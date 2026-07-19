Španielsky majster sveta napokon stihne finálový zápas. O pomoc prosil aj Trumpa

Bývalý španielsky futbalový reprezentant Joan Capdevila sa napokon dostal do USA a naživo si pozrie nedeľňajšie finále MS medzi Španielskom a Argentínou.
Majster sveta z roku 2010 predtým požiadal o pomoc priamo amerického prezidenta Donalda Trumpa po tom, ako mu zamietli elektronickú cestovnú autorizáciu ESTA.
Jeho bývalý reprezentačný spoluhráč Marcos Senna zverejnil v nedeľu na Instagrame spoločnú fotografiu s Capdevilom pri lietadle s komentárom:
„Smerom za druhou hviezdou.“ Španieli získali svoj dosiaľ jediný titul majstrov sveta v roku 2010, keď bol členom tímu aj Capdevila. Druhú hviezdu môžu pridať v prípade triumfu v nedeľňajšom finále.
MS vo futbale 2026 - finále
Capdevilovi najskôr zamietli vstup do USA a preto sa na sociálnej sieti X obrátil na amerického prezidenta:
„Potrebujem pomoc, Donald Trump. Práve mi povedali, že nemôžem cestovať na finále s mojimi deťmi, pretože mi zamietli ESTA. Vie mi s tým niekto pomôcť? Neviete si predstaviť, ako veľmi som sa tešil, že tam budem so svojimi spoluhráčmi z roku 2010 a s týmto tímom, aby som ich povzbudil. Nemôžem uveriť, že ma nepustia do USA a že s mojimi deťmi, ktoré tak milujú futbal, prídem o takýto okamih.“
Štyridsaťosemročný Capdevila sa domnieval, že mu ESTA zamietli pre exhibičný zápas legiend španielskej ligy, ktorý odohral v roku 2016 v Iráne.
Zatiaľ nie je známe, čo napokon umožnilo jeho vstup do Spojených štátov, informovala agentúra DPA.