Hancko bude mať po boku majstrov sveta. Atlético má vo finále MS neuveriteľné zastúpenie

Až deväť hráčov Atlética Madrid môže v nedeľu vybehnúť na trávnik vo finále futbalových majstrovstiev sveta: traja na španielskej a šesť na argentínskej strane.
Uviedla to agentúra AFP, ktorá zároveň pripomenula, že početnú prevahu mali "Rojiblancos" aj vo finále predchádzajúcich dvoch šampionátov.
Za Atlético v sezóne 2025/26 z Argentínčanov hrali brankár Juan Musso, obranca Nahuel Molina, záložník Thiago Almada a útočníci Julián Álvarez, Giuliano Simeone a Nicolás González, ktorý v madridskom klube hosťoval z Juventusu Turín.
Španielsky tréner Luis de la Fuente zaradil do nominácie troch hráčov Atlética - stredopoliara Álexa Baenu a zadáka Marcosa Llorenteho s Marcom Pubillom.
Hráčom Atlética už je navyše aj ďalší obranca Alejandro Grimaldo, toho klub získal počas majstrovstiev sveta z Leverkusenu.
Naopak Gonzálezovo hosťovanie sa skončilo, napriek tomu ho klub zaradil do zoznamu, ktorým sa pred finálovým zápasom pochválil na svojom webe.
V klube Atlética pôsobí od minulého leta aj slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko.
Celok, ktorý v minulej sezóne La Ligy skončil na štvrtom mieste, sa môže podobným primátom pýšiť už tretíkrát za sebou.
Vo finále MS 2018 patrili do víťazného francúzskeho mužstva Lucas Hernandez, Antoine Griezmann a Thomas Lemar, na strane porazených Chorvátov nastúpil Šime Vrsaljko.
O štyri roky neskôr v Katare sa proti Griezmannovi postavili Argentínčania Molina a Rodrigo De Paul, na lavičke navyše zostal Ángel Correa.
Barcelona môže do finále vyslať osem hráčov, všetkých na španielskej strane.
Naproti tomu Real Madrid bude mať jediného zástupcu, a to novú posilu, ktorá jeho dres doteraz neobliekla - španielskeho obrancu Marca Cucurellu, ktorý v júni prestúpil z Chelsea.