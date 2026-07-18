Španielsky tréner o Argentíne: Hrajú tvrdo a nečisto, no do ich pasce sa nechytíme

Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente vyzdvihol kvality Argentíny a verí, že nedeľňajšie finále majstrovstiev sveta na MetLife Stadium v East Rutherforde (21.00 SELČ) bude skvelým predstavením.
„Bude to fantastické. Ide o dva skvelé tímy, ktoré majú veľa spoločného. Obe mužstvá sa budú snažiť presadiť svoju vlastnú hru. K Argentíne mám veľký obdiv a trénuje ich môj kamarát,“ povedal španielsky kormidelník na adresu svojho finálového súpera na piatkovej tlačovej konferencii.
„Albicelestes“ označujú na turnaji ako mužstvo, ktoré hrá tvrdo a nečisto, no kapitán Rodri uistil, že sa nenechajú vtiahnuť do provokácií.
„Je to súčasť futbalu. Dávajú do toho všetko, ale my sa do ich pasce nechytíme a budeme ju ignorovať,“ citovala stredopoliara Manchestru City agentúra DPA.
De la Fuente odbil na tlačovej konferencii všetky otázky smerujúce na zdravotný stav Lamina Yamala, ktorý vynechal štvrtkový tréning, či na predzápasovú nervozitu.
„Som nervózny, lebo do hotela sa vraciame helikoptérou. Z ničoho iného nervozitu nepociťujem,“ dodal s úsmevom 65-ročný lodivod, ktorý si nerobí ťažkú hlavu ani z dlhšej polčasovej prestávky pre hudobné vystúpenie Justina Biebera, Shakiry, Madonny či iných hviezd hudobného priemyslu.
„Pred turnajom som hráčom povedal o špecifikách týchto MS. Od nás nešla ani jedna sťažnosť. To, čo sa nám teraz zdá zvláštne, bude o niekoľko rokov bežnou vecou,“ uviedol víťazný kouč ME 2024.
Dobre naladený bol aj tréner argentínskeho národného tímu Lionel Scaloni.
„Musíme hrať čo najlepšie, aby sme sa pokúsili vyhrať. Sme v dobrej forme, ale vždy sa nájdu veci, ktoré môžeme zlepšiť,“ uviedol 48-ročný Scaloni, ktorý opäť vyzdvihol formu Lionela Messiho v 39 rokoch.
„Je famózne, že Leo postúpil do finále v tomto štádiu svojej kariéry. Musíme oceniť to, čo robí,“ dodal Scaloni, ktorý sa pokúsi byť len druhým lodivodom v histórii s dvoma titulmi majstra sveta.