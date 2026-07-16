Yamal vynechal tréning pred finále MS. Tréner však priniesol optimistickú správu

Španielsky futbalový reprezentant Lamine Yamal vynechal štvrtkový tréning v dejisku MS 2026 pre problémy so stehnom.
Tri dni pred finálovým duelom proti Argentíne sa pripravoval individuálne rovnako ako obranca Pedro Porro, ktorý gólom spečatil semifinálový triumf 2:0 nad Francúzskom. Informoval o tom španielsky denník Marca.
Yamal utrpel zranenie stehna po súboji s francúzskym obrancom Lucasom Dignem, ktorý ho zasiahol v šestnástke a Španieli následne kopali pokutový kop.
Mikel Oyarzabal ho premenil a poslal svoj tím do vedenia 1:0. Podľa slov trénera španielskej reprezentácie Luisa de La Fuenteho by Yamal i Porro mali byť do začiatku finále fit.
Španielsko bude mať šancu získať svoj druhý titul, z prvého sa „La Furia Roja" tešila na MS 2010 v JAR.