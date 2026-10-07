Sťažnosť je zamietnutá. FIFA poprela, že africký brankár na MS nastúpil neoprávnene

Lionel Mpasi
Lionel Mpasi (Autor: SITA/AP)
TASR|7. okt 2026 o 17:27
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Pochybnosti priniesli zámorské a francúzske médiá.

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) poprela informácie o tom, že brankár Konžskej demokratickej republiky Lionel Mpasi nemal oprávnenie nastúpiť za národný tím počas tohtoročných majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku ani v baráži kvalifikácie MS.

Disciplinárna komisia FIFA posúdila sťažnosť Nigérijskej futbalovej federácie a zamietla ju. Nigéria utrpela vlani v novembri prehru v zápase s DR Kongo a jej sťažnosť odkazovala na obdobie pred duelom s Jamajkou.

„FIFA môže potvrdiť, že ohľadom oprávnenia zápasov DR Kongo proti Jamajke ani počas majstrovstiev sveta neboli v tomto smere problémy,“ uviedla federácia pre DPA.

Pochybnosti o Mpasiho nasadení priniesli zámorské a francúzske médiá. FIFA údajne na základe sťažnosti Nigérie zistila, že Konžská demokratická republika nikdy nedoplnila potrebnú dokumentáciu.

Mpasi preto nemal oprávnenie nastúpiť v kvalifikačných zápasoch o postup na majstrovstvá sveta. Konžská demokratická republika si v barážovom zápase proti Jamajke zabezpečila účasť na šampionáte.

Mpasi nastúpil vo všetkých štyroch zápasoch svojej reprezentácie na MS 2026.

Denník New York Times s odvolaním sa na dokumenty a vysokopostaveného funkcionára informoval, že právne oddelenia FIFA pri internom posudzovaní dospeli k záveru, že Konžská demokratická republika nasadila hráča, ktorý nemal oprávnenie nastúpiť.

Podľa správy sa posudzovali možné sankcie. V podobných prípadoch sa v minulosti zápasy dodatočne kontumovali v prospech súpera.

Reprezentácie

Lionel Mpasi
Lionel Mpasi
Sťažnosť je zamietnutá. FIFA poprela, že africký brankár na MS nastúpil neoprávnene
dnes 17:27
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