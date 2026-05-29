Ruský hokej uspel s odvolaním proti zákazu, IIHF musí prípad znovu prerokovať

Rusko uspelo u disciplinárnej komisie Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) s odvolaním sa proti zákazu účasti v medzinárodných súťažiach v budúcej sezóne.
Neznamená to jeho automatický návrat, avšak disciplinárna komisia vrátila záležitosť Rade IIHF, aby svoje januárové rozhodnutie znovu analyzovala a prípadne upravila. IIHF to dnes oznámila na svojom oficiálnom webe.
Medzinárodná hokejová federácia vyradila Rusko a spojenecké Bielorusko zo svojich súťaží vo februári roku 2022 po napadnutí Ukrajiny.
IIHF každoročne zákaz z bezpečnostných dôvodov predlžuje, naposledy tak jej vedenie urobilo tento rok v januári, a to pre celý ročník 2026/27.
Rusko sa ale proti tomuto rozhodnutiu odvolalo a disciplinárna komisia IIHF rozhodnutie kongresu anulovala.
"Výslovne však potvrdila, že to neznamená automaticky opätovné začlenenie Ruska. Disciplinárna komisia rozhodla, že predchádzajúce rozhodnutie nie je udržateľné vo svojej súčasnej forme, a preto vrátila záležitosť Rade IIHF, aby ju znovu analyzovala na základe bezpečnostných, prevádzkových a športových plánov," uviedla IIHF.
Medzinárodná federácia dodala, že v súčasnosti Rada IIHF zbiera všetky relevantné informácie a bude vydávať rozhodnutia o ruskej účasti vždy individuálne pre každú akciu.
O úspechu ruského odvolania informovala IIHF deň po tom, ako umožnila čiastočný návrat Bieloruska do medzinárodných súťaží.
V nadchádzajúcej sezóne sa bieloruskí hráči do 18 rokov zúčastnia na majstrovstvách sveta, ženy môžu štartovať vo štvrtej divízii a hokejistky do 18 rokov v divízii IIIB.