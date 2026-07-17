Nikto nám nič nedaroval, tvrdí Messi. V posledných štyroch rokoch sme boli najlepší, dodal

Lionel Messi sa ohradil proti kritikom, podľa ktorých pomohli argentínskym futbalistom do finále majstrovstiev sveta rozhodcovia a medzinárodná federácia FIFA.
Tridsaťdeväťročný hviezdny hráč po stredajšej semifinálovej výhre nad Anglickom vyhlásil, že jeho tímu rozhodne nikto nič nedaroval.
Po predchádzajúcich výhrach Argentíny vo vyraďovacej časti šampionátu nad Egyptom a Švajčiarskom sa tréneri porazených tímov pozastavovali nad niektorými verdiktmi rozhodcov.
Egyptská asociácia dokonca podala na francúzskeho sudcu Francoisa Letexiera sťažnosť a požiadala FIFA o vyšetrenie jeho "dvojitého metra" pri riadení osemfinálového zápasu, v závere ktorého Egypt neudržal dvojgólový náskok.
"V posledných štyroch rokoch sme boli najlepší, či sa vám to páči, alebo nie, a bez ohľadu na to, čo ktokoľvek hovorí," citovala Messiho agentúra AP.
"Opäť sme sa zaradili medzi dva najlepšie tímy sveta. To dokazuje, že všetko, čo sme dosiahli, nie je náhoda, a že nám nikto nič nedaroval,“ doplnil.
Sociálne siete však zaplavili komentáre fanúšikov naznačujúce, že Argentínu k obhajobe titulu tlačí samotná FIFA, a to už počnúc zvýhodneným žrebom. Tím to odmietal, tréner Lionel Scaloni na tlačových konferenciách už pred semifinále radil novinárom, aby sociálne siete toľko nesledovali.
"Tieto reči o pomoci tu budú vždy, nevadí mi to. S dnešným systémom VAR je veľmi ťažké získať pomoc, muselo by to byť úplne zrejmé. Vedeli sme, že žiadna pomoc nebola," povedal Scaloni po postupe do finále, v ktorom sa Argentína v nedeľu stretne so Španielskom.
MS vo futbale 2026 - finále
"Dostať sa do dvoch finále majstrovstiev sveta po sebe je niečo, čo dosiahne len málokto. A nám sa to podarilo,“ povedal Messi.
"Keby sme s Anglickom prehrali, našli by sa ľudia, ktorí by vykladali zase iné nezmysly, ale my sme im tú šancu nedali," dodal najlepší strelec v histórii MS.
Kritikom odpovedal aj Enzo Fernández pri oslave gólu, ktorým v závere semifinále vyrovnal na 1:1. Záložník Chelsea si najprv priložil dlane k ušiam a potom rozovrel a zase zovrel prsty.
"Hovorilo sa o tom veľa, bola to zmes eufórie a frustrácie," uviedol Fernández.