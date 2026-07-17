    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    19.07.2026, Vyraďovacia fáza, Finále
    New York
    21:00
    Argentína
    Argentína
    Futbalisti Atlética Madrid.
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    PrehľadSúvisiace

    Argentínsky prezident nepríde na finále MS. Dôvodom je jeho poverčivosť

    Futbalisti Argentíny oslavujú gól na MS 2026.
    Futbalisti Argentíny oslavujú gól na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|17. júl 2026 o 10:01
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    Hlava štátu sa počas šampionátu drží svojich rituálov.

    Argentínsky prezident Javier Milei nepríde osobne na nedeľňajšie finále majstrovstiev sveta vo futbale proti Španielsku. Dôvodom je jeho poverčivosť.

    Milei sledoval všetkých sedem doterajších zápasov „Albicelestes“ z prezidentskej rezidencie v Olivos a tím neprehral ani raz.

    „V žiadnom prípade nepocestujem. Budem sledovať zápas z Olivosu, ako všetky predchádzajúce,“ vyhlásil Milei pre argentínsku rozhlasovú stanicu El Observador.

    Hlava štátu sa počas šampionátu drží aj ďalšieho rituálu, každý zápas sleduje v tej istej bunde.

    „Počas zápasu so Švajčiarskom mi bolo veľmi teplo, tak som si ju vyzliekol. V tej chvíli sme inkasovali gól. Opäť som si ju obliekol a už som ju počas zápasov nikdy nedal dole,“ dodal Milei.

    MS vo futbale 2026 - finále

    19.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Finále
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Argentína
    Argentína
    New York | New York

    Rituály a povery známe ako „cábalas“ sú neoddeliteľnou súčasťou futbalovej kultúry v Argentíne.

    Niektorí fanúšikovia si počas víťaznej série obliekajú rovnaké oblečenie, sledujú zápasy na tom istom mieste alebo opakujú zaužívané rituály v presvedčení, že prinášajú národnému tímu šťastie, pripomenula agentúra AP.

    Finálový súboj sa uskutoční v nedeľu o 21.00 h SELČ na štadióne MetLife v East Rutherforde.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    1
    Argentína
    ARG
    2
    Finále
    Španielsko
    ESP
    19.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    O 3. miesto
    Francúzsko
    FRA
    18.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Atlética Madrid.
    Futbalisti Atlética Madrid.
    Hancko bude mať po boku majstrov sveta. Atlético má vo finále MS neuveriteľné zastúpenie
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    Domov»MS vo futbale 2026»Argentínsky prezident nepríde na finále MS. Dôvodom je jeho poverčivosť