    Deň 13 na MS: Anglická mašina sa zasekla, Ronaldo o Messim nechcel ani počuť

    Anglicko štvrtý raz po sebe remizovalo na veľkom turnaji v druhom zápase.
    Fotogaléria (65)
    Anglicko štvrtý raz po sebe remizovalo na veľkom turnaji v druhom zápase. (Autor: TASR/AP)
    Titanilla Bőd|24. jún 2026 o 07:00
    ShareTweet0

    Luka Modrič dosiahol míľnik ako štvrtý na svete.

    Portugalsko rozstrieľalo Uzbekistan, Anglicko nenašlo recept na Ghanu, Chorvátsko si poradilo s Panamou a Kolumbia zdolala Demokratickú republiku Kongo a zabezpečila si postup zo skupiny.

    Trinásty hrací deň na MS 2026 priniesol aj rekordy dvoch legendárnych hráčov.

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 13

    23.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    0 - 0
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    24.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Panama
    Panama
    0 - 1
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Toronto | Toronto
    23.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Portugalsko
    Portugalsko
    5 - 0
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Houston | Houston
    24.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Kolumbia
    Kolumbia
    1 - 0
    DR Kongo
    DR Kongo
    Guadalajara | Guadalajara

    Ronaldo je späť

    Cristiano Ronaldo sa stal prvým hráčom, ktorý skóroval na šiestich majstrovstvách sveta po sebe.

    Portugalsko v skupine K zvíťazilo nad Uzbekistanom 5:0 a rehabilitovalo sa po prekvapujúcej remíze s Demokratickou republikou Kongo.

    Ronaldo dal dva góly a do kamery kričal: „Som späť!“

    Na pozápasovej tlačovej konferencii priznal, že kritika po strate bodov v úvodnom zápase mu nebola vôbec príjemná. „Verejnosť bola veľmi kritická, najmä voči mne a trénerovi. Ale takto to skrátka je,“ poznamenal 41-ročný futbalista.

    Fotogaléria zo zápasu Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026 (skupina K)
    Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026.
    Fans of Uzbekistan pose for photos ahead of the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Portugal's Cristiano Ronaldo takes a shot during warmup before the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Portugal's Cristiano Ronaldo gestures during warmup before the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    22 fotografií
    Fans of Portugal cheer before the kickoff the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo gestures during warmup before the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo warms up ahead of the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo plays with a ball during warmup before the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA fan shouts for Portuguese players' autographs before the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA fan holds a sign ahead of the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal players pose before the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFlags for Portugal and Uzbekistan are displayed ahead of the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo wets his face during the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers line up for the national anthems ahead of the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026. Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026. Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026. Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026. Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026. Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026. Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026. Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026.

    „Nevadí mi to, lebo som profesionálom už 23 rokov. Ak sa nám darí, každý hovorí: Cristiano je skvelý. Ak nie, tak som príliš starý a už som skončil. Vždy to tak bude,“ skonštatoval.

    Keď však dostal z pléna otázku o tom, že deň predtým aj Lionel Messi skóroval dvakrát, Ronaldo bez odpovede odvrátil hlavu a vyzval iného novinára: „Ďalšia otázka...“

    VIDEO: Ronaldova reakcia na otázku o Messim

    V akcii bol aj šaman

    Anglická mašina sa v druhom zápase zasekla. V skupine L mužstvo Thomasa Tuchela iba remizovalo s Ghanou 0:0.

    Kým vo svojom prvom stretnutí na turnaji, proti Chorvátsku mali Angličania dokopy 22 streleckých pokusov a z toho 11 do priestoru brány, v zápase s Ghanou v prvom polčase ani jedno z mužstiev netrafilo bránu ani raz.

    Bol to prvý zápas na tomto šampionáte, v ktorom za prvých 45 minút nesmerovala do priestoru brány ani jedna strela.

    Najväčšiu šancu stretnutia mal Harry Kane, ktorý v 87. minúte z dorážky prestrelil bránu. Predtým trafil Nico O'Reilly hlavou brvno.

    VIDEO: Šanca Harryho Kanea v zápase Anglicko - Ghana

    Ghanský tradičný liečiteľ (či skôr čarodejník alebo šaman) Nana Kwaku Bonsam pred zápasom vyhlásil, že „pracuje na Kaneovi“, ktorému neželá žiadne vážne zranenie, ale zariadi, aby sa proti jeho tímu nepresadil.

    Na to reagoval známy televízny parafenomén Uri Geller, ktorý sa v deväťdesiatych rokoch preslávil aj na Slovensku tým, že v priamom prenose ohýbal lyžice. Už 79-ročný Geller sľúbil, že všetku svoju energiu použije na to, aby zneškodnil kliatbu namierenú voči anglickému kanonierovi.

    MS vo futbale 2026 - sumáre dňa

    Deň 1 Deň 2 Deň 3 Deň 4 Deň 5 Deň 6 Deň 7 Deň 8 Deň 9 Deň 10 Deň 11 Deň 12 Deň 13

    Tvrdý stret s realitou

    Kým sa oni dohadovali prostredníctvom televízie a bulvárnych médií, Ghana pripravila pre anglickú reprezentáciu stret s realitou.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Belgicka Jeremy Doku (vľavo) a hráč Egypta Marawan Attia
    Belgicka Jeremy Doku (vľavo) a hráč Egypta Marawan Attia
    Doku sa stal otcom a vracia sa na MS. Belgicko ho potrebuje pred duelom s Novým Zélandom
    dnes 08:42
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Deň 13 na MS: Anglická mašina sa zasekla, Ronaldo o Messim nechcel ani počuť