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    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    19.07.2026, Vyraďovacia fáza, Finále
    New York
    21:00
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    Trump potvrdil účasť na finále MS. Španielsky kráľ sa chce zúčastniť a argentínsky prezident?

    Donald Trump.
    Donald Trump. (Autor: SITA/AP)
    ČTK|16. júl 2026 o 20:50
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    Trump sa zatiaľ nezúčastnil žiadneho zápasu majstrovstiev sveta vo futbale.

    Americký prezident Donald Trump bude v nedeľu osobne sledovať finále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Španielskom v New Jersey.

    Vo štvrtok to novinárom oznámila hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Na otázku, ktorému tímu bude Trump fandiť, odpovedala, že o tom s ním zatiaľ nehovorila.

    Španielsky kráľ Filip VI. podľa časopisu People v stredu naznačil, že sa tiež zúčastní finále. Naopak, argentínsky prezident Javier Milei vo štvrtok podľa agentúry AFP oznámil, že zápas bude pre svoju poverčivosť sledovať v televízii.

    Trump sa zatiaľ nezúčastnil žiadneho zápasu majstrovstiev sveta vo futbale. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino v júni pre televíziu Fox News uviedol, že republikánsky prezident príde na finále a spoločne odovzdajú trofej víťaznému tímu.

    „Spolu s prezidentom si finále vychutnáme a, samozrejme, odovzdáme trofej víťazovi,“ povedal Infantino, ktorý je priateľom Trumpa.

    Argentína so Španielskom sa stretnú na štadióne MetLife Stadium v East Rutherforde v štáte New Jersey.

    Trump sa postaral o kontroverzný moment šampionátu, keď FIFA po jeho intervencii zrušila trest pre amerického útočníka Folarina Baloguna a umožnila mu nastúpiť v osemfinále. Američania však napriek tomu prehrali s Belgickom 1:4.

    V júni privítali basketbaloví fanúšikovia republikánskeho prezidenta hlasným bučaním počas tretieho finálového zápasu NBA v hale Madison Square Garden v New Yorku.

    Stalo sa tak po tom, čo držitelia vstupeniek čakali celé hodiny v radoch tiahnucich sa po chodníkoch na Manhattane v okolí arény pre prísne bezpečnostné opatrenia súvisiace s Trumpovou prítomnosťou.

    Počas polčasovej prestávky sa uskutoční hudobná šou, na ktorej vystúpia speváčky Madonna a Shakira, spevák Justin Bieber či juhokórejská popová skupina BTS.

    „V žiadnom prípade nie. Zápasy budem naďalej sledovať z (prezidentského sídla) Olivosu,“ povedal Milei v odpovedi na otázku redaktora rozhlasovej stanice El Observador, či sa na finále futbalových majstrovstiev sveta vyberie do Spojených štátov.

    Na otázku, či je dôvodom jeho rozhodnutia poverčivosť, Milei stručne odpovedal, že áno.

    Španielska kráľovská rodina v stredu zverejnila na sociálnej sieti Instagram video, v ktorom oslavuje postup španielskeho tímu do finále.

    Novinári sa v ten istý deň kráľa Filipa VI. opýtali, či sa spolu s manželkou a dcérami plánuje vybrať na finále do New Jersey. „Pracujeme na tom,“ odpovedal podľa časopisu People španielsky kráľ.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    1
    Argentína
    ARG
    2
    Finále
    Španielsko
    ESP
    19.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    O 3. miesto
    Francúzsko
    FRA
    18.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Donald Trump.
    Donald Trump.
    Trump potvrdil účasť na finále MS. Španielsky kráľ sa chce zúčastniť a argentínsky prezident?
    dnes 20:50
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Donald Trump.
    Donald Trump.
    Trump potvrdil účasť na finále MS. Španielsky kráľ sa chce zúčastniť a argentínsky prezident?
    dnes 20:50
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