

    Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava

    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    PSG
    PSG
    6 - 1
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Parc des Princes | Paríž
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    0 - 3
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stadio Olimpico | Rím
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    LASK
    LASK
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Oberösterreich Arena | Linz
    24.11. 21:00
    | Ligová fáza | 5. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Betis
    Betis
    Tehelné pole | Bratislava
    09.12. 18:45
    | Ligová fáza | 6. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Tehelné pole | Bratislava
    19.01. 21:00
    | Ligová fáza | 7. kolo
    Lille
    Lille
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stade Pierre-Mauroy | Lille
    27.01. 21:00
    | Ligová fáza | 8. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Tehelné pole | Bratislava

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    2
    2
    0
    0
    10:3
    6
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    4
    StuttgartStuttgartSTU
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    5
    LiverpoolLiverpoolLIV
    2
    2
    0
    0
    8:4
    6
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    8
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    9
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    11
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    12
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    13
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    14
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    16
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    17
    Manchester CityManchester CityMCI
    2
    1
    0
    1
    4:4
    3
    P
    V
    18
    DortmundDortmundBVB
    2
    1
    0
    1
    3:3
    3
    P
    V
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    AEKAEKAEK
    2
    1
    0
    1
    2:3
    3
    P
    V
    21
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    23
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    24
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    2
    1
    0
    1
    1:5
    3
    V
    P
    25
    AS RímAS RímROM
    2
    0
    1
    1
    4:5
    1
    P
    R
    26
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    27
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    P
    R
    29
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    30
    PortoPortoPOR
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    32
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    33
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    2
    0
    0
    2
    1:9
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Na snímke slovenský futbalista Atlética Madrid Dávid Hancko,
    Hancko verí v silnejšie Atlético, cieľom je trofej: Mužstvo zvýšilo svoju úroveň
    dnes 10:14
    Tréner ŠK Slovan Bratislava Yaya Touré.
    po 19:13|8
    Touré sa pred súbojom Dávida s Goliášom obáva o ofenzívu. Hráčom však veríSlovan sa s Rímom už stretol, taliansky tím senzačne vyradili v play off Európskej ligy v sezóne 2011/2012.
    po 19:13|8
    Gian Piero Gasperini.
    po 16:13
    Tréner AS Rím varuje pred Slovanom: Nemôžeme súpera podceniťAS vstúpil do ligovej fázy LM remízou 1:1 na ihrisku Fenerbahce Istanbul, následne prehral doma s Realom Madrid 3:4.
    po 16:13
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Na snímke slovenský futbalista Atlética Madrid Dávid Hancko,
    Na snímke slovenský futbalista Atlética Madrid Dávid Hancko,
    Hancko verí v silnejšie Atlético, cieľom je trofej: Mužstvo zvýšilo svoju úroveň
    dnes 10:14
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Atraktívny duel v Taliansku. Kde sledovať zápas AS Rím - ŠK Slovan Bratislava? (TV program)