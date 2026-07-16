Trump potvrdil účasť na finále MS. Španielsky kráľ sa chce zúčastniť a argentínsky prezident?

Americký prezident Donald Trump bude v nedeľu osobne sledovať finále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Španielskom v New Jersey.
Vo štvrtok to novinárom oznámila hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Na otázku, ktorému tímu bude Trump fandiť, odpovedala, že o tom s ním zatiaľ nehovorila.
Španielsky kráľ Filip VI. podľa časopisu People v stredu naznačil, že sa tiež zúčastní finále. Naopak, argentínsky prezident Javier Milei vo štvrtok podľa agentúry AFP oznámil, že zápas bude pre svoju poverčivosť sledovať v televízii.
Trump sa zatiaľ nezúčastnil žiadneho zápasu majstrovstiev sveta vo futbale. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino v júni pre televíziu Fox News uviedol, že republikánsky prezident príde na finále a spoločne odovzdajú trofej víťaznému tímu.
„Spolu s prezidentom si finále vychutnáme a, samozrejme, odovzdáme trofej víťazovi,“ povedal Infantino, ktorý je priateľom Trumpa.
Argentína so Španielskom sa stretnú na štadióne MetLife Stadium v East Rutherforde v štáte New Jersey.
Trump sa postaral o kontroverzný moment šampionátu, keď FIFA po jeho intervencii zrušila trest pre amerického útočníka Folarina Baloguna a umožnila mu nastúpiť v osemfinále. Američania však napriek tomu prehrali s Belgickom 1:4.
V júni privítali basketbaloví fanúšikovia republikánskeho prezidenta hlasným bučaním počas tretieho finálového zápasu NBA v hale Madison Square Garden v New Yorku.
Stalo sa tak po tom, čo držitelia vstupeniek čakali celé hodiny v radoch tiahnucich sa po chodníkoch na Manhattane v okolí arény pre prísne bezpečnostné opatrenia súvisiace s Trumpovou prítomnosťou.
Počas polčasovej prestávky sa uskutoční hudobná šou, na ktorej vystúpia speváčky Madonna a Shakira, spevák Justin Bieber či juhokórejská popová skupina BTS.
„V žiadnom prípade nie. Zápasy budem naďalej sledovať z (prezidentského sídla) Olivosu,“ povedal Milei v odpovedi na otázku redaktora rozhlasovej stanice El Observador, či sa na finále futbalových majstrovstiev sveta vyberie do Spojených štátov.
Na otázku, či je dôvodom jeho rozhodnutia poverčivosť, Milei stručne odpovedal, že áno.
Španielska kráľovská rodina v stredu zverejnila na sociálnej sieti Instagram video, v ktorom oslavuje postup španielskeho tímu do finále.
Novinári sa v ten istý deň kráľa Filipa VI. opýtali, či sa spolu s manželkou a dcérami plánuje vybrať na finále do New Jersey. „Pracujeme na tom,“ odpovedal podľa časopisu People španielsky kráľ.