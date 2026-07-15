Deň 31 na MS: Čo chýbalo Francúzom? Všetko. Dvom hráčom nevyšlo vôbec nič

Šesť zápasov išli ako mašina. Zdalo sa, že sú nezastaviteľní. Francúzi boli podľa výkonov aj hodnoty kádra najväčšími favoritmi na zisk trofeje na MS 2026.
V semifinále si však prakticky ani nevypracovali šancu. Španielsko vďaka výbornej taktike a skvelej hre zvíťazilo 2:0 a po druhý raz v histórii si zahrá finále majstrovstiev sveta.
Plán A zlyhal, plán B nebol
Francúzska reprezentácia dala v prvých šiestich zápasoch šampionátu 16 gólov. Proti Španielsku mala prvú strelu do priestoru brány v 81. minúte. Striedajúci Desiré Doué však nevyužil, že brankár Unai Simón bol v tej chvíli mimo brány.
Frustráciu Francúzov dobre ukázala situácia z posledných minút, keď Mbappé úplne zúfalo atakoval španielskeho brankára na hranici šestnástky. Vyťažil z toho akurát žltú kartu.