Švajčiarom tikajú hodiny, Celebrini chce prvú trofej. Čo by pre semifinalistov znamenalo zlato?

Niektoré mužstvá sú na medaily zvyknuté, iné o ne hrajú len raz za čas a ďalšie o ne ešte nikdy nebojovali.
Rovnako to je na MS v hokeji aj tento rok. Nóri už teraz dosiahli najväčší úspech v histórii, zatiaľ čo zvyšné tímy svoj cieľ ešte nesplnili.
Na šampionáte sú v hre posledné štyri mužstvá. V sobotňajšom semifinále sa Švajčiari stretnú s Nórmi a Kanaďania s Fínmi.
Zlato získa tím, ktorý cez víkend vyhrá dva zápasy.
Čo by pre jednotlivé mužstvá znamenal titul majstrov sveta?
Nórsko
Znie to nepredstaviteľne, chaoticky a nereálne.
Výhra Nórska na MS v hokeji by zatriasla hokejovým svetom a dala by sa prirovnať k triumfu Dánska na ME vo futbale 1992 či k jazde futbalistov Grécka v roku 2004.
Nóri sú najväčším prekvapením tohtoročných MS. V skupine získali z duelov s favoritmi z Kanady, Švédska a Česka až sedem bodov a do štvrťfinále postúpili z druhej pozície. O najlepšiu štvorku tak bojovali proti Lotyšsku, ktoré zdolali 2:0.
Nórsko nikdy nehralo v semifinále šampionátu a nikdy nezískalo medailu. Vo štvrťfinále si zahralo len trikrát a najväčší úspech dosiahlo v roku 2011 na Slovensku, keď obsadilo šieste miesto.
Teraz Nóri píšu vlastnú časť rozprávky Ľadové kráľovstvo a v krajine, ktorá je známa mnohými zimnými športmi, ale nie hokejom, vzbudzujú nadšenie.
„Sme malá krajina a zároveň veľmi malá hokejová krajina. Dúfam, že toto môže dať celej krajine impulz a že ľudia si viac otvoria oči pre tento krásny šport. Možno namiesto toho, aby v nedeľu chodili lyžovať a robili iné veci, pôjdu hrať hokej,“ hovoril kapitán mužstva Andreas Martinsen.
Nórsky hokej si prešiel veľkou ekonomickou krízou a súčasná forma dáva nádej do budúcna. Tohtoročný úspech Nórov je postavený na výkonnosti mladíkov, ktorí mužstvu dodali potrebnú vzpruhu a stali sa lídrami.
„Dúfam, že týmto úspechom si získame politikov. Dúfam, že sa vďaka tomu dostane nórsky hokej do centra pozornosti a že na tom budeme môcť ďalej stavať. Máme rozbehnuté niečo sakramentsky dobré,“ hovoril pre švédske médiá Noah Steen.
Severania už teraz dosiahli najväčší úspech vo svojej hokejovej histórii, a to bez ohľadu na to, ako dopadne finálový víkend.
Pre Nórov by zisk zlata znamenal niečo neskutočné a na rozdiel od ostatných semifinalistov by obrovské oslavy vyvolal aj zisk bronzu.
Švajčiarsko
Švajčiari sú na svetových šampionátoch „večne“ druhí. Strieborní boli v rokoch 2013, 2018 a aj pred dvoma rokmi v Prahe a vlani v Štokholme.
Kde inde by bolo krajšie získať prvé zlato pre švajčiarsky hokej ako na domácej pôde?
Zdá sa, že po dvoch strieborných umiestneniach by to teraz mohlo vyjsť. Domáci postupujú turnajom zatiaľ bez zaváhania. V základnej skupine vyhrali všetkých sedem duelov – každý z nich minimálne dvojgólovým rozdielom.
Základnú skupinu ukončili so skóre 39:7. Zo všetkých tímov dali najviac gólov a inkasovali najmenej. Vo štvrťfinále si poradili so Švédskom 3:1.
Vo Švajčiarsku chcú domácu pôdu využiť naplno vo svoj prospech. Uvedomujú si to hráči aj fanúšikovia. „Helvéti“ túžia na tomto šampionáte zlomiť povesť strieborného mužstva.
Do Zürichu prišli všetci najlepší hráči z NHL, ktorí boli k dispozícii – obrancovia Josi a Moser, útočníci Hischier, Meier či Niederreiter.
Pre Švajčiarov by zlato znamenalo veľmi veľa. Jadro mužstva už starne a dlhodobo môže švajčiarsky hokej začať klesať. Okno na zisk zlata sa tak môže pomaly zatvárať.
"Myslím, že tieto majstrovstvá sveta sú najdôležitejšie, aké Švajčiarsko kedy organizovalo. Dvakrát sme hrali vo finále a ľudia veria, že je reálna šanca stať sa majstrami sveta.
Opory ako Roman Josi či Nino Niederreiter sa blížia ku koncu kariéry, pre nich to možno bude posledný turnaj," hovoril pre Sportnet švajčiarsky novinár Klaus Zaugg.
"Ľudia cítia, že zlatá éra našej reprezentácie sa pomaly končí. Ak chceme získať titul prvýkrát v histórii, musíme to urobiť teraz, doma."
O to viac bude doma čokoľvek iné ako zlato sklamanie.
Ak by Švajčiari k vytúženému triumfu došli, na domácej pôde by chutil ešte oveľa sladšie a v 10-tisícovej hale by zrejme nastalo šialenstvo.
Kanada
Kanada má najviac medailí v histórii MS – až 28 a s deviatimi titulmi dominuje aj v modernej ére, ktorá trvá od roku 1992.
„Javorové listy“ však po troch rokoch túžia získať titul majstrov sveta. Na šampionát priviedli viaceré hviezdy svetového formátu.
Z posledných desiatich turnajov dvíhali pohár nad hlavu štyrikrát a trikrát boli vo finále zdolaným mužstvom.
Vlani ich vo štvrťfinále zastavilo Dánsko, teraz si v ňom poradili s USA a ďalšou prekážkou budú Fíni.
Minulý rok to hviezdnemu tímu hnanému dvojicou Crosby – Celebrini nevyšlo. Tento rok sú v kádri opäť a pokúsia sa napraviť si chuť.
Pre 19-ročného kapitána Celebriniho by išlo o najväčší reprezentačný úspech v kariére. Na MS U18 získal bronz, na šampionáte do 20 rokov vypadol vo štvrťfinále a na zimných olympijských hrách v Miláne získal striebro. Crosby už titul majstra sveta má.
Zlato by bolo pre kolísku hokeja určite veľkým potešením. Krajina, ktorá je zvyknutá na zlaté medaily, zažíva v medzinárodnom hokeji suchotu.
Zlato nezískala na olympijských hrách, na MS do 18 ani 20 rokov a nepodarilo sa to ani olympijskému výberu žien.
Fínsko
Fíni sa za posledných 15 rokov vypracovali na tím, ktorý vie pravidelne atakovať vysoké pozície na MS.
Po svojom prvom titule v roku 1995 čakali na druhý až do roku 2011, keď triumfovali v Bratislave. V roku 2019 im slovenská pôda opäť priniesla úspech a štvrtý titul dosiahli v roku 2022 doma v Tampere.
Potom však prišli tri vypadnutia vo štvrťfinále za sebou. Titul by ich vrátil opäť na víťaznú vlnu a v modernej ére by piate zlato znamenalo vyrovnanie sa Rusku.
Titul majstra sveta by bol výnimočný aj pre kapitána Aleksandra Barkova. Ten pre zranenie celú sezónu za Floridu nehral a k súťažnému hokeju sa vrátil až vo Švajčiarsku. Zlato z MS ešte nemá a po takejto sezóne by chutilo ešte sladšie.
Zároveň by to znamenalo, že by trikrát za sebou ukončil rok víťazne. O dva roky skôr získal Stanley Cup s Floridou.
Fíni prehrali na turnaji len raz – nestačili na domácich Švajčiarov. Teraz im v ceste bude stáť stále nezdolaná Kanada.
