Finále MS vo futbale povedie rozhodca z Európy. Naposledy pískal duel v osemfinále

Slovinský rozhodca Slavko Vinčič bude viesť finále majstrovstiev sveta vo futbale 2026 medzi Argentínou a Španielskom. Duel sa odohrá na štadióne v New Jersey v nedeľu 19. júla od 21.00 hod.
Štyridsaťšesťročný rozhodca z Mariboru bol o svojom vymenovaní informovaný Pierluigim Collinom, vedúcim rozhodcom FIFA. Vinčič uviedol, že ho táto správa zaskočila a označil to za neuveriteľnú česť.
Štyridsaťšesťročnému arbitrovi budú na čiarach asistovať jeho krajania Tomaž Klančnik a Andraž Kovačič, funkciu štvrtého rozhodcu bude vykonávať Jordánec Adam Mahadmeh.
„Najprv som bol v šoku, potom prišla obrovská radosť. Rozhodovať finále majstrovstiev sveta je neuveriteľná pocta. Je to sen každého rozhodcu,“ citovala Vinčiča slovinská verejnoprávna televízia RTV Slovenija.
Vďaka tomuto vymenovaniu sa Vinčič stal 23. rozhodcom v histórii, ktorý bude rozhodovať finále svetového šampionátu a prvým zo Slovinska.
„V prvom rade je to veľmi ťažké všetko vyjadriť slovami, ale som veľmi hrdý na to, že môžem reprezentovať svoju krajinu, Slovinsko, na najväčšom športovom podujatí na svete. Urobíme všetko, čo bude v našich silách,“ dodal.
MS vo futbale 2026 - finále
Vinčič je skúsený rozhodca, ktorý viedol niekoľko prestížnych zápasov v európskom a medzinárodnom futbale.
Rozhodoval na majstrovstvách Európy v roku 2020 a potom viedol aj finále Európskej ligy v roku 2022 medzi Eintrachtom Frankfurt a Glasgow Rangers.
O dva roky neskôr rozhodoval finále Ligy majstrov v roku 2024 medzi Borussiou Dortmund a Realom Madrid a viedol aj zápasy na ME 2024 vrátane semifinále medzi Francúzskom a Španielskom.
Minulý rok rozhodoval zápasy na MS klubov v USA. Pre Slovinca sú to druhé majstrovstvá sveta po tom, ako v Katare viedol dva zápasy.
Vinčič doteraz na tomto turnaji rozhodoval zápasy Brazília - Maroko, Jordánsko - Alžírsko v skupinovej fáze a zápas Mexiko - Ekvádor v osemfinále.