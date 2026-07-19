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    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    19.07.2026, Vyraďovacia fáza, Finále
    1. polčas
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    Ostrá kritika vyvrcholí vo finále. Trump a Infantino uvidia od fanúšikov červené karty

    Vpravo prezident USA Donald Trump a prezident FIFA Gianni Infantino.
    Vpravo prezident USA Donald Trump a prezident FIFA Gianni Infantino. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. júl 2026 o 20:44
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    Divákom boli pred finálovým duelom rozdané červené karty.

    Futbaloví fanúšikovia spustili unikátnu formu protestu proti americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a šéfovi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannimu Infantinovi počas nedeľného finále MS 2026 medzi Španielskom a Argentínou.

    Divákom, ktorí putovali v New Yorku a New Jersey na zápas na MetLife Stadium, boli rozdané červené karty.

    Organizátori protestu veria, že fanúšikovia ukážu červené karty počas odovzdávania víťaznej trofeje, čím by demonštrovali svoj hnev voči Trumpovi a Infantinovi.

    Obaja majú po finále spoločne odovzdať trofej kapitánovi víťazného tímu. Červené karty v sebe skrývali QR kód odkazujúci na platformu finalredcard.com, ktorá fanúšikom poskytla pokyny, kedy ich majú držať.

    „Po preskúmaní, pre politickú korupciu a zneužitie prezidentského úradu, je rozhodnutie: červená karta!“ - uviedla webová stránka, napodobňujúc hlásenie rozhodcu po preskúmaní situácie na videu.

    Infantino a Trump čelili v uplynulých dňoch ostrej kritike po tom, čo FIFA zrušila americkému útočníkovi Folarinovi Balogunovi dištanc po červenej karte, čo mu umožnilo nastúpiť v osemfinále MS proti Belgicku.

    Zrušenie trestu - bezprecedentné v modernej histórii MS - nasledovalo po Trumpovom telefonáte Infantinovi.

    Šéf FIFA sa bránil, že tento telefonát neovplyvnil rozhodnutie. USA v zostave s Balogunom napokon podľahli Belgicku 1:4.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    1
    Argentína
    ARG
    2
    Finále
    Španielsko
    ESP
    0
    Argentína
    ARG
    0
    O 3. miesto
    Francúzsko
    FRA
    4
    Anglicko
    ENG
    6

    MS vo futbale 2026

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