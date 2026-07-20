Oslavy titulu si vyžiadali obeť. Pri zrútení fontány zahynul mladý chlapec

V Španielsku v noci na dnes zahynul 13-ročný chlapec a niekoľko ďalších osôb utrpelo zranenia, keď sa pod nimi zrútila fontána, na ktorú vyliezli pri oslavách španielskeho víťazstva na majstrovstvách sveta vo futbale.
S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala agentúra AFP.
Nešťastie sa stalo v meste Ciudad Rodrigo na západe Španielska. "To, čo malo byť oslavou víťazstva španielskeho národného tímu na majstrovstvách sveta vo futbale, sa premenilo na tragédiu," uviedli predstavitelia radnice na svojej stránke na facebooku, kde zároveň vyjadrili sústrasť rodine a zaželali skoré uzdravenie ostatným zraneným.
Ich počet ani stav zatiaľ nie sú známe.
"Niekoľko minút po polnoci miestneho času prijali záchranné služby hlásenia o zrútení fontány, ktorej trosky zavalili niekoľko osôb," uviedli dnes ráno záchranné služby z autonómneho spoločenstva Kastília a León na sieti X.
Podľa španielskych médií vyliezlo niekoľko slávikov na fontánu, ktorá sa pod ich váhou zrútila.
Víťazstvo španielskeho národného tímu nad Argentínou, šestnásť rokov po historicky prvom triumfe na majstrovstvách sveta, vyvolalo po celom Španielsku búrlivé prejavy radosti.
Celá krajina po záverečnom hvizde prepukla v jasot a až do neskorých nočných hodín sa všade rozliehalo trúbenie klaksonov i vuvuzel a rany z petárd i ohňostrojov, napísala agentúra AFP.
Centrum Madridu bolo dnes ráno posiate odpadkami, plechovkami od piva a črepmi. Mestské služby sa snažia všetko čo najrýchlejšie upokojiť, kým do metropoly prídu víťazní hráči, ktorých prílet z USA sa očakáva predpoludním.
Španielska reprezentácia má prejsť centrom hlavného mesta a svoj sprievod zakončiť večer na námestí Cibeles, kde sídli radnica, dodala agentúra AFP.