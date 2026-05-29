Prešov predstavil trénera pre ďašiu sezónu. Doteraz posôbil ako asistent u rivala

Novým trénerom hokejistov HC Prešov sa stal Ryan Colville. Kanadský kouč uplynulé tri sezóny pôsobil ako asistent v Košiciach.
Colville pracoval v pozícii videoanalytika pre kluby zámorskej NHL Columbus Blue Jackets a Los Angeles Kings.
Ako súčasť organizácie „kráľov" získal v roku 2012 Stanleyho pohár. Neskôr pôsobil ako hlavný tréner a generálny manažér v klube Cincinnati Thunder v nižšej zámorskej súťaži NA3HL a päť sezón ako asistent trénera v klube Red Deer Rebels vo WHL.
Košice boli pre neho prvou skúsenosťou s európskym hokejom a pozíciu hlavného trénera si vyskúša v tíme, ktorý si pokračovanie v nadchádzajúcom ročníku Tipsport ligy vybojoval v baráži. Správu zverejnil klub HC Prešov na sociálnej sieti Facebook.