    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    19.07.2026, Vyraďovacia fáza, Finále
    New York
    21:00
    Argentína
    Argentína

    Nikto nám nič nedaroval, tvrdí Messi. V posledných štyroch rokoch sme boli najlepší, dodal

    Lionel Messi počas MS vo futbale 2026.
    Lionel Messi počas MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|17. júl 2026 o 10:13
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    Tréner Lionel Scaloni na tlačových konferenciách už pred semifinále radil novinárom, aby sociálne siete toľko nesledovali.

    Lionel Messi sa ohradil proti kritikom, podľa ktorých pomohli argentínskym futbalistom do finále majstrovstiev sveta rozhodcovia a medzinárodná federácia FIFA.

    Tridsaťdeväťročný hviezdny hráč po stredajšej semifinálovej výhre nad Anglickom vyhlásil, že jeho tímu rozhodne nikto nič nedaroval.

    Po predchádzajúcich výhrach Argentíny vo vyraďovacej časti šampionátu nad Egyptom a Švajčiarskom sa tréneri porazených tímov pozastavovali nad niektorými verdiktmi rozhodcov.

    Egyptská asociácia dokonca podala na francúzskeho sudcu Francoisa Letexiera sťažnosť a požiadala FIFA o vyšetrenie jeho "dvojitého metra" pri riadení osemfinálového zápasu, v závere ktorého Egypt neudržal dvojgólový náskok.

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    "V posledných štyroch rokoch sme boli najlepší, či sa vám to páči, alebo nie, a bez ohľadu na to, čo ktokoľvek hovorí," citovala Messiho agentúra AP.

    "Opäť sme sa zaradili medzi dva najlepšie tímy sveta. To dokazuje, že všetko, čo sme dosiahli, nie je náhoda, a že nám nikto nič nedaroval,“ doplnil.

    Sociálne siete však zaplavili komentáre fanúšikov naznačujúce, že Argentínu k obhajobe titulu tlačí samotná FIFA, a to už počnúc zvýhodneným žrebom. Tím to odmietal, tréner Lionel Scaloni na tlačových konferenciách už pred semifinále radil novinárom, aby sociálne siete toľko nesledovali.

    "Tieto reči o pomoci tu budú vždy, nevadí mi to. S dnešným systémom VAR je veľmi ťažké získať pomoc, muselo by to byť úplne zrejmé. Vedeli sme, že žiadna pomoc nebola," povedal Scaloni po postupe do finále, v ktorom sa Argentína v nedeľu stretne so Španielskom.

    MS vo futbale 2026 - finále

    19.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Finále
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Argentína
    Argentína
    New York | New York

    "Dostať sa do dvoch finále majstrovstiev sveta po sebe je niečo, čo dosiahne len málokto. A nám sa to podarilo,“ povedal Messi.

    "Keby sme s Anglickom prehrali, našli by sa ľudia, ktorí by vykladali zase iné nezmysly, ale my sme im tú šancu nedali," dodal najlepší strelec v histórii MS.

    Kritikom odpovedal aj Enzo Fernández pri oslave gólu, ktorým v závere semifinále vyrovnal na 1:1. Záložník Chelsea si najprv priložil dlane k ušiam a potom rozovrel a zase zovrel prsty.

    "Hovorilo sa o tom veľa, bola to zmes eufórie a frustrácie," uviedol Fernández.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    1
    Argentína
    ARG
    2
    Finále
    Španielsko
    ESP
    19.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    O 3. miesto
    Francúzsko
    FRA
    18.7.2026 23:00
    Anglicko
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Atlética Madrid.
    Futbalisti Atlética Madrid.
    Hancko bude mať po boku majstrov sveta. Atlético má vo finále MS neuveriteľné zastúpenie
    dnes 11:30
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Atlética Madrid.
    Futbalisti Atlética Madrid.
    Hancko bude mať po boku majstrov sveta. Atlético má vo finále MS neuveriteľné zastúpenie
    dnes 11:30
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    Domov»MS vo futbale 2026»Nikto nám nič nedaroval, tvrdí Messi. V posledných štyroch rokoch sme boli najlepší, dodal