    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    MS v hokeji 2026
    30.05.2026, Playoff, Semifinále
    Swiss Life Arena
    20:00
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko

    Švajčiarom tikajú hodiny, Celebrini chce prvú trofej. Čo by pre semifinalistov znamenalo zlato?

    Hráč Nórska Noah Steen (vľavo) sa teší z gólu počas zápasu Kanada - Nórsko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/AP)
    Samuel Grega|29. máj 2026 o 15:59
    Aké príbehy píšu štyria semifinalisti a čo by pre nich znamenalo zlato?

    Niektoré mužstvá sú na medaily zvyknuté, iné o ne hrajú len raz za čas a ďalšie o ne ešte nikdy nebojovali.

    Rovnako to je na MS v hokeji aj tento rok. Nóri už teraz dosiahli najväčší úspech v histórii, zatiaľ čo zvyšné tímy svoj cieľ ešte nesplnili.

    Na šampionáte sú v hre posledné štyri mužstvá. V sobotňajšom semifinále sa Švajčiari stretnú s Nórmi a Kanaďania s Fínmi.

    Zlato získa tím, ktorý cez víkend vyhrá dva zápasy.

    Čo by pre jednotlivé mužstvá znamenal titul majstrov sveta?

    Nórsko

    Znie to nepredstaviteľne, chaoticky a nereálne.

    Výhra Nórska na MS v hokeji by zatriasla hokejovým svetom a dala by sa prirovnať k triumfu Dánska na ME vo futbale 1992 či k jazde futbalistov Grécka v roku 2004.

    Nóri sú najväčším prekvapením tohtoročných MS. V skupine získali z duelov s favoritmi z Kanady, Švédska a Česka až sedem bodov a do štvrťfinále postúpili z druhej pozície. O najlepšiu štvorku tak bojovali proti Lotyšsku, ktoré zdolali 2:0.

    Nórsko nikdy nehralo v semifinále šampionátu a nikdy nezískalo medailu. Vo štvrťfinále si zahralo len trikrát a najväčší úspech dosiahlo v roku 2011 na Slovensku, keď obsadilo šieste miesto.

    Teraz Nóri píšu vlastnú časť rozprávky Ľadové kráľovstvo a v krajine, ktorá je známa mnohými zimnými športmi, ale nie hokejom, vzbudzujú nadšenie.

    „Sme malá krajina a zároveň veľmi malá hokejová krajina. Dúfam, že toto môže dať celej krajine impulz a že ľudia si viac otvoria oči pre tento krásny šport. Možno namiesto toho, aby v nedeľu chodili lyžovať a robili iné veci, pôjdu hrať hokej,“ hovoril kapitán mužstva Andreas Martinsen.

    Nórsky hokej si prešiel veľkou ekonomickou krízou a súčasná forma dáva nádej do budúcna. Tohtoročný úspech Nórov je postavený na výkonnosti mladíkov, ktorí mužstvu dodali potrebnú vzpruhu a stali sa lídrami.

    „Dúfam, že týmto úspechom si získame politikov. Dúfam, že sa vďaka tomu dostane nórsky hokej do centra pozornosti a že na tom budeme môcť ďalej stavať. Máme rozbehnuté niečo sakramentsky dobré,“ hovoril pre švédske médiá Noah Steen.

    Severania už teraz dosiahli najväčší úspech vo svojej hokejovej histórii, a to bez ohľadu na to, ako dopadne finálový víkend.

    Pre Nórov by zisk zlata znamenal niečo neskutočné a na rozdiel od ostatných semifinalistov by obrovské oslavy vyvolal aj zisk bronzu.

    Švajčiarsko

    Švajčiari sú na svetových šampionátoch „večne“ druhí. Strieborní boli v rokoch 2013, 2018 a aj pred dvoma rokmi v Prahe a vlani v Štokholme.

    Kde inde by bolo krajšie získať prvé zlato pre švajčiarsky hokej ako na domácej pôde?

    Na snímke zľava Adam Gajan a Samuel Hlavaj počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie.
