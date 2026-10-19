Wembley sa zmenilo, aby ochutnalo Ameriku. Šach s chladničkami si nenechali ujsť ani Slováci

Wembley je považované za chrám futbalu. Štadión v Londýne, na ktorom hráva svoje domáce zápasy anglická reprezentácia a hostil množstvo finálových duelov vrátane majstrovstiev Európy a Ligy majstrov, bol tentoraz dejiskom stretnutia v odlišnom športe, ktorý má však podobný názov: americký futbal.
Doslova posadnutí sú ním ľudia v USA, ale aj vďaka organizovaniu zápasov v Európe si má získať popularitu na starom kontinente.
Aby ho nevnímali len ako šport jednej krajiny, ale ako globálny fenomén. Wembley preto hostilo duel základnej časti NFL medzi Jacksonville Jaguars a Houston Texans.
Národná futbalová liga (NFL) je najvyššia profesionálna liga v americkom futbale a športová súťaž s vôbec najvyššími príjmami na svete.
Odhadujú sa na úroveň 20 miliárd eur za sezónu. Pred ostatnými ligami má v tomto smere dosť výrazný náskok, napríklad anglická futbalová Premier League je niekde na 8 miliardách.
Expanzia do Európy nie je záležitosť iba NFL, ale aj ďalších troch veľkých amerických súťaží, teda hokejovej NHL, basketbalovej NBA a bejzbalovej MLB.
Hlavnou motiváciou, prečo sú zámorské ligy ochotné poslať svoje tímy cez oceán, znášať extra výdavky potrebné na prenájom štadiónov, logistiku či marketing a zároveň pripraviť o zápas vlastných fanúšikov doma v USA, je biznis.
Takýmto spôsobom sa totiž zameriavajú na trhy, ktoré ešte nie sú nasýtené a majú potenciál generovať nové príjmy.
V Európe si získajú fanúšikov, ktorí môžu zápasy sledovať cez platené kanály, nakúpia merchandise produkty a vybudujú si celoživotnú vášeň pre americký futbal.
Vznikne nový európsky tím?
NFL organizuje tzv. „International Series“ od roku 2007 a prvý takýto zápas mimo USA odohrali práve vo Wembley.
Z prvotnej zvedavosti fanúšikov a zaujatia niečím novým sa postupne vytvorila pomerne silná a stabilná komunita, ktorá je ochotná pre jeden zápas minúť stovky eur na vstupenky, letenky a ubytovanie.
Keďže dopyt zo strany európskych priaznivcov časom narastal, pribúdali aj ďalšie zápasy hrané nielen v Londýne, ale aj v iných európskych krajinách. Napríklad v Nemecku, ktoré má veľmi početnú skupinu fanúšikov amerického futbalu.
Priame prenosy z NFL tam vysielajú každú nedeľu na stanici RTL, a to dokonca v hlavnom vysielacom čase od 19:00 hod.
Zápasy NFL sa už hrali v Allianz aréne v Mníchove, na Olympijskom štadióne v Berlíne, madridskom Santiagu Bernabéu, dublinskom Croke Parku, ale aj v Mexiku na Aztéckom štadióne.
Tento rok k nim pribudli ďalšie svetoznáme dejiská - Maracana v Rio de Janeiro, parížske Stade de France či kriketový štadión MCG v austrálskom Melbourne. Tam prišlo na zápas medzi San Francisco 49ers a Los Angeles Rams až 100 021 divákov.
Komisár NFL Roger Goodell ako najvyšší predstaviteľ ligy opakovane hovorí, že jeho cieľ je vytvoriť z amerického futbalu globálny šport.
Organizovať chce čoraz viac stretnutí mimo USA a naklonený je aj myšlienke, že by v Európe sídlil vlastný tím.
Najpravdepodobnejšie je to práve v Londýne, kde zápasy NFL hrali teraz počas októbra hneď tri týždne po sebe.
Okrem Wembley sa totiž konali aj na novom futbalovom štadióne Tottenhamu Hotspur, ktorý je ako jediný cielene prispôsobený na americký futbal.
Okrem iného má dve rozdielne hracie plochy, pričom tá pre americký futbal je ukrytá pod jednou z pozdĺžnych tribún a pred zápasom ju po koľajniciach vysunú nad futbalový trávnik.
Jaguári cestujú do Európy najčastejšie
Kluby NFL majú už päť rokov medzi sebou podpísanú dohodu, podľa ktorej si jednotlivé zahraničné trhy rozdelili tak, aby si navzájom nekonkurovali a neoslabovali svoje úsilie.
Okrem práva organizovať v danej krajine samotné zápasy to zahŕňa napríklad uzatváranie sponzorských a partnerských zmlúv, propagáciu vlastného klubu a predaj merchandise produktov ako sú dresy, čiapky či rôzne iné oblečenie a suveníry.
Takto majú tímy rozdelené silné trhy ako Veľká Británia (toto právo tam má až 10 rôznych tímov) alebo Nemecko, ale aj krajiny ako Ghana, Nigéria či Grécko.
Americký futbal býva označovaný aj ako „šach s chladničkami“, keďže kombinuje dôkladnú taktickú prípravu, detailné herné plány a rozostavenia so samotnou fyzickou a atletickou pripravenosťou hráčov, ktorí majú často viac ako 190 centimetrov a 100 kilogramov.
Hviezdy NFL sa radia medzi najlepšie platených športovcov na svete. Napríklad rozohrávač (quarterback) Jacksonvillu Trevor Lawrence dostáva ročne v priemere 55 miliónov dolárov.
Jacksonville Jaguars, klub sídliaci v štáte Florida, odohral už svoj 16. zápas mimo USA. Je to jednoznačne najviac zo všetkých tímov NFL, keď ostatné nie sú ani na polovičných číslach. Stretnutie proti Houstonu pritom paradoxne nebolo súčasťou „International Series“, ale vnímalo sa ako domáci zápas hraný v inom dejisku.
Domáci štadión Jaguars, na ktorom môžu niektorí fanúšikovia sledovať dianie dokonca priamo z bazéna, čaká rozsiahla modernizácia a do roku 2028 preto mužstvo odohrá z tridsiatich domácich zápasov priamo v Jacksonville iba štyri.
Majiteľom Jaguars je pakistanský rodák Shahid Khan, ktorý zároveň vlastní aj londýnsky futbalový klub Fulham FC.
Londýnsky starosta Sadiq Khan je len jeho menovec, no poznajú sa a jedny svoje narodeniny oslavoval starosta práve na súkromnej jachte podnikateľa, ktorý zbohatol výrobou komponentov pre automobilový priemysel.
Deťom nenechá dedičstvo, ale spomienky
Prví fanúšikovia v dresoch Jacksonvillu, ktorých sme pred zápasom oslovili v dave na Olympic Way, širokej ulici smerujúcej od zastávky metra k štadiónu Wembley, boli zhodou okolností Slováci.
Peter a Martina sú z Košíc a na NFL pricestovali prvýkrát v živote.
„Hoci som aj fanúšik klasického futbalu a bol som na zopár zápasoch na Old Trafford a na Anfield Road, tak americký futbal ako dynamickejší a strategickejší šport sa mi tiež veľmi páči. Lákadlom pre nás bolo aj to, že sa toto stretnutie hralo práve vo Wembley.
Lístky máme na 50 yardovej línii, teda v strede ihriska. Kupovali sme si ich v predstihu a jeden stál 235 libier. Celkovo vyšiel výlet vrátane leteniek a ubytovania na viac ako dvetisíc eur,“ povedal Peter.
Niektorí skutočne zanietení fanúšikovia pricestovali za svojím tímom do Londýna dokonca z USA.
To je aj prípad jedného z vôbec najznámejších priaznivcov Houston Texans, ktorý vystupuje pod prezývkou Omascaras. Pochádza z Monterrey, ale od detstva žije v Houstone.
Na zápasy chodí v maske mexického zápasníka a do Európy prišiel spolu s približne tridsaťčlennou partiou.
Let do Londýna ho vyšiel na zhruba tisíc dolárov, podobne ako aj ubytovanie. Za lístok v prvom rade za koncovou zónou zaplatil necelých 400 dolárov.
„Za tento zážitok dám toľko peňazí, koľko len bude treba, pretože chcem naživo vidieť hrať svoje mužstvo.
Deťom síce nenechám žiadne dedičstvo, ale budú mať na otca spomienky a množstvo fotografií z jeho ciest. Peniaze si zarobia samé. Som už starý a chcem si svoj život ešte užiť. Verím, že aj ľudia v Európe si začnú užívať šport, ktorý my v USA tak veľmi milujeme.
V metre cestou na štadión som sa stretol so skupinkou fanúšikov z Nemecka. Každý z nich mal na sebe dres iného tímu a to bolo na tom vlastne to najkrajšie.
S klasickým futbalom bojovať nemôžeme, ten tu bol odjakživa, ale ľudia v Európe si k americkému futbalu určite nájdu cestu a verím, že raz bude v NFL hrať aj nejaký tím priamo z Veľkej Británie,“ povedal fanúšik, ktorého civilné meno je Oved Carranza.
Štadión si museli prispôsobiť
Stretnutiu predchádzal slávnostný ceremoniál spojený so spievaním americkej a britskej hymny.
Maskot Jacksonvillu, jaguár so slnečnými okuliarmi na hlave Jaxson de Ville, si ešte predtým vyslúžil veľký aplauz zaplnených tribún, keď pripevnený o lano zoskočil dole hlavou zo strechy štadióna.
Na duel Jacksonville - Houston prišlo napokon až 82 497 divákov. Ako sa pri zápasoch NFL v Európe stalo zvykom, pricestovali naň fanúšikovia z celého kontinentu, ktorí mali na sebe nielen dresy Jaguars a Texans, ale prakticky všetkých 32 tímov NFL.
Počas týchto zápasov sa všetci zabávajú spoločne, atmosféra je veľmi priateľská a medzi fanúšikmi odlišných tímov nedochádza na rozdiel od klasického futbalu prakticky k žiadnym konfliktom.
Povzbudzovanie divákov v Európe býva zároveň trochu odlišné od toho v zámorí - viac sa aplauduje, skanduje a spieva.
„Atmosféra bola skvelá. Samozrejme, počas zápasu som zaujatý hrou, ale aj tak vnímam povzbudzovanie fanúšikov.
Ja osobne som v Londýne už po šiestykrát v kariére. Je to iné, ako keď idete svoju zabehnutú rutinu doma na vlastnom štadióne, ale zorganizované je to vždy naozaj prvotriedne.
Myslím si, že ľudia si z takéhoto zápasu odnesú zážitok na celý život,“ vyjadril sa na tlačovej konferencii po zápase rozohrávač Jaguars Trevor Lawrence.
Druhý najväčší štadión Európy (po Camp Nou), ktorý otvorili v roku 2007 na mieste pôvodného Wembley, museli pred stretnutím prispôsobiť potrebám amerického futbalu.
Okrem premaľovania čiar, výmeny lavičiek pre hráčov a najmä nahradenia futbalových bránok bránkovými tyčami boli rozšírené aj šatne a sociálne zázemie oboch tímov, ktoré majú na svojich súpiskách až 53 hráčov a k tomu ešte široký realizačný tím.
Stretnutiu dôkladne prispôsobili aj vizuál všetkých viditeľných plôch vo vnútri a v okolí štadióna, ktorého charakteristickými znakmi sú červené sedačky a 134 metrov vysoký oblúk nesúci váhu strechy.
Jaguars oblepili chodby v útrobách Wembley vlastným názvom a logom, rovnako aj všetky označenia na tribúnach. Jednotný vizuál dostali bufety a stánky ponúkajúce jedlo, ktoré servírovali rovnaké pokrmy a nápoje ako počas zápasov v USA.
Okoliu štadióna zas dominovali polepy, vlajky a plagáty s tvárami najväčších hviezd tímu, prípadne s nápisom „Duuuval“, čo je tradičný pokrik tímu.
Ten pravidelne znel aj počas zápasu, ktorý Jaguars napokon prehrali tesne 31:34. Houston o svojom víťazstve rozhodol len tri sekundy pred koncom riadneho hracieho času. Úspešným trojbodovým kopom zo vzdialenosti 49 yardov.
Expanduje aj univerzitný futbal
Tento september vo Wembley vôbec po prvýkrát v histórii odohrali zápas univerzitnej ligy amerického futbalu NCAA medzi Univerzitou v Kansase a Arizonskou štátnou univerzitou (17:24). Je to začiatok plánovanej dlhoročnej tradície, ktorá má ešte viac prehĺbiť záujem európskych fanúšikov o americký futbal. Podujatie nazvali „Union Jack Classic“ a jeho premiéru videlo 46 523 divákov.