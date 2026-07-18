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    Španielsky tréner o Argentíne: Hrajú tvrdo a nečisto, no do ich pasce sa nechytíme

    Luis de la Fuente.
    Luis de la Fuente. (Autor: TASR/AP)
    TASR|18. júl 2026 o 08:53
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    Španielsky kouč obdivuje súpera, argentínsky vyzdvihuje formu Messiho.

    Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente vyzdvihol kvality Argentíny a verí, že nedeľňajšie finále majstrovstiev sveta na MetLife Stadium v East Rutherforde (21.00 SELČ) bude skvelým predstavením.

    „Bude to fantastické. Ide o dva skvelé tímy, ktoré majú veľa spoločného. Obe mužstvá sa budú snažiť presadiť svoju vlastnú hru. K Argentíne mám veľký obdiv a trénuje ich môj kamarát,“ povedal španielsky kormidelník na adresu svojho finálového súpera na piatkovej tlačovej konferencii.

    „Albicelestes“ označujú na turnaji ako mužstvo, ktoré hrá tvrdo a nečisto, no kapitán Rodri uistil, že sa nenechajú vtiahnuť do provokácií.

    „Je to súčasť futbalu. Dávajú do toho všetko, ale my sa do ich pasce nechytíme a budeme ju ignorovať,“ citovala stredopoliara Manchestru City agentúra DPA.

    De la Fuente odbil na tlačovej konferencii všetky otázky smerujúce na zdravotný stav Lamina Yamala, ktorý vynechal štvrtkový tréning, či na predzápasovú nervozitu.

    „Som nervózny, lebo do hotela sa vraciame helikoptérou. Z ničoho iného nervozitu nepociťujem,“ dodal s úsmevom 65-ročný lodivod, ktorý si nerobí ťažkú hlavu ani z dlhšej polčasovej prestávky pre hudobné vystúpenie Justina Biebera, Shakiry, Madonny či iných hviezd hudobného priemyslu.

    „Pred turnajom som hráčom povedal o špecifikách týchto MS. Od nás nešla ani jedna sťažnosť. To, čo sa nám teraz zdá zvláštne, bude o niekoľko rokov bežnou vecou,“ uviedol víťazný kouč ME 2024.

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    Dobre naladený bol aj tréner argentínskeho národného tímu Lionel Scaloni.

    „Musíme hrať čo najlepšie, aby sme sa pokúsili vyhrať. Sme v dobrej forme, ale vždy sa nájdu veci, ktoré môžeme zlepšiť,“ uviedol 48-ročný Scaloni, ktorý opäť vyzdvihol formu Lionela Messiho v 39 rokoch.

    „Je famózne, že Leo postúpil do finále v tomto štádiu svojej kariéry. Musíme oceniť to, čo robí,“ dodal Scaloni, ktorý sa pokúsi byť len druhým lodivodom v histórii s dvoma titulmi majstra sveta.

    Pavúk MS vo futbale 2026:

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    1
    Argentína
    ARG
    2
    Finále
    Španielsko
    ESP
    19.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    O 3. miesto
    Francúzsko
    FRA
    18.7.2026 23:00
    Anglicko
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    Domov»MS vo futbale 2026»Španielsky tréner o Argentíne: Hrajú tvrdo a nečisto, no do ich pasce sa nechytíme