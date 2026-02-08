    08.02.2026 06:00
    Deň 2
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Lindsey Vonnová tesne pred desivým pádom v zjazde na ZOH 2026 v Cortine.
    Hollywood dostal namiesto drámy horor, Česi slzy šťastia i smútku (sumár dňa)
    Jakub Borguľa.
    Sklamaný Borguľa sa v cieli ospravedlňoval: Mám super kolegov a odovzdával som posledný
    Nick Suzuki (vľavo) a Juraj Slafkovský (vpravo).
    Slafkovský je superstar, hovorí kapitán Montrealu. Je pripravený zvládnuť tlak Slovenska
    Adam Hagara na tréningu v Miláne.
    Ako ZOH mládeže, ale lepšie, vravel nadšene Hagara. Už pozná svoje štartové číslo
    Petra Vlhová.
    Vlhová sa vôbec nemusí dostať na trať. Ako sa jazdí tímová kombinácia na ZOH 2026
    Lindsey Vonnovú musel po páde v zjazde na ZOH 2026 odviesť do nemocnice vrtuľník.
    Vonnová chcela uspieť za každú cenu. Až príliš riskovala, myslí si olympijská víťazka
    Nick Suzuki (vľavo) a Juraj Slafkovský (vpravo). (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin|8. feb 2026 o 22:15
    Nick Suzuki hrá na svojom prvom veľkom turnaji.

    Kanadu reprezentoval ešte ako tínedžer na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov. Na seniorskom šampionáte nikdy nehral a nevošiel sa do kanadskej nominácie ani na minuloročný turnaj 4 Nations Face-Off.

    Teraz má však potenciál stať sa jedným z lídrov javorových listov na olympijskom turnaji v Miláne.

    Spoluhráč slovenského útočníka Juraja Slafkovského a kapitán Montrealu Canadiens NICK SUZUKI po prvom tréningu v aréne Santagulia odpovedal na otázky novinárov. 

    Ako sa po cítite po dlhom lete z Kanady?

    V lietadle som si trochu pospal, a keď sme prišli na ľad, cítil som sa dobre. Tréning bol trochu neskôr ako sme zvyknutí, ale všetci sme nadšení z toho, že tu môžeme byť.

    Ako sa vám pozdáva štadión?

    Je veľmi pekný, vyzerá ako tie v NHL. Aj ľad bol výborný. 

    Stihli ste sa stretnúť aj s Jurajom Slafkovským?

    Videl som ho v slovenskom oblečení v dedine. Na tvári mal široký úsmev. Tiež sa veľmi teší, že tu môže byť.

    Z Milána píše Martin Turčin

    Na Slovensku je najväčšou hviezdou a v reprezentácii má možno ešte väčší tlak ako v Montreale. Zvládne ho?

    Na Slovensku je superstar a bude tlak na to, aby pomohol tímu. Myslím si však, že je na to pripravený. Sezóna sa pre neho vyvíja skvele a som zvedavý na to, ako mu to pôjde na olympiáde.

    V čom sa za posledné roky najviac zlepšil?

    Mentálne dospel. Naučil sa, ako sa má hrať správnym pôsobom. Dnes patrí k hráčom, ktorým v defenzíve najviac veríme. Veľmi sa zlepšil a v našom tíme má veľku rolu, ktorá ešte porastie.

    Dlho ste hrali so Slafkovským v jednom útoku, fungovalo vám to skvele. Čím to bolo, že vaša formácia bola taká efektívna?

    Slafkovský robí veľmi dobre všetky malé detaily. Je silný na puku, silný v napádaní, tvorí hru a nebojí sa strieľať. 

    Tento rok oveľa viac strieľa, čo mu veľmi pomáha. Nozaj sa veľmi zlepšil. Možno si ešte raz spolu zahráme v jednej formácii. 

    Každopádne je zábava sledovať ho túto sezónu.

    Čo pre vás znamená byť v tíme Kanady? 

    Znamená to pre mňa všetko. Veľmi som tu chcel byť a snažil som sa urobiť maximum, aby som sa do tímu dostal. Som rád, že vo mne videli hráča, ktorý môže pomôcť tímu vyhrávať. Teraz chcem ísť na ľad a odovzdať to najlepšie.

    Nick Suzuki, Juraj Slafkovský a Cole Caufield sa radujú z gólu.
    Nick Suzuki, Juraj Slafkovský a Cole Caufield sa radujú z gólu. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)

    Od 4 Nations Face-Off ste hrali skvelý hokej. Bola to pre vás veľká motivácia, že ste sa nedostali na ten turnaj? 

    Bola to obrovská motivácia. Chcel som sa do toho tímu dostať, ale keď ma nevybrali, zapálilo to vo mne nový oheň. Sústreďoval som sa na to, aby som hral čo najlepšie za Montreal a pomohol tímu víťaziť. Myslím, že aj to zohralo rolu v tom, že mi teraz dali dôveru a vybrali ma.

    Je pre hokej ako šport dobré, že na olympiádu sa vrátili hráči z NHL? 

    Áno. Najlepší hráči sveta a všetci z NHL na to dlho čakali. Teraz, keď je to konečne tu, sú všetci veľmi nadšení, že sa turnaj vracia v takejto podobe. 

    Máte nejaké spomienky na staršie olympijské turnaje, napríklad Vancouver? Pozerali ste ich ako chlapec?

    Áno, sledoval som prakticky každý zápas Kanady. Pozeral som sa na hráčov ako Sidney (Crosby) či Drew (Doughty) a mal som možnosť hrať aj s chalanmi ako Carey Price či Shea Webber, ktorí s Kanadou dosiahli veľké veci. Počul som od nich veľa príbehov.

    Čo znamená pre tím, že Sidney Crosby stále hrá a bude kapitánom Kanady na olympiáde?

    Je to jeden z najlepších hráčov na svete a robí to už dvadsať rokov. Je to veľmi pôsobivé. Je skvelé byť s ním v jednej šatni.

    VIDEO: Slafkovský, Nemec aj MacKinnon. Príchod hráčov z NHL sprevádzal chaos na letisku
    VIDEO: Slafkovský, Nemec aj MacKinnon. Príchod hráčov z NHL sprevádzal chaos na letisku

    Je pre vás motiváciou aj mimo ľadu?

    Určite. Je vzorom pre každého hokejistu. Všetko robí správnym spôsobom a ide príkladom. Je skvelé byť v jeho blízkosti, sledovať ho a vidieť, ako pracuje.

    Program Kanady na hokejovom turnaji na ZOH 2026

    12.02. 16:40
    | Skupina A
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    vs.
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 21:10
    | Skupina A
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    vs.
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    15.02. 16:40
    | Skupina A
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    vs.
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body


