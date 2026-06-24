Deň 13 na MS: Anglická mašina sa zasekla, Ronaldo o Messim nechcel ani počuť

Ronaldo je späť
Cristiano Ronaldo sa stal prvým hráčom, ktorý skóroval na šiestich majstrovstvách sveta po sebe.
Portugalsko v skupine K zvíťazilo nad Uzbekistanom 5:0 a rehabilitovalo sa po prekvapujúcej remíze s Demokratickou republikou Kongo.
Ronaldo dal dva góly a do kamery kričal: „Som späť!“
Na pozápasovej tlačovej konferencii priznal, že kritika po strate bodov v úvodnom zápase mu nebola vôbec príjemná. „Verejnosť bola veľmi kritická, najmä voči mne a trénerovi. Ale takto to skrátka je,“ poznamenal 41-ročný futbalista.
„Nevadí mi to, lebo som profesionálom už 23 rokov. Ak sa nám darí, každý hovorí: Cristiano je skvelý. Ak nie, tak som príliš starý a už som skončil. Vždy to tak bude,“ skonštatoval.
Keď však dostal z pléna otázku o tom, že deň predtým aj Lionel Messi skóroval dvakrát, Ronaldo bez odpovede odvrátil hlavu a vyzval iného novinára: „Ďalšia otázka...“
VIDEO: Ronaldova reakcia na otázku o Messim
V akcii bol aj šaman
Anglická mašina sa v druhom zápase zasekla. V skupine L mužstvo Thomasa Tuchela iba remizovalo s Ghanou 0:0.
Kým vo svojom prvom stretnutí na turnaji, proti Chorvátsku mali Angličania dokopy 22 streleckých pokusov a z toho 11 do priestoru brány, v zápase s Ghanou v prvom polčase ani jedno z mužstiev netrafilo bránu ani raz.
Bol to prvý zápas na tomto šampionáte, v ktorom za prvých 45 minút nesmerovala do priestoru brány ani jedna strela.
Najväčšiu šancu stretnutia mal Harry Kane, ktorý v 87. minúte z dorážky prestrelil bránu. Predtým trafil Nico O'Reilly hlavou brvno.
VIDEO: Šanca Harryho Kanea v zápase Anglicko - Ghana
Ghanský tradičný liečiteľ (či skôr čarodejník alebo šaman) Nana Kwaku Bonsam pred zápasom vyhlásil, že „pracuje na Kaneovi“, ktorému neželá žiadne vážne zranenie, ale zariadi, aby sa proti jeho tímu nepresadil.
Na to reagoval známy televízny parafenomén Uri Geller, ktorý sa v deväťdesiatych rokoch preslávil aj na Slovensku tým, že v priamom prenose ohýbal lyžice. Už 79-ročný Geller sľúbil, že všetku svoju energiu použije na to, aby zneškodnil kliatbu namierenú voči anglickému kanonierovi.
Tvrdý stret s realitou
Kým sa oni dohadovali prostredníctvom televízie a bulvárnych médií, Ghana pripravila pre anglickú reprezentáciu stret s realitou.
Druhý zápas na veľkých turnajoch je pritom pre Angličanov vždy kritický. Na ostatných dvoch európskych šampionátoch anglická reprezentácia v druhom zápase remizovala so Škótskom, respektíve s Dánskom, kým pred štyrmi rokmi na MS v Katare prišla v druhom kole frustrujúca remíza proti USA.
Tentoraz sa Angličania trápili s Ghanou, ktorá sa zamerala na defenzívu a slávila úspech. Dokonca približne desať minút pred koncom sa dožadovala penalty, keď striedajúceho Princa Adua zastavil v pokutovom území Konsu.
Kane mal v pokutovom území súpera iba tri dotyky s loptou. „Mal jednu šancu a za normálnych okolností také šance premieňa. Teraz nedal. To sa vo futbale stáva,“ poznamenal tréner Anglicka Thomas Tuchel.
„Nebol to prvý ani posledný zápas, v ktorom má jedno mužstvo problém presadiť sa proti bloku. Potrebujete prvý gól, trochu odhodlania, možno strely spoza pokutového územia,“ poznamenal kouč Anglicka.
Odmietol však kritiku, že by jeho tím nebol dosť kreatívny. „Je to vždy tak, ak niekto rozpráva príbeh zápasu spätne. Ak by sme dali ten jeden gól, každý by teraz vravel, akí sme boli trpezliví, neinkasovali sme a nikdy sme nestratili vieru. A keď gól nedáme, hneď nám chýba kreativita,“ doplnil Tuchel.
Fotogaléria zo zápasu Anglicko - Ghana na MS vo futbale 2026 (skupina L)
Mužom zápasu sa stal anglický stredopoliar Jude Bellingham, ale svoj výkon zhodnotil veľmi kriticky. „Nezaslúžil som si túto cenu. Mal ju dostať hráč z Ghany,“ vravel hráč, ktorý sa stal najmladším 50-násobným reprezentantom Anglicka.
Modričov 200. zápas
Aj Luka Modrič slávil okrúhle jubileum. V druhom zápase skupiny L nastúpilo Chorvátsko proti Paname a pre Modriča to bolo dvojsté stretnutie v reprezentačnom drese.
Jeho tím napokon zvíťazil 1:0 zásluhou gólu striedajúceho Anteho Budimira. 34-ročný hráč Osasuny prišiel na ihrisko po polčasovej prestávke.
„V prvom polčase sme nič nespravili pre to, aby sme sa ujali vedenia. Najdôležitejšie sú tri body, lebo stále máme šancu postúpiť,“ vravel po zápase tréner Chorvátska Zlatko Dalič.
Po stretnutí hráči Chorvátska vyhadzovali do vzduchu reprezentačného rekordéra Modriča.
Legendárny stredopoliar je iba štvrtým hráčom na svete, ktorý dosiahol métu 200 reprezentačných zápasov.
Najviac ich má na konte Cristiano Ronaldo, ktorý zatiaľ nastúpil za Portugalsko 230-krát. Bader Al-Mutawa z Kuvajtu má na konte 202 reprezentačných štartov, kým Lionel Messi je 201-násobným argentínskym reprezentantom.
„Je neuveriteľné, že som vo svojom najobľúbenejšom drese odohral 200 zápasov. Nikdy som o tom ani nesníval,“ vravel po zápase Modrič.
Chorvátsky tvorca hry odohral svoj 19. zápas na majstrovstvách sveta. Proti Paname mal 88-percentnú úspešnosť v prihrávok a ani v jednom zo svojich vystúpení na najväčšom turnaji sveta neklesol pod 80 percent.
Živá socha na tribúne
V poslednom zápase hracieho dňa Kolumbia zdolala Demokratickú republiku Kongo najtesnejším rozdielom 1:0.
Juhoamerický tím si vďaka výhre zabezpečil účasť vo vyraďovacej fáze šampionátu.
Kolumbijčania rozvlnili sieť až štyrikrát, no tri góly neplatili pre postavenie mimo hry. Jediný platný gól stretnutia dal Daniel Munoz v 76. minúte. Obranca Crystal Palace skóroval na šampionáte už druhý raz.
Afričania boli blízko k ďalšiemu prekvapeniu a v závere sa snažili o vyrovnanie, no márne.
Pritom z tribúny im už pomáhala aj živá socha – fanúšik známy ako Lumumba Vea, ktorý púta pozornosť tým, že počas celých 90 minút stojí bez pohnutia so zdvihnutou rukou ako socha.
Oddaný priaznivec konžskej reprezentácie týmto netradičným spôsobom vzdáva hold Patricovi Lumumbovi, lídrovi boja za nezávislosť krajiny a neskôr jej prvému premiérovi.
VIDEO: Lumumba Vea na zápase Kolumbia - DR Kongo
Na prvom zápase DR Kongo proti Portugalsku Lumumba Vea chýbal – podľa niektorých zdrojov mal problémy s vízami, iné tvrdia, že musel byť v karanténe pre epidémiu eboly v africkej krajine.
Tabuľka skupiny K
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Tabuľka skupiny L
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body