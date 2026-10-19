Ukrajinka oznámila koniec manželstva s Monfilsom: Musím nájsť cestu späť k sebe samej

Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová v pondelok oznámila koniec manželstva s Gaelom Monfilsom.
Aktuálna šestka rebríčka WTA v príspevku na Instagrame uviedla, že je to tá najťažšia vec, o akú sa kedy musela podeliť. Do manželstva s francúzskym tenistom vstúpila 16. júla 2021.
Vo svojom príspevku hovorila o ťažkom emocionálnom dopade, ktorý má vojenský konflikt v jej krajine na jej psychickú pohodu, a o tom, ako ju Monfils podporoval pri zvládaní tohto náročného obdobia, keď si dala od tenisu pauzu, aby sa zotavila.
„Niektoré bitky sa však odohrávajú hlboko vo vašom vnútri a žiadne množstvo lásky od niekoho iného ich za vás nevyhrá.
Časom som pochopila, že musím nájsť cestu späť k sebe samej, a že to v rámci nášho manželstva nedokážem,“ uviedla 32-ročná Svitolinová, ktorá má Monfilsom dcérku.
„Spoločne sme vybudovali krásny život a dostali sme ten najvzácnejší dar – našu dcéru Skai. Ona bude vždy na prvom mieste.
Naše manželstvo sa končí, ale naša rodina nie. Vždy budeme jej rodičmi, bok po boku, na každom kroku jej života,“ poznamenala Svitolinová.