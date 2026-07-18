Argentínska arogancia od Kataru zosilnela. Nechceme chaos, odkazuje Španiel pred finále

Sú drzí, škodoradostní, občas až pohŕdaví a v nedeľu sa pobijú o najcennejšiu trofej vo svete futbalu.
Futbalisti Argentíny sa po štyroch nepoučili. Po svetovom šampionáte v Katare, na ktorom ukázali pred celým svetom svoju odvrátenú tvár, sa rozhodli, že si privlastnia povesť zlých chlapcov.
Pred štyrmi rokmi dokráčali k titulu majstrov sveta po tŕnistej ceste. Turnaj odštartovali zdrvujúcou prehrou so Saudskou Arábiou. Následne ovládli každý duel na turnaji.
Počas tejto famóznej jazdy za triumfom však za sebou zanechali pachuť. Dôvodom bolo ich detinské správanie.
Najskôr sa vysmievať, až potom oslavovať
Najbúrlivejší zápas na turnaji priniesol štvrťfinálový stret Argentíny s Holandskom, v ktorom udelil hlavný rozhodca Mateu Lahoz štrnásť žltých kariet.
Futbalisti sa na jednej či druhej strane neustále urážali. Argentína dokázala postúpiť po penaltovej dráme do semifinále, no viac ako jej úspech obletela internet fotografia, na ktorej sa hráči Argentíny najskôr vysmievajú futbalistom Holandska a až následne oslavujú.
Niečo podobné sa zopakovalo aj tento rok. Keď Argentína skórovala proti Anglicku v semifinále, obranca Cristian Romero, ešte skôr, ako sa išiel radovať so spoluhráčmi, sa stihol vysmiať do tváre každému Angličanovi, ktorého v momente uvidel.
Po presnom zásahu vbehol na trávnik aj argentínsky náhradník Valentin Barco, ktorému dal po zápase Jude Bellingham zaucho.
Náhradník by podľa pravidiel nemal opustiť lavičku, čo znamená, že mal byť potrestaný kartovým trestom. To sa nestalo.
Za politické gestá bývali tresty
Argentínsky národný tím je počas MS vo futbale 2026 neustále spájaný s viacerými kontroverziami. Doposiaľ neodohral duel, po ktorom by nezaplavili sociálne siete videá o sporných verdiktoch rozhodcov.
Po dramatickom víťazstve v semifinále proti Anglicku argentínski hráči držali v rukách transparent s nápisom „Las Malvinas son Argentinas“ („Falklandy/Malvíny sú Argentína“).
V minulosti boli futbalisti za podobné politické gestá tvrdo potrestaný. Dostali zápasový dištanc.
Juhokórejský hráč Jongwoo Park dostal trest na dva medzinárodné zápasy a pokutu za to, že počas oslavy bronzovej medaily na Olympiáde v Londýne 2012 mával politickým transparentom podporujúcim nároky Južnej Kórey na ostrovy, ktoré patrili v Japonsku. Dokonca mu na istý čas vzali medailu.
Martínez sa v Katare nepoučil
Argentínska futbalová asociácia bola po šampionáte v Katare vyšetrovaná z potenciálneho porušenia zásad fair play.
Jedným z predmetov vyšetrovania bolo správanie brankára Emiliana Martíneza. Ten si po finálovom dueli prevzal zlatú rukavicu, ocenenie pre najlepšieho brankára MS vo futbale.
Keď schádzal z pódia, priložil si ju k rozkroku. Predviedol nevhodné sexuálne gesto, za ktoré ho kritizoval aj klubový tréner Aston Villy Unai Emery: „Keď máte v sebe víťaznú emóciu, je ťažké sa kontrolovať. Keď sa vráti, porozprávam sa s ním o tom."
„Nie som na to hrdý, samozrejme, ale bola to stávka so spoluhráčmi," kajal sa Martínez, ktorý to isté spravil aj o rok skôr na Copa América.
„Chlapci mi povedali, prečo neurobím to isté gesto. Ja som povedal: "Čo ak to urobím?"...a oni odpovedali: "Čo ak nie!"...Je to chyba mojich spoluhráčov," dodal alibisticky.
Bola následne Argentína za svoje správanie potrestaná? Áno, ale aj nie. FIFA jej udelila veľmi mierne finančné pokuty, ktoré neovplyvnili hráčov ani ich zisk titulu.
Laporte: Zo zápasu sa stane chaos
Britský denník The Telegraph publikoval po tohtoročnej anglickej semifinálovej prehre článok s názvom: „Všetkých 31 špinavých trikov, ktoré Argentína použila na Anglicko."
Podrobne popísal všetky argentínske prešľapy. Napríklad neskoré a zbytočné tvrdé zákroky, incidenty bez lopty, zdržiavanie, vyvíjanie tlaku na rozhodcu či neustále provokácie.
Britský denník označil Argentínu za majstrov čiernej mágie. Práve na tú si chcú dať Španieli vo finále pozor.
„Vôbec sa neobávam agresie v kontexte futbalu. Ak je to v rámci pravidiel a rozhodca si robí svoju prácu, nemám s tým problém. Je však pravda, že v posledných zápasoch sme videli veci, ktoré nás naozaj prekvapili. Momenty, ktoré im len tak prešli," povedal pre španielsky denník Marca obranca Aymeric Laporte.
„(Argentína) je tím, ktorý rád zanecháva na svojich súperoch stopy. Takéto veci by nemali byť vo futbale povolené, najmä na veľkých turnajoch. Úlohou rozhodcu je mať tieto veci pod kontrolou," dodal a pokračuje:
„Ak nechá, aby sa jeden alebo dvaja hráči začali takto správať, zo zápasu sa stane chaos."
Je to ich superschopnosť
Majstrovstvá sveta vo futbale sa v podaní Argentíny menia na chaos a anarchiu.
Zdá sa, že argentínski futbalisti nenašli pred štyrmi rokmi v Katare pokoru po triumfe. Naopak, na trávniku to navyše začali využívať ako svoju superschopnosť.
Okrem toho, že Španielov čaká vo finále konfrontácia s obrovskou futbalovou kvalitou, budú čeliť veľkej skúške nervov.