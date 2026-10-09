FIFA odhalila alarmujúce čísla. Urážkam na MS čelilo viac než 800 účastníkov

Viac než polovica z 1606 účastníkov futbalových majstrovstiev sveta dostala počas letného turnaja v Severnej Amerike na sociálnych sieťach aspoň jednu správu s urážlivým obsahom.
Medzinárodná futbalová federácia FIFA napočítala 812 hráčov, trénerov či funkcionárov, ktorí sa stali terčom nadávok alebo vyhrážok.
Jej monitorovací systém SMPS (Social Media Protection Service) zachytil 240 676 takýchto správ z celkovo analyzovaných 17 miliónov.
Pre podozrenie z protiprávneho konania bolo príslušným orgánom činným v trestnom konaní nahlásených celkovo 786 používateľských účtov, uviedla FIFA.
Futbalová federácia zverejnila štatistiky pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý pripadá na sobotu.
Z jej údajov vyplýva, že smutným rekordérom sa stal nemenovaný účastník šampionátu, ktorý dostal viac ako 10 000 urážlivých správ, pričom 40 percent z nich malo rasistický charakter.
Na oficiálnych kanáloch svetovej federácie a jej členských zväzov preveril automatizovaný nástroj SMPS podľa FIFA celkovo 60,7 milióna používateľských komentárov.
Z nich bolo 9,2 milióna pre škodlivý obsah zablokovaných alebo skrytých, takže sa nedostali na verejnosť. Každý piaty urážlivý príspevok bol vyhodnotený ako rasistický.