Deň 6 na MS: Messi, Messi a znova Messi. Nemal byť namiesto rekordu vylúčený?

Argentínsky futbalista Lionel Messi zariadil úvodnú výhru svojmu mužstvu na MS vo futbale 2026 hetrikom.
Stal sa prvým hráčom, ktorý nastúpil na šiestich šampionátoch a pri triumfe 3:0 nad Alžírskom strelil všetky góly zápasu.
Nejeden fanúšik pred turnajom špekuloval, v akej forme príde. Nehrá už v jednej z najlepších líg na svete a o pár dní oslávi 39. narodeniny.
O svojich kvalitách však presvedčil veľmi rýchlo.
V úvodnom dueli na turnaji naháňal strach alžírskym obrancom, tvoril smerom dopredu a vyhrával aj súboje na vlastnej polovici.
Jeho tri góly nedokázal zastaviť brankár Luca Zidane, syn slávneho francúzskeho reprezentanta Zinedineho Zidana.
Vďaka svojmu prvému hetriku na MS Messi predbehol brazílskeho Ronalda, Mbappého aj Gerda Müllera a v historickej tabuľke strelcov šampionátov vyrovnal na prvom mieste Nemca Kloseho.
Obaja sa presadili 16-krát.
Kapitán Argentíny mohol streliť aj štyri góly. Tešil sa už v štvrtej minúte, ale jeho zásah neplatil pre ofsajd.
Messiho galapredstavenie sledoval na štadióne v Kansas City aj hviezdny rozohrávač domácich Chiefs v americkom futbale, Patrick Mahomes.
„Máme veľmi jednotnú a silnú zostavu. Cítim sa dobre. Sme šťastní, že sme vyhrali ťažký zápas. Je dôležité začať turnaj víťazstvom,“ hovoril Messi.
„Som vďačný aj za fanúšikov, ktorí znova ukázali, že Argentínu šialene zaujíma futbal, opäť naplnili štadión.“
Nedostal kartu len preto, že je Messi?
Po 30 minútach zápasu sa však za stavu 1:0 dopustil nedovoleného zákroku na súpera. Šľapákom na lýtko a achilovku poslal k zemi kapitána Alžírska Mandiho.
Poľský rozhodca Szymon Marciniak, ktorý rozhodoval aj finále medzi Argentínou a Francúzskom v roku 2022, faul odpískal, ale nevytiahol žiadnu kartu.
VIDEO: Faul Messiho v zápase Argentína - Alžírsko
Nie prvýkrát sa tak stalo, že mnohí fanúšikovia naznačili, že na jedného z najlepších futbalistov histórie majú rozhodcovia jemnejší meter.
„Je to na sto percent červená karta. Mal ju dostať,“ povedal pre ESPN bývalý venezuelský reprezentant Alejandro Moreno a zhodli sa s ním viacerí experti.
Messi podľa nich spôsobil vážny nedovolený kontakt a mohol zraniť súpera.
Nespokojný bol po zápase aj alžírsky tréner Vladimir Petkovic:
„Nemá zmysel hovoriť o hypotetických situáciách, ale každý to videl, vrátane mňa.“
MS vo futbale 2026 - sumáre dňa
Alžírsky kapitán, ktorého Messi fauloval, sa však po zápase nesťažoval.
„Rozdiel spôsobilo to, že oni mali hráča, ktorý vám neodpustí chyby. Z každej príležitosti dokáže niečo vyťažiť. Je možno najlepším futbalistom všetkých čias a jeho efektivita je ohromujúca. Snažili sme sa ju minimalizovať, ale nefungovalo to,“ zhodnotil Mandi.
Ukrivdil rozhodca aj Francúzom?
Skvelý večer Messiho zatienil aj výborné výkony Mbappého a Haalanda, ktorí pomohli svojím mužstvám k úvodným výhram dvoma gólmi.
Prvý polčas zápasu Francúzsko – Senegal nudil. V tom druhom sa však favorit rozbehol. Kombinácia Oliseho prehľadu v hre a vízie pre prihrávku so schopnosťami a rýchlosťou Mbappého priniesla ovocie.
Európske mužstvo zvíťazilo 3:1.
Mbappé v zápase najprv vyrovnal a neskôr svojím 58. gólom aj prekonal rekord Oliviera Girouda v počte presných zásahov vo francúzskom národnom tíme.
Potreboval na to len 99 zápasov.
„Nehrám preto, aby som umlčal ľudí, ktorí ma kritizujú. To by som musel hrať do 80-tky,“ vravel francúzsky kapitán.
„Hrám preto, aby som písal históriu mojej krajiny a aby som ju dostal do finále a vyhral majstrovstvá sveta.“
Mbappé mohol takisto pomýšľať na hetrik. Aj v tomto dueli však prišiel kontroverzný verdikt rozhodcov.
Za stavu 0:0 sa francúzska desiatka dostala do pokutového územia. Mbappého však v sklze zastavil vracajúci sa Mané. Zdalo sa, že bez dotyku lopty nohou zachytil Francúza a spôsobil jeho pád.
Rozhodca išiel situáciu preskúmať cez VAR a komentátori STVR očakávali jasný verdikt – pokutový kop.
Iránsky arbiter Faghani však povedal, že kontakt spôsobil útočiaci hráč a nariadil tak odkop od brány. Francúzov to nakoniec nemuselo mrzieť.
Vikingská loď priplávala do Bostonu
Výbornú noc pre európske mužstvá potvrdili aj Nóri a Rakúšania.
Severania na šampionáte nastúpili po 28 rokoch. Namiesto otcov teraz prišli synovia.
Vo Francúzsku v roku 1998 hrali za Nórsko Alfie Haaland, Goran Sorloth aj Erik Thorstvedt. Teraz si národný dres obliekli ich synovia Erling, Alexander a Kristian.
Nórsko sa stalo historicky prvým mužstvom, ktoré malo v jednom zápase troch synov bývalých hráčov MS.
Hráčom zápasu bol hviezdny Haaland, ktorý pri výhre 4:1 nad Irakom strelil dva góly.
Dobre naladení nórski fanúšikovia ešte pred stretnutím v Bostone napodobňovali tradičnú vikingskú loď a veslovanie. Pokriky robili aj na eskalátore na stanici.
Na opačnom pobreží USA o pár hodín neskôr vstúpilo do turnaja víťazne aj Rakúsko, ktoré na šampionát čakalo tiež 28 rokov.
Debutanta z Jordánska zdolalo 3:1.
„Musíme hrať, ako keby to bolo finále,“ hovoril pred zápasom tréner Ralf Rangnick a zdá sa, že to vyšlo.
Duel na svoju stranu otočili až v 76. minúte po vlastnom góle Al Araba, ktorým zvýšili na 2:1.
Tabuľka skupiny I
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Tabuľka skupiny J
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body