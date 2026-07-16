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    Yamal vynechal tréning pred finále MS. Tréner však priniesol optimistickú správu

    Lamine Yamal.
    Lamine Yamal. (Autor: TASR/AP)
    TASR|16. júl 2026 o 20:35
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    Španielsko bude mať šancu získať svoj druhý titul.

    Španielsky futbalový reprezentant Lamine Yamal vynechal štvrtkový tréning v dejisku MS 2026 pre problémy so stehnom.

    Tri dni pred finálovým duelom proti Argentíne sa pripravoval individuálne rovnako ako obranca Pedro Porro, ktorý gólom spečatil semifinálový triumf 2:0 nad Francúzskom. Informoval o tom španielsky denník Marca.

    Yamal utrpel zranenie stehna po súboji s francúzskym obrancom Lucasom Dignem, ktorý ho zasiahol v šestnástke a Španieli následne kopali pokutový kop.

    Mikel Oyarzabal ho premenil a poslal svoj tím do vedenia 1:0. Podľa slov trénera španielskej reprezentácie Luisa de La Fuenteho by Yamal i Porro mali byť do začiatku finále fit.

    Španielsko bude mať šancu získať svoj druhý titul, z prvého sa „La Furia Roja" tešila na MS 2010 v JAR.

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    ALG
    0
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    GHA
    0
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    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
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    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
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    2
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    ENG
    3
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    ARG
    3
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    0
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Lamine Yamal.
    Lamine Yamal.
    Yamal vynechal tréning pred finále MS. Tréner však priniesol optimistickú správu
    dnes 20:35
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Lamine Yamal.
    Lamine Yamal.
    Yamal vynechal tréning pred finále MS. Tréner však priniesol optimistickú správu
    dnes 20:35
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    Domov»MS vo futbale 2026»Yamal vynechal tréning pred finále MS. Tréner však priniesol optimistickú správu