Argentína má arzenál špinavých trikov. Messi ide proti krajine, ktorá ho sčasti miluje

Mal iba šesť mesiacov. Ležal vo vaničke s bublinkami a umýval ho dvadsaťročný supertalent Barcelony.
„Magický dotyk,“ napísal Lamine Yamal k fotografii, ktorú predvlani zdieľal na sociálnej sieti.
Slávna fotografia Lionela Messiho s malým Yamalom vznikla v šatni na Nou Campe v decembri 2007 ako súčasť charitatívneho kalendára, v ktorom hráči Barcelony pózovali s deťmi.
Po mnohých rokoch ju na Instagrame zverejnil Yamalov otec Mounir Nasraoui.
„Začiatok dvoch legiend,“ napísal. Sám má pritom iba tridsaťsedem rokov, teda je len o dva roky mladší ako Messi.
Chlapec, ktorý kráča po Messiho stopách
Lamine Yamal Nasraoui Ebana, syn marockého otca a matky z Rovníkovej Guiney, je odmalička porovnávaný práve s najlepším futbalistom histórie.
Obaja vyrastali v slávnej akadémii Barcelony. Messi sa stal najväčšou legendou katalánskeho klubu, Yamal je najväčšou hviezdou súčasnosti.
Obaja sú geniálni ľaváci. Obaja fascinujú driblingom. Teraz sa prvýkrát postavia proti sebe.
V nedeľu 19. júla (21.00 SELČ) sa v East Rutherforde v štáte New Jersey odohrá finále majstrovstiev sveta.
Úradujúci majster Európy Španielsko vyzve úradujúceho majstra sveta Argentínu, ktorá zároveň dvakrát za sebou ovládla aj Copa América.
Yamal v mnohom pripomína Messiho. Len pred pár dňami oslávil devätnáste narodeniny a už stihol dosiahnuť veci, o akých väčšina futbalistov môže iba snívať.
Muž, ktorý popiera čas
Messi je naopak na svojich šiestich majstrovstvách sveta a naďalej popiera zákony prírody.
Na tomto šampionáte dosahuje čísla, aké ešte nikdy predtým nemal.
Šesťkrát bol vyhlásený za muža zápasu. Vedie aj ďalšie štatistiky. Pre spoluhráčov vytvoril najviac gólových príležitostí (26) a má aj najviac úspešných driblingov (25). Druhý je práve Yamal, ktorý ich zaznamenal o tri menej.
Messi zároveň poslal jasný odkaz všetkým kritikom, ktorí tvrdili, že na najvyššiu úroveň už nestačí.
Najviac úspešných driblingov predviedol práve proti Anglicku – až deväť. Pre porovnanie, všetci anglickí hráči ich mali dokopy iba sedem.
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Argentínčan získal Zlatú loptu pre najlepšieho hráča majstrovstiev sveta už v rokoch 2014 a 2022. Pred dvanástimi rokmi mu na to stačili štyri góly a jedna asistencia.
Pred štyrmi rokmi zaznamenal sedem gólov, tri asistencie, vytvoril 21 šancí a pripísal si 15 úspešných driblingov.
Yamalovi ide viac o titul než o góly
Paradoxne, napriek všetkým očakávaniam zostáva devätnásťročná hviezda Barcelony na turnaji trochu za svojimi štandardmi.
Na konte má jediný gól a zatiaľ nepridal ani jednu asistenciu.
Podľa expertov to môže súvisieť so zranením z konca klubovej sezóny, pre ktoré začal šampionát iba na lavičke.
Samotný Yamal však podobné úvahy odmieta. „Úprimne povedané, nevadilo by mi vyhrať majstrovstvá sveta, aj keby som strelil len jeden gól. Ak sa staneme majstrami sveta, asi mi to nikto nebude vyčítať,“ povedal.
Často porovnávaný s najväčšími osobnosťami svetového futbalu zdôrazňuje, že oveľa viac ako individuálne čísla preňho znamená tímový úspech.
„Chcem si užívať a vyhrávať, nechcem streliť 16 gólov a byť vyradený v semifinále.“
Na otázku o Messim odpovedal s veľkým rešpektom.
V devätnástich je ďalej než Messi
„Messi v každom zápase ukazuje, že je najlepší v histórii. Ak má niekto pochybnosti, tak ich hľadá.“
Napriek tomu nezabudol pripomenúť svoju futbalovú inšpiráciu. „Môj idol je Neymar, ale Messi je lepší.“
Pri porovnaní ich kariér je zaujímavé, že Yamal je už dnes ďalej, než bol Messi v jeho veku.
Pred dvoma rokmi sa stal majstrom Európy a už vtedy patril ku kľúčovým hráčom španielskej reprezentácie. Naposledy skončil druhý v ankete Zlatá lopta pre najlepšieho futbalistu sveta.
Ako vyzeral Messi v devätnástich? Na majstrovstvách sveta 2006 v Nemecku ešte nebol stabilným členom základnej zostavy Argentíny. Z piatich zápasov nastúpil iba do troch, odohral 121 minút, strelil jeden gól a pridal jednu asistenciu.
V základnej zostave nastúpil iba raz – v skupinovom zápase proti Holandsku. Štvrťfinálovú prehru s Nemeckom presedel na lavičke.
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Katalánci ho milujú
Výkony Messiho na tomto šampionáte vyvolávajú obdiv aj medzi renomovanými komentátormi.
„Ak si ani teraz nemyslíte, že je najlepší futbalista všetkých čias, tak čo vás, dopekla, ešte presvedčí?“ napísal Nick Miller z portálu The Athletic.
„Môžete proti nemu hrať akokoľvek, aj tak si nájde spôsob, ako vás poraziť. Zatiaľ čo ostatné hviezdy už z turnaja vypadli, on stále kráča za titulom. Presne v tom spočíva jeho veľkosť.“
Podobne hovorí aj argentínsky tréner Lionel Scaloni. „Je najlepším futbalistom histórie. Neviem, čo by ešte musel dokázať, aby o tom niekoho presvedčil.“
S úsmevom potom narážal na finálový súboj so Španielskom. „A navyše, väčšina Španielov ho miluje,“ dodal Scaloni. Možno tým myslel najmä Kataláncov.
Messi totiž od dvanástich rokov vyrastal v Barcelone. Keď ju v lete 2021 nedobrovoľne opúšťal, ronil slzy ako nikdy predtým.
Španielsko stavia na Barcelone
Počas jeho pôsobenia v Barcelone držala veľká časť Kataláncov na reprezentačnej úrovni palce skôr Argentíne než Španielsku. Dôvod bol jediný – Messi.
Pritom stačil jeho súhlas a mohol reprezentovať práve Španielsko. Krajina, ktorá medzi rokmi 2008 až 2012 vyhrala tri veľké turnaje za sebou, mala oňho veľký záujem. Messi sa však už ako šestnásťročný rozhodol pre rodnú Argentínu.
Pre Španielsko ide len o druhú účasť vo finále majstrovstiev sveta a prvú od triumfu na šampionáte v Juhoafrickej republike v roku 2010.
Aj tentoraz je základ úspechu postavený na hráčoch Barcelony.
Tréner Luis de la Fuente pred šampionátom nenominoval ani jediného futbalistu Realu Madrid, najväčšej klubovej značky planéty. Najväčšie zastúpenie v jeho výbere má práve FC Barcelona – až osem hráčov.
V semifinále proti Francúzsku nastúpili v základnej zostave stopér Pau Cubarsí, ofenzívny stredopoliar Dani Olmo a Lamine Yamal.
Inkasovali iba raz
Od majstrovstiev sveta 2018 prehrali Španieli na veľkých turnajoch v riadnom hracom čase iba jeden z 28 zápasov.
V posledných pätnástich dueloch nepoznali prehru a až desaťkrát si udržali čisté konto.
Na tomto svetovom šampionáte inkasovali v siedmich stretnutiach iba jediný gól.
Lídrom mužstva je Mikel Oyarzabal. S piatimi gólmi a jednou asistenciou nazbieral šesť kanadských bodov, je najlepším strelcom Španielska na turnaji a zároveň historicky najúspešnejším španielskym kanonierom na majstrovstvách sveta.
V strede poľa udáva tempo Rodri. Práve on kontroluje distribúciu lopty a umožňuje Španielom diktovať rytmus zápasov.
Obrovskou devízou je aj šírka kádra. Mikel Merino rozhodol zápasy proti Portugalsku aj Belgicku ako striedajúci hráč, Pedro Porro sa stal jednou z najväčších hviezd turnaja a skóroval aj proti Francúzsku.
Po semifinále tréner Luis de la Fuente vyhlásil, že jeho mužstvo je „neporaziteľné“.
S Yamalom v zostave Španielsko na veľkom turnaji ešte nikdy neprehralo.
Argentína chce prepísať históriu
Na druhej strane stojí tím, ktorý už niekoľko rokov dominuje svetovému futbalu.
Argentína si zahrá štvrté veľké finále za sebou – dve na Copa América a dve na majstrovstvách sveta. Niečo podobné sa doteraz nikomu v histórii nepodarilo.
Je to zlatá generácia vedená Lionelom Messim.
„Hrať tri finále majstrovstiev sveta je niečo neuveriteľné. Prináša to obrovské emócie. Ako vždy hovorím, skutočnú hodnotu toho, čo sme dosiahli, si uvedomím až vtedy, keď sa to všetko raz skončí,“ povedal Messi.
Argentínsky kapitán pripomenul aj cestu svojho mužstva turnajom.
„Prišli sme na turnaj pod veľkou kritikou a s množstvom pochybností. Ja som však vedel, že toto mužstvo vždy súťaží naplno a keď je spolu, dokáže zo seba vydať aj to, čo akoby ani nemalo.“
Bláznivý turnaj
„Bol som presvedčený, že budeme medzi štyrmi najlepšími a vďaka Bohu sme sa dostali medzi dvoch najlepších. Sme úradujúci majstri sveta, posledné štyri roky sme boli najlepším tímom na svete – nech sa to niekomu páči alebo nie, nech hovorí ktokoľvek čokoľvek. Opäť sme to dokázali na ihrisku. Nikto nám nič nedaroval. Je to obrovská radosť.“
Messi priznal, že tento svetový šampionát prežíva mimoriadne intenzívne.
„Som veľmi šťastný, že sme opäť priniesli Argentíne dôvod na radosť. Celé majstrovstvá sveta sú bláznivé a dosiahli sme to, čo sme chceli – opäť sme zostali v hre až do úplného konca.“
Po semifinálovom triumfe pripomenul aj jeden osobný míľnik.
„Chýbalo mi už len víťazstvo nad Anglickom. Mne aj tejto skupine hráčov už vlastne nechýba nič. Myslím, že nás čaká už piate finále za sebou. Zahrať si ďalšie finále majstrovstiev sveta, navyše druhé za sebou, je niečo neuveriteľné.“
Na záver vysvetlil, ako sa pripravoval na celý turnaj.
„Pripravil som sa najlepšie, ako som vedel. Urobil som všetko pre to, aby som na majstrovstvá sveta prišiel v čo najlepšej forme, cítil sa dobre a bol užitočný pre mužstvo. Vynaložil som maximálne úsilie a vďaka Bohu sa mi to podarilo. Vedel som, že budem pripravený podať výkon na najvyššej úrovni. Som šťastný a celý turnaj si nesmierne užívam.“
Dvaja tréneri, podobný príbeh
Vo finále sa stretnú aj dvaja tréneri, ktorých kariéry majú pozoruhodne podobný vývoj.
Argentínu vedie Lionel Scaloni, Španielsko Luis de la Fuente. Obaja sa k reprezentačným A-tímom prepracovali cez mládežnícke výbery.
Scaloni najprv viedol argentínsku reprezentáciu do 20 rokov. De la Fuente priviedol španielske výbery do 19 a 21 rokov k titulom majstrov Európy a na olympijských hrách v Tokiu získal strieborné medaily.
Práve na hráčoch, ktorým dôveroval už v mládežníckych reprezentáciách, následne vybudoval najsilnejší španielsky národný tím posledných rokov.
V Argentíne sa už všetka pozornosť sústreďuje na nedeľňajšie finále.
Scaloni prezradil, že jeho realizačný tím sa na Španielsko pripravuje už niekoľko mesiacov.
„Španielsko sme analyzovali už od marca, poznáme ho veľmi dobre. Zmenili niektoré veci, ale stále je to veľký tím a všetci poznajú jeho herný štýl. Sme na nich pripravení.“
Aj psychologická vojna
„Najdôležitejšie je, aby sme odohrali zápas, ktorý si ľudia užijú. Vo finále sa stretli dva najlepšie tímy turnaja,“ povedal Scaloni po postupe do finále.
Španieli by sa mali mať na pozore aj pred tým, čo sa neobjavuje v zápise o stretnutí.
Anglický denník Telegraph tvrdí, že Argentína proti Anglicku opäť využila svoje povestné psychologické hry.
„Juhoamerickí majstri temných umení opäť dostáli svojej povesti,“ napísal denník.
Podľa neho semifinále poznačili neustále pokusy Argentínčanov vyviesť zverencov Thomasa Tuchela z psychickej rovnováhy.
„Od neskorých tvrdých zákrokov cez súboje mimo hry až po snahu dosiahnuť vylúčenie Harryho Kanea. Argentína vytiahla celý arzenál špinavých trikov,“ upozornil Telegraph.