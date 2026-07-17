Sila Argentíny je v kondícii a v mentalite hráčov. Španieli vsádzajú na obranu a držanie lopty

Futbalisti Španielska sú vo finále MS po 16 rokoch a len druhý raz vôbec. Pri svojej predošlej účasti sa tešili z doposiaľ jediného titulu.
Ich súper z Argentíny je v pozícii obhajcu a môže sa stať len tretím v histórii a prvým od MS 1962, ktorý titul obháji a získa celkovo už štvrtý primát.
Španieli vstupovali do turnaja ako jeden z najtechnickejších tímov a najväčších favoritov vôbec. Momentálne druhé mužstvo rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (za Argentínou) pozostáva zo 16 hráčov, ktorí sa tešili z triumfu na uplynulých ME v Nemecku.
Po prekvapivej remíze na úvod s Kapverdami (0:0) už nezakopli a postupne zdolali Saudskú Arábiu, Uruguaj, Rakúsko, Portugalsko, Belgicko a naposledy v semifinále Francúzsko.
Momentálne disponujú skóre 13:1 a ich najväčšou silou je obrana a držanie lopty. To je momentálne v hodnote 58 percent, teda najlepšie na turnaji.
MS vo futbale 2026 - finále
Argentínčania brali titul na domácom mundiale v roku 1978, o osem rokov neskôr s legendárnym Diegom Maradonom a pred štyrmi rokmi so súčasným hviezdnym lídrom – Lionelom Messim. Okrem toho boli vo finále trikrát (1930, 1990, 2014).
Messi je už na šiestom svetovom šampionáte a počas skupinovej fázy oslávil 39. narodeniny.
Jeho tím na rozdiel od Španielov na záverečnom turnaji nezaváhal ani raz, aj keď mal na mále v šestnásťfinále proti Kapverdom (3:2 pp) a osemfinále proti Egyptu, ktoré musel otáčať (3:2).
V základnej skupine si Argentínčania poradili s Alžírskom, Rakúskom a Jordánskom, vo štvrťfinále zdolali Švajčiarov, taktiež po predĺžení, a v semifinále Anglicko.
Ako silná zbraň úradujúcich majstrov sa tak javí kondícia a mentalita otáčať zápasy a rozhodovať v ich závere.
MS vo futbale 2026 - finále (vizitky tímov)
Španielsko
Počet obyvateľov: 49,7 milióna
Dresy: červeno-tmavomodré, biele
Účasti na MS: 16x
Najväčšie úspechy: 1x majstri sveta (2010), finále (2026)
Tréner: Luis de la Fuente
Argentína
Počet obyvateľov: 47 miliónov
Dresy: bielo-modré, tmavomodré
Účasti na MS: 18x
Najväčšie úspechy: 3x majster sveta (1978, 1986, 2022)
Tréner: Lionel Scaloni