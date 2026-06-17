    Deň 6 na MS: Messi, Messi a znova Messi. Nemal byť namiesto rekordu vylúčený?

    Faul Messiho na kapitána Alžírska
    Faul Messiho na kapitána Alžírska (Autor: REUTERS/DPA)
    Samuel Grega|17. jún 2026 o 09:45
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    Sumár šiesteho hracieho dňa na MS vo futbale.

    Argentínsky futbalista Lionel Messi zariadil úvodnú výhru svojmu mužstvu na MS vo futbale 2026 hetrikom.

    Stal sa prvým hráčom, ktorý nastúpil na šiestich šampionátoch a pri triumfe 3:0 nad Alžírskom strelil všetky góly zápasu.

    Nejeden fanúšik pred turnajom špekuloval, v akej forme príde. Nehrá už v jednej z najlepších líg na svete a o pár dní oslávi 39. narodeniny.

    O svojich kvalitách však presvedčil veľmi rýchlo.

    V úvodnom dueli na turnaji naháňal strach alžírskym obrancom, tvoril smerom dopredu a vyhrával aj súboje na vlastnej polovici.

    Jeho tri góly nedokázal zastaviť brankár Luca Zidane, syn slávneho francúzskeho reprezentanta Zinedineho Zidana.

    Vďaka svojmu prvému hetriku na MS Messi predbehol brazílskeho Ronalda, Mbappého aj Gerda Müllera a v historickej tabuľke strelcov šampionátov vyrovnal na prvom mieste Nemca Kloseho.

    Obaja sa presadili 16-krát.

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 6

    16.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Francúzsko
    Francúzsko
    3 - 1
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    17.06. 00:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Irak
    Irak
    1 - 4
    Nórsko
    Nórsko
    Boston | Boston
    17.06. 03:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Argentína
    Argentína
    3 - 0
    Alžírsko
    Alžírsko
    Kansas City | Kansas City
    17.06. 06:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Rakúsko
    Rakúsko
    3 - 1
    Jordánsko
    Jordánsko
    San Francisco | San Francisco

    Kapitán Argentíny mohol streliť aj štyri góly. Tešil sa už v štvrtej minúte, ale jeho zásah neplatil pre ofsajd.

    Messiho galapredstavenie sledoval na štadióne v Kansas City aj hviezdny rozohrávač domácich Chiefs v americkom futbale, Patrick Mahomes.

    „Máme veľmi jednotnú a silnú zostavu. Cítim sa dobre. Sme šťastní, že sme vyhrali ťažký zápas. Je dôležité začať turnaj víťazstvom,“ hovoril Messi.

    „Som vďačný aj za fanúšikov, ktorí znova ukázali, že Argentínu šialene zaujíma futbal, opäť naplnili štadión.“

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    Po 30 minútach zápasu sa však za stavu 1:0 dopustil nedovoleného zákroku na súpera. Šľapákom na lýtko a achilovku poslal k zemi kapitána Alžírska Mandiho.

    Poľský rozhodca Szymon Marciniak, ktorý rozhodoval aj finále medzi Argentínou a Francúzskom v roku 2022, faul odpískal, ale nevytiahol žiadnu kartu.

    VIDEO: Faul Messiho v zápase Argentína - Alžírsko

    Nie prvýkrát sa tak stalo, že mnohí fanúšikovia naznačili, že na jedného z najlepších futbalistov histórie majú rozhodcovia jemnejší meter.

    „Je to na sto percent červená karta. Mal ju dostať,“ povedal pre ESPN bývalý venezuelský reprezentant Alejandro Moreno a zhodli sa s ním viacerí experti.

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