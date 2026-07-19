Ostrá kritika vyvrcholí vo finále. Trump a Infantino uvidia od fanúšikov červené karty

Futbaloví fanúšikovia spustili unikátnu formu protestu proti americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a šéfovi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannimu Infantinovi počas nedeľného finále MS 2026 medzi Španielskom a Argentínou.
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Divákom, ktorí putovali v New Yorku a New Jersey na zápas na MetLife Stadium, boli rozdané červené karty.
Organizátori protestu veria, že fanúšikovia ukážu červené karty počas odovzdávania víťaznej trofeje, čím by demonštrovali svoj hnev voči Trumpovi a Infantinovi.
Obaja majú po finále spoločne odovzdať trofej kapitánovi víťazného tímu. Červené karty v sebe skrývali QR kód odkazujúci na platformu finalredcard.com, ktorá fanúšikom poskytla pokyny, kedy ich majú držať.
„Po preskúmaní, pre politickú korupciu a zneužitie prezidentského úradu, je rozhodnutie: červená karta!“ - uviedla webová stránka, napodobňujúc hlásenie rozhodcu po preskúmaní situácie na videu.
Infantino a Trump čelili v uplynulých dňoch ostrej kritike po tom, čo FIFA zrušila americkému útočníkovi Folarinovi Balogunovi dištanc po červenej karte, čo mu umožnilo nastúpiť v osemfinále MS proti Belgicku.
Zrušenie trestu - bezprecedentné v modernej histórii MS - nasledovalo po Trumpovom telefonáte Infantinovi.
Šéf FIFA sa bránil, že tento telefonát neovplyvnil rozhodnutie. USA v zostave s Balogunom napokon podľahli Belgicku 1:4.