    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    19.07.2026, Vyraďovacia fáza, Finále
    New York
    21:00
    Argentína
    Argentína
    Futbalisti Atlética Madrid.
    Hancko bude mať po boku majstrov sveta. Atlético má vo finále MS neuveriteľné zastúpenie
    Rozhodca Slavko Vinčič počas MS vo futbale 2026.
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    Finále MS vo futbale povedie rozhodca z Európy. Naposledy pískal duel v osemfinále

    Rozhodca Slavko Vinčič počas MS vo futbale 2026.
    Rozhodca Slavko Vinčič počas MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|17. júl 2026 o 07:46
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    Argentíne ani Španielsku nerozhodoval žiadny zápas v doterajšom priebehu šampionátu.

    Slovinský rozhodca Slavko Vinčič bude viesť finále majstrovstiev sveta vo futbale 2026 medzi Argentínou a Španielskom. Duel sa odohrá na štadióne v New Jersey v nedeľu 19. júla od 21.00 hod.

    Štyridsaťšesťročný rozhodca z Mariboru bol o svojom vymenovaní informovaný Pierluigim Collinom, vedúcim rozhodcom FIFA. Vinčič uviedol, že ho táto správa zaskočila a označil to za neuveriteľnú česť.

    Štyridsaťšesťročnému arbitrovi budú na čiarach asistovať jeho krajania Tomaž Klančnik a Andraž Kovačič, funkciu štvrtého rozhodcu bude vykonávať Jordánec Adam Mahadmeh.

    „Najprv som bol v šoku, potom prišla obrovská radosť. Rozhodovať finále majstrovstiev sveta je neuveriteľná pocta. Je to sen každého rozhodcu,“ citovala Vinčiča slovinská verejnoprávna televízia RTV Slovenija.

    Vďaka tomuto vymenovaniu sa Vinčič stal 23. rozhodcom v histórii, ktorý bude rozhodovať finále svetového šampionátu a prvým zo Slovinska.

    „V prvom rade je to veľmi ťažké všetko vyjadriť slovami, ale som veľmi hrdý na to, že môžem reprezentovať svoju krajinu, Slovinsko, na najväčšom športovom podujatí na svete. Urobíme všetko, čo bude v našich silách,“ dodal.

    MS vo futbale 2026 - finále

    19.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Finále
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Argentína
    Argentína
    New York | New York

    Vinčič je skúsený rozhodca, ktorý viedol niekoľko prestížnych zápasov v európskom a medzinárodnom futbale.

    Rozhodoval na majstrovstvách Európy v roku 2020 a potom viedol aj finále Európskej ligy v roku 2022 medzi Eintrachtom Frankfurt a Glasgow Rangers.

    O dva roky neskôr rozhodoval finále Ligy majstrov v roku 2024 medzi Borussiou Dortmund a Realom Madrid a viedol aj zápasy na ME 2024 vrátane semifinále medzi Francúzskom a Španielskom.

    Minulý rok rozhodoval zápasy na MS klubov v USA. Pre Slovinca sú to druhé majstrovstvá sveta po tom, ako v Katare viedol dva zápasy.

    Vinčič doteraz na tomto turnaji rozhodoval zápasy Brazília - Maroko, Jordánsko - Alžírsko v skupinovej fáze a zápas Mexiko - Ekvádor v osemfinále.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    1
    Argentína
    ARG
    2
    Finále
    Španielsko
    ESP
    19.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    O 3. miesto
    Francúzsko
    FRA
    18.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Atlética Madrid.
    Futbalisti Atlética Madrid.
    Hancko bude mať po boku majstrov sveta. Atlético má vo finále MS neuveriteľné zastúpenie
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    Domov»MS vo futbale 2026»Finále MS vo futbale povedie rozhodca z Európy. Naposledy pískal duel v osemfinále