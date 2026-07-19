    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    19.07.2026, Vyraďovacia fáza, Finále
    New York
    21:00
    Argentína
    Argentína
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    Španielsky majster sveta napokon stihne finálový zápas. O pomoc prosil aj Trumpa

    Joan Capdevila.
    Joan Capdevila. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. júl 2026 o 16:02
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    Bývalému futbalistovi zamietli elektronickú cestovnú autorizáciu ESTA.

    Bývalý španielsky futbalový reprezentant Joan Capdevila sa napokon dostal do USA a naživo si pozrie nedeľňajšie finále MS medzi Španielskom a Argentínou.

    Majster sveta z roku 2010 predtým požiadal o pomoc priamo amerického prezidenta Donalda Trumpa po tom, ako mu zamietli elektronickú cestovnú autorizáciu ESTA.

    Jeho bývalý reprezentačný spoluhráč Marcos Senna zverejnil v nedeľu na Instagrame spoločnú fotografiu s Capdevilom pri lietadle s komentárom:

    „Smerom za druhou hviezdou.“ Španieli získali svoj dosiaľ jediný titul majstrov sveta v roku 2010, keď bol členom tímu aj Capdevila. Druhú hviezdu môžu pridať v prípade triumfu v nedeľňajšom finále.

    MS vo futbale 2026 - finále

    19.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Finále
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Argentína
    Argentína
    New York | New York

    Capdevilovi najskôr zamietli vstup do USA a preto sa na sociálnej sieti X obrátil na amerického prezidenta:

    „Potrebujem pomoc, Donald Trump. Práve mi povedali, že nemôžem cestovať na finále s mojimi deťmi, pretože mi zamietli ESTA. Vie mi s tým niekto pomôcť? Neviete si predstaviť, ako veľmi som sa tešil, že tam budem so svojimi spoluhráčmi z roku 2010 a s týmto tímom, aby som ich povzbudil. Nemôžem uveriť, že ma nepustia do USA a že s mojimi deťmi, ktoré tak milujú futbal, prídem o takýto okamih.“

    Štyridsaťosemročný Capdevila sa domnieval, že mu ESTA zamietli pre exhibičný zápas legiend španielskej ligy, ktorý odohral v roku 2016 v Iráne.

    Zatiaľ nie je známe, čo napokon umožnilo jeho vstup do Spojených štátov, informovala agentúra DPA.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    1
    Argentína
    ARG
    2
    Finále
    Španielsko
    ESP
    19.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    O 3. miesto
    Francúzsko
    FRA
    4
    Anglicko
    ENG
    6

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Joan Capdevila.
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    MS vo futbale 2026

    Joan Capdevila.
    Joan Capdevila.
    Španielsky majster sveta napokon stihne finálový zápas. O pomoc prosil aj Trumpa
    dnes 16:02
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    Domov»MS vo futbale 2026»Španielsky majster sveta napokon stihne finálový zápas. O pomoc prosil aj Trumpa