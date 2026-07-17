    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    19.07.2026, Vyraďovacia fáza, Finále
    New York
    21:00
    Argentína
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    Sila Argentíny je v kondícii a v mentalite hráčov. Španieli vsádzajú na obranu a držanie lopty

    Futbalisti Španielska oslavujú postup do finále na MS 2026.
    Futbalisti Španielska oslavujú postup do finále na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|17. júl 2026 o 12:50
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    Vo finále sa stretnú najvyššie postavené tímy v rebríčku FIFA.

    Futbalisti Španielska sú vo finále MS po 16 rokoch a len druhý raz vôbec. Pri svojej predošlej účasti sa tešili z doposiaľ jediného titulu.

    Ich súper z Argentíny je v pozícii obhajcu a môže sa stať len tretím v histórii a prvým od MS 1962, ktorý titul obháji a získa celkovo už štvrtý primát.

    Španieli vstupovali do turnaja ako jeden z najtechnickejších tímov a najväčších favoritov vôbec. Momentálne druhé mužstvo rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (za Argentínou) pozostáva zo 16 hráčov, ktorí sa tešili z triumfu na uplynulých ME v Nemecku.

    Po prekvapivej remíze na úvod s Kapverdami (0:0) už nezakopli a postupne zdolali Saudskú Arábiu, Uruguaj, Rakúsko, Portugalsko, Belgicko a naposledy v semifinále Francúzsko.

    Momentálne disponujú skóre 13:1 a ich najväčšou silou je obrana a držanie lopty. To je momentálne v hodnote 58 percent, teda najlepšie na turnaji.

    MS vo futbale 2026 - finále

    19.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Finále
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Argentína
    Argentína
    New York | New York

    Argentínčania brali titul na domácom mundiale v roku 1978, o osem rokov neskôr s legendárnym Diegom Maradonom a pred štyrmi rokmi so súčasným hviezdnym lídrom – Lionelom Messim. Okrem toho boli vo finále trikrát (1930, 1990, 2014).

    Messi je už na šiestom svetovom šampionáte a počas skupinovej fázy oslávil 39. narodeniny.

    Jeho tím na rozdiel od Španielov na záverečnom turnaji nezaváhal ani raz, aj keď mal na mále v šestnásťfinále proti Kapverdom (3:2 pp) a osemfinále proti Egyptu, ktoré musel otáčať (3:2).

    V základnej skupine si Argentínčania poradili s Alžírskom, Rakúskom a Jordánskom, vo štvrťfinále zdolali Švajčiarov, taktiež po predĺžení, a v semifinále Anglicko.

    Ako silná zbraň úradujúcich majstrov sa tak javí kondícia a mentalita otáčať zápasy a rozhodovať v ich závere.

    MS vo futbale 2026 - finále (vizitky tímov)

    Španielsko

    Počet obyvateľov: 49,7 milióna

    Dresy: červeno-tmavomodré, biele

    Účasti na MS: 16x

    Najväčšie úspechy: 1x majstri sveta (2010), finále (2026)

    Tréner: Luis de la Fuente

    Argentína

    Počet obyvateľov: 47 miliónov

    Dresy: bielo-modré, tmavomodré

    Účasti na MS: 18x

    Najväčšie úspechy: 3x majster sveta (1978, 1986, 2022)

    Tréner: Lionel Scaloni

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    1
    Argentína
    ARG
    2
    Finále
    Španielsko
    ESP
    19.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    O 3. miesto
    Francúzsko
    FRA
    18.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG

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    Domov»MS vo futbale 2026»Sila Argentíny je v kondícii a v mentalite hráčov. Španieli vsádzajú na obranu a držanie lopty