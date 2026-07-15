Messi takmer vypadol a Infantino trpel. Argentínsky futbal čelí vyšetrovaniu FBI

„Lionel Messi a Argentína sú v semifinále majstrovstiev sveta – ale opäť nie bez kontroverzií," píše pred veľkolepým duelom s Anglickom The Athletic.
Tím vedený Lionelom Scalonim bol v skupinovej fáze nepriestrelný. Hral kombinačne, pragmaticky, ale stále elegantne. Zdolal všetkých troch súperov.
Vo vyraďovacej fáze však trpel. V dvoch zápasoch hral predĺženie a v treťom prehrával o dva góly. No v závere vždy akoby zázrakom našiel recept na úspech.
Argentínsku púť medzi najlepšiu štvoricu na MS vo futbale 2026 sprevádzala primárne genialita Lionela Messiho. Jeho osem gólov a dve asistencie potvrdzujú, že aj vo veku 39 rokov patrí medzi elitu.
Na druhej strane, Argentíne doposiaľ neskrížili cestu žiadni bývalí majstri sveta či futbaloví Titani.
Najľahšia cesta do semifinále v histórii
Najvyššie postaveným súperom Argentíny na tomto turnaji podľa rebríčku FIFA bolo Švajčiarsko (19. pred začiatkom turnaja).
Predtým hrala s Egyptom (29.), Kapverdami (67.), Jordánskom (63.), Rakúskom (24.) a Alžírskom (28.).
Priemerné umiestnenie argentínskych súperov na tomto šampionáte je 38. A napriek tomu sa Albicelestes vytrápili na ceste do semifinále najviac spomedzi štvorice najlepších, a to ich prvý elitný súper vyzve až teraz. Anglicko.
Mal nejaký iný tím v histórii majstrovstiev sveta takú priaznivú cestu do semifinále? Podľa čísel je odpoveď jasná – nie.
Od zavedenia svetového rebríčka FIFA v decembri roku 1992 je Argentína jediným semifinalistom, ktorý sa dostal medzi najlepšiu štvoricu na MS vo futbale bez toho, aby sa stretol s aspoň jedným tímom z najlepšej pätnástky.
Aj preto sa nielen na sociálnych sieťach, ale aj vo svetových médiách začalo konšpirovať. Mala Argentína vydláždenú cestu medzi najlepšiu štvoricu?
Podľa predturnajových predikcií Opty sa mala Argentína vo vyraďovacej fáze postupne stretnúť s Uruguajom, Tureckom a Portugalskom. Každý z týchto tímov však na šampionáte predčasne zlyhal.
Infantino trpel
Prezident FIFA (Medzinárodná futbalová federiácia) Gianni Infantino sa počas turnaja nemôže vyhnúť pozornosti.
Po vydretom argentínskom postupe cez Kapverdy povedal: „Dnes večer som trpel s Argentínou," vyhlásil vo virálnom videu, pričom okamžite dodal: „Ale som neutrálny.“
Zatiaľ čo väčšina sveta verila v senzačný postup súostrovia na západe Afriky, šéf FIFA dal najavo, že by ho skoré vypadnutie úradujúcich majstrov sveta mrzelo.
Infantino je najmocnejší muž vo svete futbalu. Zarába šesť miliónov dolárov ročne a v mobile má telefónne čísla na ruského prezidenta Vladimira Putina či amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Zrejme na žiadosť druhého menovaného sa rozhodol anulovať červenú kartu amerického útočníka Folarina Baloguna pred osemfinálovým duelom s Belgickom. Ten sa previnil v zápase s Bosnou a Hercegovinou.
Rozhodca ho poslal pod sprchy za podobný zákrok, za aký zostal Lionel Messi v úvode šampionátu proti Alžírsku nepotrestaný.
Sú trestaní menej než rivali
Ide o jeden z ďalších dôvodov, ktorý dáva konšpirátorom možnosť domnievať sa, že arbitri pristupujú k argentínskej hviezde jemnejšie. S väčším rešpektom a s minimálnou, možno až nereálnou šancou, ukázať mu červenú kartu.
V dueli so Švajčiarskom bolo hlavnou témou vylúčenie Breela Embola za evidentné simulovanie. Ak by však arbiter neukázal podľa prvotného rozhodnutia žltú kartu Leandrovi Paredesovi, VAR by nemal možnosť situáciu preskúmať.
Išlo o faul ďaleko od bránky, mimo nebezpečne rozvíjajúcej sa hernej situácie, no pôvodný žltý kartový trest pre Paredesa nakoniec priniesol Argentíne šťastie. Práve kartové tresty sú pre Albicelestes zriedkavé.
Na turnaji vidia v priemere jednu žltú kartu za každý dvadsiaty faul. Chudobnejší pomer žltých kariet k faulom mali na turnaji iba Česká republika (37) Nórsko (24) a Tunisko (27).
Argentínsky súper v semifinále z Anglicka vidí žltú kartu v priemere za každý ôsmy faul.
Urážky a nemravné gesto
Už počas posledného šampionátu v Katare platilo, že zápasy Albicelestes ponúkli divákom množstvo zaujímavých momentov. Krásne góly, obraty, drámy v predĺžení, ale aj vysmievanie, urážanie súpera a kontroverzie.
V dueli medzi Argentínou a Holandskom udelil hlavný rozhodca zápasu Mateu Lahoz štrnásť žltých kariet, no ani jednu červenú, pričom vyššie spomínaný Paredes v zápase najskôr tvrdo fauloval a následne loptu napálil do priestoru holandskej lavičky.
Po úspešnom finále si brankár Emiliano Martínez prevzal ocenenie pre najlepšieho brankára na turnaji. Keď opúšťal pódium, pozlátenú rukavicu zneužil na nemravné gesto.
Hossam Hassan, tréner egyptského tímu, po tohtoročnom osemfinálovom zápase povedal, že jeho tím čelil proti Argentíne nespravodlivosti a bolo im ukrivdené.
„Egyptská futbalová asociácia nemôže mlčať o rozhodnutiach rozhodcov, ktorých sme boli svedkami počas zápasu proti Argentíne, ako aj o neschopnosti správne využiť systém videorozhodcu,“ uvádza sa vo vyhlásení Egyptskej futbalovej asociácie.
Sexuálne obťažovanie a pranie špinavých peňazí
Olej do ohňa prednedávnom prilial Romain Molina. Francúzsky investigatívny novinár, ktorý sa zameriava na korupciu vo svete futbalu, zverejnil niekoľko závažných obvinení smerom k FIFA a AFA (Argentínska futbalová federácia).
Medzi kľúčové obvinenia Molinu patria:
Značná časť z výhry 300 miliónov eur z MS 2022 bola údajne presmerovaná cez schránkové spoločnosti alebo subjekty s pochybnými zmluvami.
FIFA podľa neho oslobodila trénera ženských mládežníckych kategórií Diega Guacciho od obvinení zo sexuálneho obťažovania a zlého zaobchádzania s hráčkami mladšími ako 18 rokov s odôvodnením nedostatku dostatočných dôkazov.
Napriek žiadosti hráčok o zamlčanie ich identít pred výpoveďou, FIFA zverejnila mená všetkých svedkýň, čo Molina považuje za vážne porušenie ich ochrany.
Vyšetruje ich FBI
FBI (Federálny úrad pre vyšetrovanie) v súčasnosti vyšetruje financovanie AFA pre podozrenie z podvodov a pranie špinavých peňazí. Argentínske úrady koncom roka 2025 vykonali raziu v sídle AFA pre súvisiace problémy so sponzormi.
Molina sa rozhodol zverejniť svoje obvinenia počas tohtoročného šampionátu. Ide o zaujímavé načasovanie. Už predtým však existovali zdokumentované problémy týkajúce sa financií a riadenia AFA, pričom Molina ich rozširuje novými tvrdeniami.
Spoločnosť sídliaca v americkej Floride s názvnom TourProdEnter LLC, ktorá je podozrivá z prijímania sponzorských platieb v hodnote stoviek miliónov dolárov v mene Argentínskeho futbalového zväzu, je podľa informácií denníka Miami Herald predmetom vyšetrovania FBI.
Mala totiž nelegálne presmerovať viac ako tristo miliónov dolárov zo sponzorských príjmov prostredníctvom amerického bankového systému šéfom a spolupracovníkom AFA.
Nové lietadlá či jachty
Už v priebehu minulého roka začali federálne orgány vyšetrovať Argentínsky futbalový zväz pre možné podvody a pranie špinavých peňazí. Dôvodom sú transakcie v bankách v Spojených štátoch amerických.
Odmeny od FIFA, Adidasu, iných sponzorov a vysielacích práv boli distribuované prostredníctvom viacerých amerických bánk a následne prevedené na ďalšie prepojené spoločnosti, aby sa ukryli skutoční príjemcovia peňazí.
Časť z týchto odmien podľa Molinu slúžila na nákup luxusných nehnuteľností, súkromných lietadiel, jácht a dokonca na financovanie aktivít nesúvisiacich s futbalom.
Molina navyše kritizuje Gianniho Infantina a Medzinárodnú futbalovú federáciu za to, že ignorovala finančné nezrovnalosti napriek tomu, že zodpovedná za ročné audity účtov AFA a mala povinnosť ich preveriť.