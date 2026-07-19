    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    19.07.2026, Vyraďovacia fáza, Finále
    New York
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    Trump chce okamžite vrátiť svetový šampionát do USA. Počuješ to, Gianni? odkázal šéfovi FIFA

    Vľavo prezident USA Donald Trump a prezident FIFA Gianni Infantino.
    Fotogaléria (88)
    Vľavo prezident USA Donald Trump a prezident FIFA Gianni Infantino. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. júl 2026 o 21:27
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    Trump vyzdvihol úspech šampionátu v USA, Kanade a Mexiku a poukázal na štadióny zaplnené fanúšikmi.

    Americký prezident Donald Trump pred finále futbalových MS medzi Španielskom a Argentínou vyhlásil, že chce svetový šampionát „okamžite“ vrátiť do Spojených štátov.

    Televízii Fox povedal, že požiada prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina, aby sa ďalší turnaj konal v USA čo najskôr.

    „Musíme si to zopakovať, a to kým tu ešte budem. Počuješ to, Gianni?“ odkázal 80-ročný Trump šéfovi FIFA. Americký prezident sledoval finále v East Rutherforde ako čestný hosť.

    Bola to jeho prvá návšteva štadióna počas turnaja a po zápase mal odovzdať víťazom trofej.

    Fotogaléria z finálového zápasu Španielsko - Argentína na MS vo futbale 2026
    Argentina's Lionel Messi (10) arrives for the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Spain supporters cheer before the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Two balls are held ahead of the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Spanish fans gather in central Madrid ahead of the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    88 fotografií
    Spain supporters cheer before the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA presidential helicopter flies over the stadium before the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal participates in warmups before the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpanish fans gather in central Madrid ahead of the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10), center, warms up with teammates before the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMario Kempes holds the trophy before the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFormer Spanish soccer player Andres Iniesta hold up the FIFA trophy before the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPyrotechnics rise above the stadium during the pregame closing ceremony at the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFlags of the participating countries are carried during a ceremony before the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPresident Donald J. Trump, center, attends the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolThe Argentina and Spain flags are displayed on the field prior to the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Nicolas Tagliafico, second from left, arrives to the pitch ahead of the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal (19) walks onto the field for the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFireworks go off before the start of the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina players pose before the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina players line up during the national anthem before the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFrom left: Nicole Scherzinger, Robbie Williams and Laura Pausini perform prior to the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) walks onto the field for the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpectators stand for the national anthem of Spain before the start of the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNational flag of Spain and Argentina are displayed before the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Rodri (16), left, and Argentina's Lionel Messi (10) lead their teams onto the pitch during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi walks onto the pitch ahead of the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFireworks go off before World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina and Spain take the field prior to the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Alexis Mac Allister (20) passes the ball away from Spain's Mikel Oyarzabal (21) during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Oyarzabal, right, jumps for the ball with Argentina's Alexis Mac Allister during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Nico Gonzalez (15) and Spain's Pedro Porro (12) fight for the ball during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain goalkeeper Unai Simon, right, stops a shot by Argentina's Gonzalo Montiel during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina goalkeeper Emiliano Martinez (23) makes a save during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Aymeric Laporte (14) make a pass under pressure from Argentina's Julian Alvarez, right, during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lisandro Martinez (6) passes the ball in front of Spain's Lamine Yamal (19) during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina goalkeeper Emiliano Martinez (23) makes a save during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Nico Gonzalez (15) and Spain's Pedro Porro (12) fight for the ball during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA fan walks ahead of the World Cup final soccer match between Argentina and Spain in Buenos Aires, Argentina, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Argentina's Alexis Mac Allister (20) battles for the ball with Spain's Fabian Ruiz (8) during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Aymeric Laporte (14) plays the ball during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal (19) and Argentina's Nicolas Tagliafico (3) fight for the ball during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi, on the ground, looks at Spain's Alex Baena after being fouled by him during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) runs on the field during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Valentin Barco (8) jumps for the ball with Spain's Mikel Oyarzabal (21) during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolThe start of the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Enzo Fernandez (24) and Spain's Fabian Ruiz (8) jump for the ball during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Alexis Mac Allister, right, tries to tackle Spain's Dani Olmo during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Enzo Fernandez (24) and Spain's Fabian Ruiz (8) go for a header during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Rodri (16) collides with Argentina's Nico Gonzalez (15) as Argentina's Julian Alvarez (9) sits on the ground during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's King Felipe VI, left, Queen Letizia, and Spain Prime Minister Pedro Sanchez watch the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Rodrigo De Paul, right, vies for the ball with Spain's Lamine Yamal during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) cheers with his teammate Gonzalo Montiel (4) during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal (19) jumps for a header during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal (19) runs for the ball during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Alex Baena (15) helps up Argentina's Lionel Messi (10) after knocking him over during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Alex Baena (15) helps up Argentina's Lionel Messi (10) after knocking him over during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Alex Baena (15) fouls Argentina's Lionel Messi (10) during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Alexis Mac Allister (20) and Spain's Dani Olmo (10) fight for the ball during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPresident Donald J. Trump stands with FIFA President Gianni Infantino before the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Alex Baena (15) challenges for the ball with Argentina's Gonzalo Montiel (4) during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Alex Baena (15) helps Argentina's Lionel Messi (10) to get up after a fall during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPresident Donald J. Trump stands with first lady Melania Trump during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) and Spain's Alex Baena battle for the ball during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Alex Baena, right, fights for the ball with Argentina's Lionel Messi during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Nico Gonzalez (15) receives the ball in front of Spain's Pedro Porro (12) during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Nico Gonzalez (15) challenges for the ball with Spain's Pedro Porro (12) during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico President Claudia Sheinbaum, left, he first lady of the United States Melania Trump, President Donald J. Trump and FIFA President Gianni Infantino watch the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Alex Baena (15) passes the ball in front of Argentina's Gonzalo Montiel (4) during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina fans watch the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpanish fans gather in central Madrid ahead of the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) runs up the field during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) controls the ball in front of Spain's Aymeric Laporte (14) during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Nicolas Tagliafico, right, and Spain's Lamine Yamal battle for the ball during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain goalkeeper Unai Simon (23) kicks the ball away from Argentina's Lionel Messi (10) during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal runs with the ball during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina goalkeeper Emiliano Martinez (23) makes a save during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal (19) takes a shot against Argentina goalkeeper Emiliano Martinez (23) during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain goalkeeper Unai Simon (23) blocks the ball in front of Argentina's Lionel Messi (10) during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) kicks the ball during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal (19) kicks the ball during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal (19) controls the ball during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Pedro Porro (12) and Argentina's Nicolas Tagliafico (3) battle for the ball during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal (19) shoots in front of Argentina's Lisandro Martinez (6) and Nicolas Tagliafico (3) during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) runs with the ball during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Gonzalo Montiel (4) and Spain's Alex Baena (15) react after a fall during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Nico Gonzalez (15) battles for the ball with Spain's Pedro Porro (12) during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Rodri, left, vies for the ball with Argentina's Enzo Fernandez during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal reacts after failing to score during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Trump už predtým avizoval ďalšiu kandidatúru USA na usporiadanie MS. Šampionát v roku 2030 zorganizujú Španielsko, Maroko a Portugalsko, pričom pri príležitosti stého výročia podujatia sa po jednom zápase uskutoční aj v Argentíne, Paraguaji a Uruguaji. MS 2034 bude hostiť Saudská Arábia.

    Šéf pracovnej skupiny Bieleho domu pre MS Andrew Giuliani nedávno spomenul možnú kandidatúru USA na turnaj v roku 2038 so 64 účastníkmi.

    Trump zároveň vyzdvihol úspech šampionátu v USA, Kanade a Mexiku a poukázal na štadióny zaplnené fanúšikmi.

    „Nemyslím si, že sa niekedy stalo niečo podobné tomu, čo sa udialo počas týchto majstrovstiev sveta. Bolo to nádherné. Bolo nádherné to sledovať a pripisujem za to zásluhy Giannimu,“ povedal podľa agentúry DPA.

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    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    1
    Argentína
    ARG
    2
    Finále
    Španielsko
    ESP
    0
    Argentína
    ARG
    0
    O 3. miesto
    Francúzsko
    FRA
    4
    Anglicko
    ENG
    6

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Vľavo prezident USA Donald Trump a prezident FIFA Gianni Infantino.
    Vľavo prezident USA Donald Trump a prezident FIFA Gianni Infantino.
    Trump chce okamžite vrátiť svetový šampionát do USA. Počuješ to, Gianni? odkázal šéfovi FIFA
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    Španielski hráči mávajú fanúšikom po výhre nad Francúzskom 0:2.
    so 13:41
    Španielsky majster sveta nemôže na finále MS. Zápas v Iráne mu zablokoval vstup do USABývalý hráč prosí Trumpa o pomoc pred finále.
    so 13:41
    Emiliano Martinez.
    so 09:53
    Argentínsky brankár nastúpi na finále MS s bolesťami. Operáciu odložil kvôli šampionátuOperáciu odložil, aby mohol pomôcť tímu.
    so 09:53
    Joan Capdevila.
    dnes 16:02
    Španielsky majster sveta napokon stihne finálový zápas. O pomoc prosil aj TrumpaBývalému futbalistovi zamietli elektronickú cestovnú autorizáciu ESTA.
    dnes 16:02
    Donald Trump.
    št 20:50|1
    Trump potvrdil účasť na finále MS. Španielsky kráľ sa chce zúčastniť a argentínsky prezident?Trump sa zatiaľ nezúčastnil žiadneho zápasu majstrovstiev sveta vo futbale.
    št 20:50|1
    Luis de la Fuente.
    so 08:53
    Španielsky tréner o Argentíne: Hrajú tvrdo a nečisto, no do ich pasce sa nechytímeŠpanielsky kouč obdivuje súpera, argentínsky vyzdvihuje formu Messiho.
    so 08:53
    Lamine Yamal.
    št 20:35
    Yamal vynechal tréning pred finále MS. Tréner však priniesol optimistickú správuŠpanielsko bude mať šancu získať svoj druhý titul.
    št 20:35
    Lionel Messi počas MS vo futbale 2026.
    pi 11:01
    Messi vytvoril nákres športovej veľkoleposti, tvrdí hviezda NBA. V Miami chce nasledovať jeho cestuDvojnásobný najužitočnejší hráč NBA pred dvoma týždňami prestúpil do Miami Heat.
    pi 11:01
    Futbalisti Španielska oslavujú gól na MS 2026.
    pi 15:11
    Španielsky premiér sa dostal s Trumpom do viacerých sporov. Napriek tomu si finále nenechá ujsťArgentínsky prezident Javier Milei sa na finálový zápas nechystá.
    pi 15:11
    Futbalisti Argentíny oslavujú postup do finále MS 2026.
    pi 08:01
    FIFA sa inšpirovala tradíciou zámorských športov. Novým šampiónom udelí špeciálnu odmenuNová odmena sa bude udeľovať prvýkrát v histórii futbalu.
    pi 08:01
    Na archívnej snímke z 13. júla 2026 lopta Tionda určená na semifinálové zápasy a finálový duel.
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    Odborník varuje pred dlhšou prestávkou vo finále MS: Pokles teploty svalov bude výraznejšíPočas nej vystúpia viaceré hudobné hviezdy vrátane Biebera, Shakiry či Madonny.
    št 19:04
    Lionel Messi počas MS vo futbale 2026.
    pi 10:13|4
    Nikto nám nič nedaroval, tvrdí Messi. V posledných štyroch rokoch sme boli najlepší, dodalTréner Lionel Scaloni na tlačových konferenciách už pred semifinále radil novinárom, aby sociálne siete toľko nesledovali.
    pi 10:13|4
    Futbalisti Argentíny oslavujú gól na MS 2026.
    pi 10:01
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Vľavo prezident USA Donald Trump a prezident FIFA Gianni Infantino.
    Vľavo prezident USA Donald Trump a prezident FIFA Gianni Infantino.
    Trump chce okamžite vrátiť svetový šampionát do USA. Počuješ to, Gianni? odkázal šéfovi FIFA
    dnes 21:273
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    Domov»MS vo futbale 2026»Trump chce okamžite vrátiť svetový šampionát do USA. Počuješ to, Gianni? odkázal šéfovi FIFA