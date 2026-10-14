Jasečkova spoveď: Magická veta pre Demitru, banditi v Rusku a NHL iba na PlayStatione

Pred dvadsiatimi šiestimi rokmi bol pri prvej medaile slovenských hokejistov z elitných majstrovstiev sveta – pri striebre v Petrohrade.
STANISLAV JASEČKO odohral 25 sezón v deviatich krajinách, s Košicami získal tri majstrovské tituly a v zámorí bol päť mesiacov spoluhráčom aj spolubývajúcim Pavla Demitru.
Dnes žije v Českých Budějoviciach a vo vlastnej hokejovej škole učí deti korčuľovať. V rozhovore otvorene hovorí o trénerovi, ktorý bol na neho tvrdý ako pes, o ruskom Nižnekamsku, kde mu išlo o život, aj o rozhodnutiach, ktoré dnes ľutuje.
V rozhovore sa dozviete:
- Prečo je rád, že v roku 2000 ešte neboli smartfóny.
- Prečo sa na novú prilbu pozeral ako na svätý obrázok a s hokejkou líhal do postele.
- Čo Pavol Demitra za neho „preložil“ trénerovi v Grand Rapids.
- Prečo dodnes ľutuje, že po sezóne nezostal v zámorí.
- Ako sa v Kazani skrýval pred banditmi a prečo si myslel, že syna nikdy neuvidí.
- Čo mu za trest urobil tréner Ján Faith, keď ho prichytil s cigaretou.
- Ktoré rozhodnutia v kariére syna ho mrzia viac ako tie vo vlastnej.
Medzi najväčšie momenty vašej kariéry patrí striebro z Petrohradu v roku 2000. Bola to prvá medaila Slovenska z majstrovstiev sveta. Ako na tieto chvíle spomínate s odstupom času?
Krásne, pretože by sa mi nikdy v živote ani nesnívalo, že raz budem hrať na takomto turnaji. Ako malý chlapec som sledoval šampionát v roku 1985, vtedy som už hokej naozaj vnímal, a pozeral som ho aj predtým, keď hrali Jaroslav Pouzar či Ivan Hlinka.
Televízory už neboli čiernobiele, ale farebné, a obraz bol výrazný. Bola radosť pozerať sa na ten hokej. Vtedy by mi ani nenapadlo, že sa raz na majstrovstvá sveta dostanem. V Petrohrade to bol pre mňa už štvrtý svetový šampionát, no aj tak išlo o obrovský zážitok.
Hráč si to v tom veku možno ani naplno neuvedomuje. Dôjde mu to až časom, po kariére, keď sa ho niekto opýta: „Ty si bol na majstrovstvách sveta?“ Tam sa totiž dostane len dvadsať hráčov plus brankári, nejde tam dvesto ľudí. Nominovať sa do národného tímu je pre každého najvyššia méta.
Vo finále ste vtedy narazili na Česko. Ako si spomínate na ten zápas?
Na začiatku šampionátu som hral v základnej zostave a Martin Štrbák bol siedmy obranca. Vo vyraďovacej časti však tréner urobil zmenu a vymenil nás. Martinovi to vyšlo, dal gól, hral dobre, takže finále som už sledoval zo striedačky. Bol som pripravený zaskočiť, ak by niekto stratil formu alebo sa zranil.
Hokejové leto
Ľad sa roztopil a tribúny štadiónov sú prázdne, ale hokejový život ide ďalej. Sportnet prinesie aj počas leta sériu rozhovorov a príbehov (nielen) pre hokejových fajnšmekrov. So súčasnými hráčmi o aktuálnych témach, s bývalými o spomienkach na veľké zápasy a turnaje.
Keďže som už pôsobil v českej lige, súperov som výborne poznal, ale tréner do víťaznej zostavy jednoducho nezasahoval. Fungovalo to a postúpili sme až do finále.
Tam sa však ukázala naša slovenská naivita – na Čechov sme vybehli hurá štýlom. Boli sme hlúpi, nepočkali sme si, a tak to aj dopadlo.
Česi hrali múdro, mali v tíme majstrov sveta a zlatých chlapcov z Nagana. Rozhodli skúsenosti. Najskôr to bolelo, no potom sme si uvedomili, že kým v predchádzajúcich rokoch sme končili na siedmom či deviatom mieste, zrazu máme historické striebro.
Paradoxne, mám aj dve zlaté medaily a ľudia sa ma často prekvapene pýtajú, ako je to možné, keď Slováci zlato z elitných majstrovstiev získali len raz. Vždy odpovedám, že jednu mám z kategórie C a druhú z kategórie B. Sú to možno úsmevné medaily, no vybojovať ich vôbec nebolo jednoduché.
Po rozpade Sovietskeho zväzu tam nehrali tímy ako Egypt či Saudská Arábia, ale mimoriadne silné výbery Bieloruska, Ukrajiny, Lotyšska či Kazachstanu.
Ako vyzerali oslavy striebra?
Zostali mi len príjemné spomienky – a potom tie oslavy. Chvalabohu, že vtedy ešte neboli smartfóny. Keby niekto natočil a zverejnil, čo som pri oslavách vystrájal, lámal by som rekordy v sledovanosti. Niekto sa vie krotiť, iný nie. Ja som jednoducho typ, ktorý oslavuje naplno.
Už v Košiciach som pri troch tituloch patril k najväčším ťahúňom zábavy. Všetko som sa snažil robiť na doraz, takže ani túto oslavu si už poriadne nepamätám. Ráno mi kamaráti z Bratislavy, ktorí tam boli s nami, museli vysvetľovať, čo sa dialo. Keby to nejaká dobrá duša zverejnila, mal by som hanbu do konca života. (smiech)
Asi som sa mal trošku krotiť, ale keď už niečo robím, dávam do toho všetko. Takto fungujem dodnes. Keď trénujem, tak naplno. Aj keď sa len udržiavam v kondícii a cvičím. Chlapci, ktorí so mnou chodia do posilňovne, sa pýtajú, kde sa vo mne berie toľko energie.
Pýtali sa nás, či máme na Slovensku vôbec satelit a BMW, lebo oni boli sto rokov za opicami. Schudol som tam osem kíl, strava sa vôbec nedala jesť – len neosolené varené kura a ryža.
Jasečko o pôsobení v Rusku
Ja to jednoducho tak mám. A práve vďaka tomuto prístupu som sa dostal do veľkého hokeja. Lebo som chcel. To je základ – vôľa, srdce a chuť sa nedajú kúpiť v obchode.
Keď sa porovnám s vtedajším spoluhráčom zo šampionátu Zdenom Chárom, vždy hovorím, že ja som išiel tak na päťdesiat percent. A pritom som patril k hráčom, ktorí na sebe pracovali najviac! On bol z inej galaxie. Alkohol vôbec nepil, ani keď bola po sezóne zábava a išlo sa do baru. Deväťdesiatdeväť percent hráčov si dalo, ale on sa fakt poctivo držal.
Títo chlapci, ako on alebo Marián Hossa, na sebe extrémne tvrdo pracovali a mali aj talent.
Talent ti síce otvorí dvere, ale dnu nevstúpiš, ak nebudeš tvrdo pracovať. Talentovaných hráčov je na svete plno. Oni sa dostali do NHL nielen vďaka talentu, ale najmä preto, že chceli. Nič nedostali zadarmo. Keby dnešní hráči mali aspoň pätinu ich vôle, tiež by dokázali veľmi veľa.
Keď to porovnáte s dnešnou mládežou, majú deti rovnakú chuť tvrdo pracovať, alebo ich treba viac nútiť?
V prvom rade je iná doba. Keď za komunistov dieťa vošlo do obchodu, našlo tam obyčajné mlieko, tvaroh, chlieb, nejaké cukríky a koniec. Výber bol minimálny a pri hokejovom výstroji to platilo dvojnásobne. Keď som raz dostal prilbu Cooper, brával som si ju domov a pozeral sa na ňu ako na svätý obrázok.
V šiestej či siedmej triede mi otec vybavil korčule Graf. Vravel mi: „Ešte sú ti veľké, neobúvaj si ich.“ Len som na ne doma s úžasom hľadel. Lenže cez leto mi noha vyrástla, a keď som si ich napokon obul, tlačili ma.
Bol som veľmi nešťastný, musel som sa vrátiť k starým a nové sme predali. Keď som dostal hokejku Titan, tiež som si s ňou líhal do postele. Vážili sme si to.
Dnes je pravý opak. Obchody aj internet sú plné tovaru a rodičia deťom kúpia hokejky za dvesto eur. Za našich čias bol toho nedostatok. Oblepovali sme si ich izolepou, šnúrky do korčúľ sme mali z padáka a trhali nám ruky. Korčule sme mali nabrúsené ako katany, dnes je na všetko špeciálne brúsenie.
Dnešné deti si to nevážia. My sme na tréningoch cítili obrovskú súťaživosť a tréneri boli prísni. Keď som skončil s hraním, myslel som si, že pri trénovaní to bude fungovať rovnako, ako to fungovalo na nás. Ale nebola to pravda. Ako tréneri sme na chlapcov nemohli ani zakričať, nemohli sme urobiť nič.
Štrnásť rokov som trénoval v klube vo Veselí nad Lužnicí, no doplatil som na jedného problémového rodiča. Naivne som si myslel, že ho zvládnem.
Neznášal som jeho neustále mudrovanie a prázdne reči, za ktorými neboli žiadne reálne trénerské schopnosti. Po tejto skúsenosti som v klube skončil a dnes už individuálne trénujem len chlapcov, ktorí naozaj chcú na sebe pracovať.
Ako si spomínate na svoje hokejové začiatky? Do mužského hokeja ste naskočili veľmi skoro.
Do áčka v rodnej Spišskej Novej Vsi som sa dostal sedemnásťročný. Z nášho ročníka 1972 nás tam vtedy prišlo päť. Spočiatku to vôbec nevyzeralo, že budem hrať na takej vysokej úrovni.
Ostatní boli hokejovo oveľa šikovnejší, kým ja som hral na poste obrancu len druhý rok – predtým som bol útočník.
Hokej sa navyše v tých rokoch hral štýlom, ktorému sa v Česku hovorí „jatka“ a u nás „zabíjačka“. Keď niekto niekoho sekol po ruke, pokiaľ mu ju nezlomil, nebolo to ani na dve minúty. Krosček sa pískal, až keď hráč letel do mantinelu a mal otras mozgu.
Ako ste sa v takomto surovom hokeji dokázali presadiť?
Mal som rád posilňovňu, takže som na sebe pracoval a jednoducho som to rezal. Na tréningoch aj v zápasoch, hlava-nehlava.
Bol som síce drevený ako hrom, ale snažil som sa. Bol som mladý a bolo mi jedno, či má súper tridsaťpäť rokov.
Presne tak to mal na začiatku aj Zdeno Chára – prišiel do Ameriky a čo iné mohol robiť? Len rezať. Až postupom času sa na mňa, rovnako ako na neho, nalepili skúsenosti a hokejovosť. Niekto to má dané od Boha, iný si to musí vydrieť.
Po vojenčine v Poprade ste sa dostali do Košíc, kde ste prežili najkrajšie hokejové roky.
Presne tak. Košice patrili k absolútnej špičke. Získali sme Kontinentálny pohár a v každej z mojich štyroch sezón sme hrali finále. Mám odtiaľ tri tituly, no mohli byť štyri.
O ten štvrtý nás obrali, keď nám vo finále so Slovanom neuznali regulárny gól. Videla to v televízii celá republika, ale už je to za nami, minulosť nezmeníme.
Nedávno sa v Košiciach konala oslava tridsiateho výročia zisku titulu. Zúčastnili ste sa na nej?
Volali mi, no nechcelo sa mi cestovať sedemsto kilometrov. Teraz je mi to ľúto. Neskôr som si na stránke klubu pozeral fotky chlapcov, s ktorými som hrával, a niektorých som mal problém vôbec spoznať. Mirovi Žabkovi som musel písať: „Miro, kto je toto? A tamten?“ Zostarli, zošediveli, pribrali alebo oplešiveli.
Keď som mal ja dvadsaťpäť a redli mi vlasy, smiali sa mi, že vyzerám starší. Vravel som im: „Vlasy nerobia človeka. Keď budem mať päťdesiat, už nezostarnem.“ Škoda, rád by som chlapcov videl osobne a trochu si do nich rypol.
Keď sa nerozprávame o hokeji, je to normálne. Keď o ňom začneme, sme ako čert a kríž. Chytíme sa pre každú hlúposť. V jeho kariére som urobil chyby, ktoré ma mrzia viac ako čokoľvek z mojej vlastnej.
Jasečko o vzťahu so synom Sebastiánom.
Súčasťou toho legendárneho tímu bol aj prísny tréner Ján Faith. Ako si na neho spomínate?
Až neskôr som si uvedomil, že keby nebolo jeho, asi by som hokej na takej úrovni nehral. Bol na mňa tvrdý ako pes. Okrem rodičov jedine jemu vďačím za to, že som pri športe vydržal tak dlho, hoci ma neraz prefackal alebo pretiahol hokejkou po chrbte.
Dnes by takýto tréner v áčku hneď skončil a médiá by ho roztrhali. Ja som však mlčal a drel, lebo som vedel, že zo mňa chce dostať maximum.
Počas vojenčiny v Poprade sme hrali federálnu ligu. Lúčili sa s nami českí chlapci. Mali sme dva dni voľna, išli sme na štadión na pivo a cestou späť na ubytovňu si jeden z nás zapálil cigaretu. Nefajčil som, ale z frajeriny som si jednu vypýtal. Kráčame po chodníku, zrazu ma niekto potľapká po pleci, otočím sa – a bum!
Dostal som takú, že som spadol na chrbát. Postavím sa a vidím trénera Faitha. Okamžite som vytriezvel.
Aké to malo následky?
Strhol mi všetky prémie na stravu, mesiac som bol bez peňazí a tŕpol som, či ma nepošle do Gelnice do „45. ligy“, čím sa mi vždy vyhrážal. Zaťal som však zuby. Dnes sa na tom už len usmievam.
Po dvoch tituloch s Košicami ste si odskočili do zámoria. V nižšej súťaži IHL ste však odohrali len jednu sezónu. Prečo?
Vlastne som tam ani veľmi nechcel ísť. Dostal som ponuku od agenta Langera, aby sme s Ľubom Rybovičom išli do Ameriky.
Hoci som mal v Košiciach zmluvu na päť rokov, v zámorí neplatila, tak som tú americkú podpísal. Keď sme prišli, po anglicky som nevedel ani slovo, okrem „hello“ a „thank you“.
Vravím Rybovi: „Ryba, máme problém, nevieme ani, kedy je tréning.“ Našťastie boli v kempe dvaja Rusi, tak sme to riešili cez nich. Za ten polrok som sa perfektne naučil po rusky, no na angličtinu som bol lenivý. Bol som hlupák.
Po mesiaci však do vášho tímu v Grand Rapids prišiel Pavol Demitra. To vám asi pomohlo.
Hneď som mu povedal: „Paľko, prekladaj.“ Päť mesiacov sme tam spolu bývali v jednej izbe, chodili sme spolu na jedlo a v kabíne sme sedeli vedľa seba. Dodnes ma trochu hnevá, že keď o ňom nakrútili film, vôbec ma v ňom nespomenuli.
Pred zápasom sme mali rituál – potľapkal som ho po ramene a po česky mu povedal: „Zaber, vole, ať jsi v novinách!“ On si predtým vždy učesal vlasy dozadu, dal si žuvačku, chodil po kabíne a pýtal si to: „Povedz mi to!“
Keď som mu to povedal, zápas mu vyšiel. Raz som naschvál mlčal a nedarilo sa mu. Hneď mi vynadal: „Ty si blbec, nabudúce mi to musíš povedať!“
Raz sa nám stala celkom vtipná situácia. Tréner chcel, aby som puky len vyhadzoval po plexiskle, nechcel žiadnu dlhú prihrávku do brejku. Pozrel som si jeho hráčske štatistiky – za sezónu mal dvestopäťdesiat trestných minút, len sa bil a bol drevený ako sánky.
Zavolal si ma do kabíny aj s Paľom a hovorí mu: „Povedz mu, nech to vyhadzuje po skle a útočníci si to budú zbierať.“ Ja vravím Demitrovi: „Povedz mu, že je to najväčší hlupák na svete a hokeju vôbec nerozumie!“
Paľo mu niečo prekladá a tréner sa len usmieva. Pýtam sa ho, čo mu naozaj povedal. A on: „Si normálny? Veď by nás vyhodil oboch!
Povedal som mu, že to budeš robiť.“ Tak som potom v zápase odpálil puk o plexisklo a tréner ma potľapkal po ramene, že super.
Zatiaľ čo Demitra následne odštartoval obrovskú kariéru v NHL, vy ste sa vrátili domov. Nechceli ste zabojovať o NHL?
Paľovi vtedy fantasticky vyšiel jeden zápas v Orlande, ktorý vysielala celoštátna televízia ESPN. Získal asi päť bodov. Večer ležíme v izbe, rozprávame sa a zrazu mu zvoní telefón, že ráno ho čakajú v St. Louis.
Odišiel a večer mi volá: „Vieš, vedľa koho sedím? Vedľa Ala MacInnisa a Bretta Hulla!“ Hovorím mu: „A čo robia? Sedia? Tak seď s nimi. Čo sa čuduješ, si taký istý hráč ako oni, dostal si šancu.“ Spravil úžasnú kariéru.
Keď sa neskôr stalo to nešťastie, veľmi som si plakal. Dodnes, keď vidím nejaký spomienkový dokument, vhŕknu mi slzy do očí. Hovorí sa, že tvrdí chlapi neplačú, ale keď toho človeka poznáte a toľko ste s ním prežili, zlomí vás to. Bol to pre mňa obrovský šok.
Demitra odišiel a vy ste zostali sám. Čo bolo ďalej?
A ja, hlupák, som odišiel tiež. Agent mi pritom hovoril, že ak zostanem ďalší rok, mám šancu dostať sa hore do NHL, napríklad do Detroitu.
Lenže na farme som mal plat päťdesiattisíc dolárov. Polovicu zoberú dane, zaplatíte si bývanie a zostane vám desať až jedenásťtisíc.
V Košiciach sa vtedy točili obrovské peniaze. Povedal som si o sumu, o ktorej som ani neveril, že ju dostanem. A zrazu mi mama hovorí: „Boli sme v banke a máš tam toľko a toľko peňazí.“
Tak som sa vrátil a dodržal zmluvu v Košiciach. Mali sme tam krásne platy, hoci oproti futbalistom 1. FC Košice sme boli stále len chudobní príbuzní.
Spätne teda hodnotíte odchod zo zámoria ako chybu?
Veľmi to ľutujem. Keby som vtedy vedel, ako to chodí, zostal by som v Amerike ešte rok a veľa vecí by som zmenil. Obranca z našej tretej formácie v Grand Rapids Patrick Traverse odohral v NHL dvestopäťdesiat zápasov.
Ja som tam neodohral ani sekundu. Ostatní chlapci ako Rado Hecl či Martin Štrbák si to vyskúšali. Ja som si NHL zahral akurát tak na PlayStation. Učil som sa len na vlastných chybách.
Aké chyby ste urobili?
Zle som sa pripravil už na samotný odchod do zámoria. Predtým som mal zranený palec a tri mesiace som len ležal. Myslel som si, že do Ameriky musím prísť obrovský, tak som do seba tlačil slaninu a hlúposti.
Nalepil som na seba dvanásť kíl tuku a pribral som na stopäť kíl, hoci bežne som mal vyrysovaných deväťdesiatdva. Prišiel som tam úplne bez kondície.
Po návrate do Košíc sme dobre zarábali a po tréningoch sme chodili do krčmy. Automaty, ruleta, peniaze sa točili. Našťastie ma z toho po dvoch rokoch mama dostala.
Bolo to pre mňa ako vykúpenie z väznice Shawshank, inak by som skončil ako bezdomovec. Poznám chlapcov, ktorých nebudem menovať, ktorí takto prehrali obrovské majetky a dnes sú úplne na nule.
Po úspešných rokoch na Slovensku ste zamierili do Českých Budějovíc. Bol plán usadiť sa v Česku natrvalo?
Pôvodne som si hovoril: „Mám zmluvu na dva roky, odohrám ich a pôjdem inam.“ Ale po pol roku som spoznal svoju terajšiu manželku, bývalú volejbalistku.
Začali sme spolu chodiť, a keď som neskôr odchádzal hrať do Fínska, povedal som jej: „Poď so mnou, vyskúšame, či vôbec dokážeme spolu žiť.“ Išla so mnou, po troch rokoch sme sa vzali a sme spolu dodnes. V Českých Budějoviciach tak nakoniec žijem už od roku 1999.
Hrali ste v deviatich krajinách. Ktoré pôsobisko bolo pre vás najväčšia škola?
Jedna z najväčších bolo Rusko, aj keď to vnímam skôr ako ďalšiu svoju hlúposť. V januári som išiel z Fínska pomôcť na play-off do švédskeho HV71 Jönköping. Hrali tam bratia Richard a Rastislav Pavlikovskí a ja som nastupoval v prvej obrannej dvojici.
Manažér mi tam chcel dať zmluvu na dva roky, no agent ma nahovoril na Rusko, lebo vraj sa tam výborne zarába. Vo Švédsku by som zarábal trikrát menej, ale bol tam parádny systém tréningov, profesionalita a nádherné prostredie. Ja som urobil hlúposť a podpísal zmluvu v Rusku.
Do akého prostredia ste prišli?
Do Nižnekamsku, na úplný koniec sveta. Bola tam jedna obrovská fabrika so štyrmi horiacimi komínmi.
Vedúci mužstva nám na rovinu povedal: „Kým horia komíny, sú peniaze. Keď zhasnú, idete domov.“ Kto bol v Nižnekamsku v tých rokoch, povie vám to isté – každý odtiaľ utekal. Vydržal som tam päť mesiacov.
Hovorí sa, že Rusko bolo v tom čase poriadne divoké. Zažili ste to na vlastnej koži?
Až tak, že mi išlo o život. V Kazani prišli pred zápasom k nášmu autobusu dvaja miestni banditi. Začali fackovať nášho vedúceho a vošli za ním rovno do autobusu. Slovinec Razingar sa postavil a hneď dostal po papuli. Nevedel som, o koho ide, tak som toho menšieho chytil pod krk a stiahol ho pod sedadlo.
A on zrazu po rusky zakričal: „Vyťahujem pištoľ!“ V tej chvíli vyskočilo z autobusu cez dvoje dvere dvadsaťpäť chlapov za päť sekúnd – svetový rekord. Schovali sme sa za dom. Prišli milicionári, zistili, o koho ide, a len tak odišli.
Náš tréner potom zobral banditov do krčmy a oni si to prišli vyjasniť s tým, kto toho jedného chytil pod krk. Teda so mnou.
Hovoril som si: „Manželka je doma tehotná v siedmom mesiaci, mňa tu zakopú pod brezu a syna v živote neuvidím!“ Hneď som išiel za trénerom, že končím.
Ako vyzeralo cestovanie a bežný život mimo hokeja?
Do Chabarovska sme napríklad leteli cez niekoľko časových pásiem. Pristáli sme a ja si hovorím: „Ideme spať?“ Kdeže. Dve hodiny spánku a hneď zápas.
Rusi si mysleli, že som z Kazachstanu, lebo som mal výborný prízvuk. Pýtali sa nás, či máme na Slovensku vôbec satelit a BMW, lebo oni boli sto rokov za opicami. Schudol som tam osem kíl, strava sa vôbec nedala jesť – len neosolené varené kura a ryža. Zbalil som sa a letel domov.
Ako to tam fungovalo s výplatami?
Ekonómka nám peniaze normálne vysypala do igelitky a s tou sme išli do banky. Tam bolo plno ľudí, my sme zašli za takú plachtu, vysypal som ruble, oni ich prepočítali a zapísali mi to do vkladnej knižky ako v roku 1974.
Rozmýšľal som, či tie peniaze vôbec niekedy dorazia domov do Česka. O dva dni volám manželke, či prišli, a ona že áno. Celé to vyzeralo strašne komicky.
Pripadal som si ako pred päťdesiatimi rokmi, niekde za Stalina – aj tá banka, staré autá na cestách, všetko. Zopár najbohatších malo peniaze, inak všade naokolo chudoba a jeden McDonald’s.
Po návrate ste zažili slávnu sezónu 2004/2005 vo Zvolene počas výluky v NHL.
Mali sme vtedy skvelý tím. Titul nám síce tesne ušiel vo finále so Slovanom, ale vyhrali sme aspoň Kontinentálny pohár. V rozhodujúcom zápase sme porazili Dynamo Moskva, kde hrali hviezdy ako Dacjuk, Frolov či Mironov.
V bránke nám neuveriteľne čaroval Karol Križan. Bol to blázon, ale chytal fantasticky. Mám vďaka tomu dva Kontinentálne poháre – jeden s Košicami a jeden so Zvolenom.
Na Slovensku som hral vždy vo finále – či už s Košicami, Zvolenom, alebo Popradom. Pred niekoľkými rokmi mi Miro Šimonovič napísal výstižnú vec: „Pre vlastný tím si bol vynikajúci, pre súpera neskutočná sviňa.“
Na štadiónoch súperov ma naozaj neznášali, kričali na mňa, ale ja som jednoducho taký bol. Vedel som získať body, zablokovať strelu aj tvrdo pritlačiť pri mantineli.
Ako vyzeral váš život po kariére? Ako ste sa dostali k trénovaniu?
Najprv som sa dohodol s Jaromírom Pouzarom, keď otváral arénu, že budem trénovať u neho. Napokon však zobrali iného trénera. Oslovili ma z Veselí nad Lužnicí, či by som k nim nešiel robiť šéftrénera. Vyskúšal som to a zostal som tam štrnásť rokov. Mestečko s piatimi tisícmi obyvateľmi hralo vyrovnané zápasy s Plzňou, Táborom či Budějovicami.
Postupne som začal trénovať individuálne. Najprv syna kamaráta, potom pribúdali ďalší. Skúsil som jednu hokejovú školu, ale nesedela mi jej filozofia. Bol som na ľade sedem až deväť hodín denne a v piatok večer som už necítil nohy. Fyzicky aj psychicky to človeka vyčerpá.
Odišiel som k Petrovi Jonákovi, ktorý mal na hokej rovnaký pohľad ako ja. Neskôr mi sám povedal: „Stano, ty to máš v sebe, rob to sám.“ Tak som rozbehol vlastnú školu Ideal Skating. Nikde si nerobím veľkú reklamu.
Nie som tréner, ktorý stojí pri tabuli a kreslí, nie som Picasso. Všetko na ľade ukážem sám, aj vo svojom veku – techniku, obraty, piruety. Trikrát som už obišiel zemeguľu a raz som bol na Marse. Dokonca ani prilbu nenosím, hoci by som mal.
Vstávam o pol šiestej ráno. Mám malých hráčov, ročníky 2017 a 2018. Prídu, trošku zívajú, ale ja ich hneď rozhýbem. Už sú na mňa zvyknutí, vedia, čo od nich chcem. Keď ku mne niekto príde na tréning, som prísny, ale spravodlivý. Od každého chcem maximum.
A čo váš syn Sebastian? Ako spolu vychádzate ako otec a syn, obaja hokejisti?
Keď sa nerozprávame o hokeji, je to normálne. Keď o ňom začneme, sme ako čert a kríž. Chytíme sa pre každú hlúposť. V jeho kariére som urobil chyby, ktoré ma mrzia viac ako čokoľvek z mojej vlastnej. Keby sa dal čas vrátiť o osem rokov, všetko by som spravil inak.
Prvá obrovská chyba sa stala v Plzni. Odkúpil som ho z Budějovíc a dal ho tam na hosťovanie. V tíme vtedy hral s jedným chlapcom – boli z rovnakého ročníka, obaja praváci, podobné typy.
Na hokej sa prišla pozrieť moja manželka a pristavil sa pri nej Martin Straka, majiteľ plzenského klubu. Povedal jej, že by chceli nášho syna na trvalý prestup, lebo sa im páči.
Manželka mu odpovedala, nech sa o týždeň dohodne priamo so mnou. Zápas sa vtedy hral v Třemošnej. Ja som si predtým s chlapcami dal dve pivá a bol som trochu odvážnejší ako zvyčajne.
Po zápase som sa strašne pohádal s ich trénerom. On sám hokej na vysokej úrovni nikdy nehral, mal len spravenú licenciu a ešte ma vyprovokoval vetou: „Ty si len rodič, ty nevieš trénovať.“
Tak som ho poslal dočerta, vypýtal som si od neho synovu registračku a z minúty na minútu sme z klubu odišli. Toho druhého chlapca, ktorý tam zostal, o mesiac posunuli do juniorky, ďalší rok do áčka a o dva roky neskôr ho draftovali do NHL ako celkovo šiesteho. Bol to David Jiříček. To bola naša prvá veľká hlúposť.
Prišli potom aj ďalšie nesprávne kroky?
Bohužiaľ, áno. Ďalšia chyba prišla neskôr, po návrate z Fínska, keď bol v Mladej Boleslavi. Sedemnásťročný nakukol do mužského áčka a hral tam naozaj dobre. Potom ho však vrátili do juniorky a on z toho bol frustrovaný.
Vtedy sa ozval Richard Rapáč zo Spišskej Novej Vsi. Potrebovali mladých Slovákov do dvadsať rokov a všetko už bolo stopercentne dohodnuté, išli sme tam na podpis.
Deň predtým mu však zavolali z Popradu a my sme zrazu zmenili rozhodnutie. Rapáč sa vtedy na mňa nahneval ako ešte nikdy, dodnes sa spolu nerozprávame. Namiesto môjho syna zobral Šimona Grocha, ktorý už štvrtú sezónu úspešne hrá v Spišskej Novej Vsi.
A môj syn sa medzitým pretĺkal cez Michalovce a teraz po operácii kolena hrá prvú ligu v Leviciach. Keď si dnes uvedomím, kde mohol byť, vnútorne ma to strašne hnevá.
Vyčíta vám syn tieto rozhodnutia?
On o tom vôbec nechce počuť. Vždy mi len povie: „Zase vyťahuješ minulosť, stále dookola to isté.“ Nedá sa s ním o tom rozprávať, ale mňa to vnútri veľmi žerie. Na svoju vlastnú kariéru kašlem, ale ako rodič chcete pre dieťa to najlepšie. Radšej nebudem jesť, len nech sa on má dobre.
Vždy mi vyčítal, že som na neho veľmi prísny, no dnes mu hovorím, že som mal byť ešte tvrdší a jednoducho ho donútiť ísť tam, kde sme sa dohodli.
Navonok síce vyzerám ako tvrdý chlap, ale vnútri som mäkký ako blato. Doplatili sme na tú našu povahu – máme krátku zápalnú šnúru. Za päť sekúnd niekoho pošleme dočerta, lenže ten druhý si to pamätá, vráti nám to a dopadne to takto. Ale načo dnes plakať nad rozliatym mliekom? Hlavne nech je zdravý.
Hoci v Česku žijete už dvadsaťsedem rokov, komu fandíte v hokeji?
Jednoznačne Slovensku! České občianstvo som mohol mať už miliónkrát, ale stále mám slovenský pas a zostanem Slovák. Som obrovský patriot.