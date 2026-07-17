Argentínsky prezident nepríde na finále MS. Dôvodom je jeho poverčivosť

Argentínsky prezident Javier Milei nepríde osobne na nedeľňajšie finále majstrovstiev sveta vo futbale proti Španielsku. Dôvodom je jeho poverčivosť.
Milei sledoval všetkých sedem doterajších zápasov „Albicelestes“ z prezidentskej rezidencie v Olivos a tím neprehral ani raz.
„V žiadnom prípade nepocestujem. Budem sledovať zápas z Olivosu, ako všetky predchádzajúce,“ vyhlásil Milei pre argentínsku rozhlasovú stanicu El Observador.
Hlava štátu sa počas šampionátu drží aj ďalšieho rituálu, každý zápas sleduje v tej istej bunde.
„Počas zápasu so Švajčiarskom mi bolo veľmi teplo, tak som si ju vyzliekol. V tej chvíli sme inkasovali gól. Opäť som si ju obliekol a už som ju počas zápasov nikdy nedal dole,“ dodal Milei.
MS vo futbale 2026 - finále
Rituály a povery známe ako „cábalas“ sú neoddeliteľnou súčasťou futbalovej kultúry v Argentíne.
Niektorí fanúšikovia si počas víťaznej série obliekajú rovnaké oblečenie, sledujú zápasy na tom istom mieste alebo opakujú zaužívané rituály v presvedčení, že prinášajú národnému tímu šťastie, pripomenula agentúra AP.
Finálový súboj sa uskutoční v nedeľu o 21.00 h SELČ na štadióne MetLife v East Rutherforde.