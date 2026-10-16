Vyhrali dva tituly a opäť vedú ligu. Hráči nedostávajú šancu, sme frustrovaní, vraví Handzuš

Keď Michal Handzuš ukončil profesionálnu kariéru, mal pocit, že mládežníckemu hokeju sa na Slovensku nevenovala taká pozornosť, aká by sa mala.
Dnes spravuje a vedie v rodnej Banskej Bystrici klub so 400 deťmi. Venuje sa tomu už šesť rokov.
„Snažíme sa o to, aby sme vychovali nielen dobrých hokejistov, ale aj dobrých ľudí,“ vravel v minulosti v rozhovore pre Sportnet.
Rovnakú myšlienku prezentoval prednedávnom aj v Česku, kde o klube prednášal na konferencii Sport Alive. Hovoril o rozvoji hráčov, práci trénerov, výsledkoch, financiách, ale aj o tom, prečo sa deti snažia viesť k životu mimo hokejového štadióna.
Jeho vystúpenie zachytil portál iDNES.cz.
Deťom vytvárajú ulicu
Keď Handzuš vysvetľuje, prečo sa po kariére pustil do práce v mládežníckom hokeji, často sa vracia k vlastnému detstvu.
„Zlatá“ generácia slovenských hokejistov, ku ktorej patril aj on, vyrastala vo veľkej miere na ulici. Deti hrali bez trénerov, skúšali rôzne športy a samy si museli hľadať riešenia.
Práve to považuje bývalý reprezentant za jednu z vecí, ktoré dnešným deťom chýbajú. Nie však preto, že by mali menší záujem o šport, ale preto, že vyrastajú v odlišnom prostredí.
„Dnes aj keby deti chceli, tak nemajú ísť veľmi kam - veľa ihrísk nie je a všade sú autá,“ vysvetľoval vlani vo februári.
Podobnú myšlienku zopakoval aj na českej konferencii Sport Alive-
„Vyrastal som na ulici, tam som získal hokejové myslenie a my sa deťom tú ulicu snažíme teraz vytvoriť,“ hovoril.
V Banskej Bystrici sa preto nesústredia výhradne na hokej. Deťom umožňujú počas sobôt navštevovať športovú školu, kde si môžu zahrať futbal, basketbal, hádzanú či florbal. Klub pritom spája viacero vekových kategórií, aby sa hráči učili aj prirodzene medzi sebou.
Handzuš odmieta častú kritiku, že dnešné deti sú iné preto, lebo vyrastajú s tabletmi a telefónmi.
„My dospelí sa musíme prispôsobiť, nie meniť deti. Priznajme si, že keby som mal ako dieťa tablet ja, bol by som rovnaký. Preto by sme ich nemali kritizovať, ale vytvoriť im prostredie.“
Podľa Handzuša sa totiž samotné deti príliš nezmenili. Zmenili sa najmä podmienky, v ktorých vyrastajú. Kým jeho generácia trávila väčšinu voľného času vonku, dnes majú deti viac možností zábavy, no zároveň menej prirodzeného priestoru na pohyb.
V minuloročnom rozhovore pre Sportnet zdôraznil, že záujem o šport medzi deťmi nezmizol.
„Ak však deti dostanú zápal pre hokej, tak vidíme, že úplne zabudnú na zariadenia a chcú sa tomu naplno venovať. Takýchto detí je veľa a to sú presne typy, aké sme boli aj my.“
Aj preto v klube Barani nekladú dôraz iba na výsledky, ale predovšetkým na rozvoj.
Filozofiu postavili na niekoľkých základných hodnotách. Prvou z nich je radosť, láska a vášeň k športu. Najmä pri deťoch do desať rokov chcú, aby si k športu vytvorili pozitívny vzťah.
„Keď niečo milujete, najlepšie sa učíte. Deti sa neučia racionálne, ale práve cez vášeň,“ vraví.
Ďalšími hodnotami sú zodpovednosť, otvorenosť, rozvoj, tímovosť a rešpekt. Cieľom pritom nie je pripraviť deti iba na hokejovú kariéru, ktorú napokon dosiahne len malá časť z nich, ale aj na samotný život.
„Chceme našim deťom ukazovať, že to nie je len o hokeji,“ vysvetľuje Handzuš.
Mladých hokejistov v klube sa snažia zapájať aj do života komunity. Jednotlivé kategórie postupne absolvujú dobrovoľnícke aktivity. Niektorí starší hráči chodia darovať krv, ďalší navštevujú domovy seniorov a trávia čas s ľuďmi, ktorí potrebujú spoločnosť.
Iní sa podľa Handzuša zapojili do pomoci pri stavbe bouldrovej steny.
„Môže im to dať veľa do života a dá im to najavo, že nie všetko je v tomto veku o hokeji, ale že sa dá aj pomáhať.“
Čo hľadajú skauti NHL? Charakter
Handzuš rozvoj hráča nevníma iba cez techniku, korčuľovanie či výsledky. Rovnako dôležité sú podľa neho vlastnosti, ktoré si športovec buduje mimo samotnej hry.
Jednou z nich je schopnosť zvládať prehry. Práve tie môžu mladému hokejistovi podľa bývalého reprezentanta pomôcť pochopiť, že úspech neprichádza automaticky a že na vlastných nedostatkoch musí neustále pracovať.
„Športom získate disciplínu, schopnosť spolupracovať či zodpovednosť. Keď niečo chcete, musíte pre to urobiť niečo navyše a venovať tomu čas. A rovnako sa pracuje aj s prehrami. Je to jedna z najdôležitejších vecí, ktoré vás šport naučí.“
Sám si podobnou cestou prešiel počas dlhoročnej kariéry v NHL. Stanleyho pohár získal v roku 2013 s Chicagom Blackhawks, keď mal za sebou už množstvo sezón v najlepšej lige sveta. Neskôr odohral v zámorí už iba jednu sezónu, ďalšie tri na Slovensku.
„U nás ľudia radi obviňujú druhých, keď sa niečo nepodarí. Hľadajú výhovorky. V NHL ma učili, že ak chcem vyhrať Stanleyho pohár, najskôr musím prehrať, aby som sa naučil tú cestu a poučil sa z chýb. Aj na to sa u nás sústredíme.“
VIDEO: Rozhovor s Michalom Handzušom pred uvedením do Siene slávy slovenského hokeja
Podobný pohľad získali v Banskej Bystrici aj pri komunikácii so skautmi NHL.
Klub si jedného z nich pozval, aby trénerom vysvetlil, čo pri mladých hráčoch sleduje. Zaujímalo ich najmä to, aké predpoklady by mal mať hokejista vo veku 16 či 17 rokov, aby zaujal kluby zámorskej súťaže.
Odpoveď bola podľa Handzuša jednoznačná.
„Na prvom mieste je hokejová inteligencia, vnímanie hry, rozhodovanie a podobne. A na druhom charakter.“
Zručnosť, korčuľovanie či hra v ofenzíve a defenzíve sú podľa skauta dôležité, no stále sa dajú zlepšovať. Hokejové myslenie a charakter však považuje za vlastnosti, ktoré by mal mať mladý hráč už vybudované.
Samotný talent preto nestačí. Ak hráč nepracuje naplno, nie je dobrým spoluhráčom alebo má problém s prístupom, môže tým svoju šancu výrazne znížiť.
„Keď kluby vidia hráča bez charakteru, ktorý nepracuje naplno a nie je dobrý spoluhráč, odpíšu ho a ďalej ho nesledujú,“ priblížil Handzuš.
Pre bývalého útočníka NHL je to aj potvrdenie filozofie, ktorú sa snaží presadzovať vo vlastnom klube. Výchova hráčov sa podľa neho nemôže obmedziť iba na tréningy na ľade či prácu v posilňovni.
Tituly nie sú všetko
Výsledkovo sa banskobystrickej mládeži darí. Tím do 20 rokov vyhral slovenskú juniorskú extraligu v rokoch 2025 aj 2026 a úspešne vstúpil aj do ďalšieho ročníka.
Barani vedú priebežnú ligovú tabuľku. Z dvanástich zápasov získali 33 bodov, desaťkrát zvíťazili v riadnom hracom čase.
Paradoxne však práve to nie je stav, s ktorým by bol Handzuš úplne spokojný.
„Naši juniori súťaž opäť relatívne valcujú, ale my z toho nie sme veľmi nadšení, pretože máme štyroch chalanov, ktorí by už mali hrať medzi mužmi. Lenže na Slovensku je to problém,“ vravel Handzuš na konferencii.
„Kluby akoby nerozumeli tomu, akú výhodu by získali, keby mladých hráčov vyhľadávali a dávali im šancu. My by sme tých juniorov po dvoch tituloch už radi videli niekde inde, ale príležitosť nedostali. Sme z toho frustrovaní.“
Konkrétne mená štyroch juniorov vo zverejnených výrokoch nespomenul. Jeho slová však poukazujú na problém, na ktorý upozorňuje už dlhšie, a to prechod talentovaných hokejistov z mládežníckych kategórií do seniorského hokeja.
Vedenie mládežníckeho klubu podľa neho musí sledovať aj iný cieľ ako len tituly. Hráčov má posúvať tam, kde sa môžu najlepšie rozvíjať, aj keby to znamenalo oslabenie mužstva, ktoré bojuje o majstrovský titul.
Handzuš zároveň priznáva, že presadzovať takúto filozofiu nie je jednoduché. Rozumie trénerom, ktorí sú súťaživí, chcú vyhrávať a po celoročnej práci s mužstvom dosiahnuť čo najlepší výsledok.
Práve vedenie klubu však podľa neho musí dohliadať na to, aby krátkodobé výsledky neprevážili nad dlhodobým rozvojom.
O nedostatku príležitostí pre mladých hráčov hovoril aj minulý rok, keď pre Sportnet rozprával svoj pohľad na slovenskú najvyššiu súťaž.
Kluby podľa neho často argumentujú tlakom na výsledky a hrozbou zostupu do nižšej súťaže.
„Nemyslím si, že to je iba formou súťaže a samotným zostupom," povedal.
Upozorňoval, že príležitosti mladým hráčom nedávajú ani niektoré mužstvá z hornej polovice tabuľky, ktoré sa o záchranu nemusia obávať.
Ako pozitívny príklad vtedy uviedol Nitru, ktorá dokázala zapájať mladých hokejistov a zároveň bojovať o popredné priečky.
Polovicu rozpočtu tvoria rodičia
Popri športovej filozofii musí Handzuš riešiť aj oveľa praktickejšiu stránku fungovania klubu – peniaze.
Ročný rozpočet mládežníckej organizácie v Banskej Bystrici sa pohybuje okolo 800-tisíc eur. Približne polovicu z neho tvoria členské príspevky rodičov.
„Tvoria väčšiu časť, než by sme chceli,“ priznal Handzuš.
Približne ďalších 20 percent rozpočtu dostáva klub od Slovenského zväzu ľadového hokeja. Zostávajúcich približne 30 percent si musí zabezpečiť z ďalších zdrojov, predovšetkým od partnerov a sponzorov.
Situáciu podľa Handzuša komplikuje aj to, že na rozdiel od viacerých slovenských klubov musí Banská Bystrica doplácať za využívanie zimného štadióna a nedostáva ani dotáciu na samotnú činnosť.
Na problém upozorňoval už v minulosti. Kedysi podľa neho využívali zimný štadión bezplatne a od samosprávy dostávali 150-tisíc eur ročne na činnosť. Neskôr však o túto podporu prišli.
Problémom pritom nie sú iba peniaze. Handzuš už vlani upozorňoval aj na nedostatočnú kapacitu ľadových plôch v Banskej Bystrici.
Klub mal približne 400 detí, čo podľa neho predstavovalo hranicu jeho možností. V prípravke vtedy pôsobilo zhruba 30 až 35 detí v jednom ročníku. Ak by chceli prijímať ďalších záujemcov a zachovať kvalitu tréningov, potrebovali by viac priestoru na ľade.
Za ideálne riešenie považoval vybudovanie tretej ľadovej haly. Väčšie kapacity by podľa neho umožnili nielen rozšíriť klub, ale aj zlepšiť podmienky pre existujúcich hráčov.
V oblasti financovania zároveň poukazoval na náročné získavanie nových sponzorov. Firmy musia podľa neho v období konsolidácie najskôr riešiť vlastné hospodárenie a až následne podporu športu.
Situáciu mládežníckeho klubu preto označoval za náročnú aj napriek športovým úspechom.
Na konferencii Sport Alive priznal, že minulý rok skončila organizácia Barani v strate. Súčasne však naznačil, že aktuálny rok vyzerá po finančnej stránke o niečo priaznivejšie.