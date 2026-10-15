Aféra hráča USA a Trumpa by sa nemala opakovať. FIFA plánuje zmeniť pravidlá

Medzinárodná futbalová federácia FIFA chce podľa serveru The Athletic zmeniť disciplinárny poriadok, aby sa neopakovala kontroverzia, ktorú na tohtoročných majstrovstvách sveta vyvolalo zrušenie trestu útočníkovi Folarinovi Balogunovi.
Americký reprezentant dostal za vylúčenie v úvodnom kole play off automatický jednozápasový trest a mal prísť o osemfinále s Belgickom.
Dištanc bol však po telefonáte prezidenta USA Donalda Trumpa s šéfom FIFA Giannim Infantinom prekvapivo zrušený.
Práve podobným prípadom má zmena pravidiel zabrániť. Podľa návrhu, ktorý by mala Rada FIFA prerokovať na dnešnom zasadnutí v Zürichu, by už nemalo byť možné zrušiť automatický jednozápasový trest za vylúčenie.
FIFA sa zatiaľ k zmene disciplinárneho poriadku oficiálne nevyjadrila. Podľa The Athletic je cieľom úprav zabezpečiť väčšiu predvídateľnosť pri rozhodovaní o oprávnenosti štartu hráčov a chrániť regulérnosť súťaží.
Zrušenie Balogunovho trestu vyvolalo značnú kritiku. Európska futbalová únia UEFA rozhodnutie označila za nepochopiteľné a za prekročenie červenej línie. Američania napokon s Belgickom prehrali 1:4.