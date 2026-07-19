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    Lionel Messi počas tréningu.
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    Messi verí, že súčasná generácia zostane nezabudnuteľná: Najkrajšia bola celá cesta

    Lionel Messi počas tréningu.
    Lionel Messi počas tréningu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. júl 2026 o 10:32
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    Obhajcovia titulu nastúpia v East Rutherforde proti Španielsku.

    Kapitán argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Messi venoval niekoľko hodín pred finále majstrovstiev sveta emotívny odkaz svojim spoluhráčom.

    Hviezdny krídelník zdôraznil, že bez ohľadu na výsledok už súčasná generácia prepísala dejiny národného tímu.

    „Nech sa zajtra stane čokoľvek, táto skupina už napísala príbeh, na ktorý nikdy nezabudneme – príbeh, ktorý nikto nemôže vymazať.

    Do toho, Argentína,“ napísal Messi na Instagrame k spoločnej fotografii hráčov, trénerov a členov realizačného tímu.

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    Obhajcovia titulu nastúpia v nedeľu večer o 21.00 SELČ v East Rutherforde proti Španielsku.

    Argentínsky tím získal v rokoch 2021 a 2024 Copa America, predtým sa Messimu počas 16 rokov nepodarilo získať v reprezentačnom drese ani jednu trofej.

    „Najkrajšie na všetkých tých rokoch neboli iba tituly, ale celá cesta. Každodenný život s touto skupinou, spoločné súťaženie, návraty na nohy v ťažkých chvíľach a radosť z každého kroku.

    Ďakujem všetkým spoluhráčom, realizačnému tímu aj každému, kto sa každý deň stará o to, aby táto reprezentácia zostala rodinou,“ dodal osemnásobný držiteľ Zlatej lopty.

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    MS vo futbale 2026

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