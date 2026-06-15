Deň 4 na MS: Rozhodca vyvolal rozruch gestom, ktoré používal aj slovenský extrémista

Houston, nemáme žiadny problém! hlásal titulok denníka Bild bezprostredne po úvodnom zápase nemeckej futbalovej reprezentácie na MS 2026.
Nemci zdolali nováčika šampionátu Curaçao na Houston Stadium vysoko 7:1 a Bild sa mohol pohrať zo slávnou filmovou vetou Toma Hanksa z hollywoodskeho filmu Apollo 13.
Favorit skóroval už z prvej strely na bránku - podobne ako v úvode domácich MS v roku 2006 proti Kostarike. Potom prišlo drobné zaváhanie a jediná škvrna na perfektnom výkone.
Schlotterbeck najskôr v obrannom zákroku neodkopol loptu a na druhý pokus ju nechtiac poslal na k Comenenciovi. Jeho tečovaná strela presvišťala cez rukavicu vracajúceho sa brankára Manuela Neuera.
Gól na 1:1 spôsobil v tábore fanúšikov karibského ostrova hotovú extázu. Curaçao je najmenší zo 48 účastníkov turnaja s rozlohou s rozlohou iba 444 km² (čo je polovica veľkosti Berlína, ako pripomenul Bild) a s počtom obyvateľov necelých 160 000.
Holandský tréner Curaçaa Dick Advocaat sa v 78 rokoch stal najstarším trénerom v histórii majstrovstiev sveta. Predtým viedol na MS reprezentáciu Holandska a Kórejskej republiky.
Neuer prekonal Matthäusa
Víťazstvo 7:1 dosiahli Nemci na majstrovstvách sveta naposledy v roku 2014, ale proti súperovi iného rangu, keď zdolali v semifinále turnaja Brazíliu.
Štyridsiatnik Manuel Neuer sa vrátil do reprezentácie po dvoch rokoch a stal sa najstarším Nemcom, ktorý nastúpil v zápase majstrovstiev sveta (Lothar Matthäus bol o rok mladší).
Neuer nastúpil v drese so špeciálnou nášivkou, ktorú FIFA udelila hráčom s účasťou na aspoň piatich šampionátoch. Rovnakú nášivku budú nosiť aj Cristiano Ronaldo, Lionel Messi a mexický brankár Guillermo Ochoa.
7:1 už zrejme stačí na postup
Magazín Kicker vyrukoval už po prvom zápase s postupovou kalkulačkou. V novom formáte so 48 účastníkmi pokračuje vo vyraďovacej fáze až 32 tímov. Okrem prvých dvoch z každej skupiny postúpi ďalej aj osem najlepších z tretích miest.
Vysoké víťazstvo 7:1 by už Nemcom s vysokou pravdepodobnosťou stačilo na účasť v play-off. Potvrdzujú to aj nedávno zverejnené dáta portálu Football Meets Data.
Podľa nich je šanca na postup do vyraďovacej fázy na MS 2026 s tromi bodmi a vyrovnaným gólovým rozdielom 96 percent a 88 percent s gólovým rozdielom -1. Až potom sa vyhliadky výrazne zhoršia (69 percent s -2 gólmi, 47 percent s -3).
"Po víťazstve 7:1 si Nemci už môžu s najväčšou pravdepodobnosťou dovoliť tesné prehry proti Pobrežiu Slonoviny a Ekvádoru a stále postúpiť, aj keď prirodzene, cieľom je prvé miesto," napísal Kicker.
Pripomenul však aj raritu z majstrovstiev Európy 2024 a osud Ukrajiny. V E-skupine mali všetky štyri tímy - Rumunsko, Belgicko, Slovensko a Ukrajina po 4 body.
Rumunsko a Belgicko postúpili ako najlepší dvaja, Slovensko vďaka umiesteniu v tabuľke tretích a Ukrajina šla domov, pretože mala zo všetkých štyroch tímov najhorší gólový rozdiel.
Gesto spôsobilo rozruch
Rozruch na sociálnych sieťach vyvolal austrálsky rozhodca Shaun Evans. Pred začiatkom zápasu Nemecko - Curaçao ponúkla réžia aj zábery do miestnosti videorozhodcov.
Kým dvaja z nich sedeli za stolom a sledovali monitory, Evans vedľa nich stál a ukazoval rukou gesto, pri ktorom sa palec a ukazovák dotýkajú, zatiaľ čo ostatné prsty ruky sú natiahnuté.
Historicky sa toto gesto vnímalo ako OK, ale v posledných rokoch sa stalo aj symbolom krajnej pravice ako vyjadrenie White Power (Biela sila).
Toto gesto opakovane používal a šíril aj slovenský internetový extrémista Daniel Bombic (známy ako Danny Kollár).
„Prečo supervízor VAR používa tento symbol na globálnom futbalovom podujatí práve v momente, keď vie, že ho kamery natáčajú? Je možné, že zámerne vysiela symbol krajne pravicového extrémizmu,“ napísala antidiskriminačná futbalová organizácia Fare.
VIDEO: Gesto rozhodcu
Mimovládna organizácia Anti-Defamation League (ADL) v roku 2019 zaradila toto gesto do svojej databázy symbolov nenávisti, s dôležitým upozornením na kontext, keďže gesto má primárne úplne neškodný význam.
Organizácie monitorujúce extrémizmus aj právni experti zdôrazňujú, že nie každé použitie tohto gesta je prejavom extrémizmu či rasizmu.
FIFA reagovala zatiaľ iba vyhlásením, že si je vedomá incidentu.
Po striedaní prišiel obrat
Holandsko remizovalo s Japonskom 2:2 v zápase, ktorý magazín The Athletic označil za zatiaľ najlepší na turnaji.
Holanďania, ktorí dominovali v držaní lopty (70 percent ku 30) dvakrát v zápase viedli, no Japonci vyrovnali v závere riadneho hracieho času.
Fotogaléria zo zápasu Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026 (skupina F)
Experti televízie NOS Pierre van Hooijdonk a Rafael van der Vaart v štúdiu polemizovali o trojnásobnom striedaní trénera Ronalda Koemana za stavu 2:1, po ktorom sa obraz hry zmenil.
Holanďania sa stiahli a Japonci prevzali iniciatívu. Od 64. minúty sa držanie lopty otočilo v prospech ázijského tímu (73 percent ku 27) a Holanďania sa nedostávali ani k rýchlym protiútokom.
Koeman však odmietol, že jeho mužstvo doplatilo na obavy o výsledok. „Striedali sme práve preto, že sme sa trápili,“ vravel po zápase. „Japonsko je veľmi kvalitný súper. Mrzia ma dva inkasované góly, ale s týmto výsledkom sa dokážem stotožniť,“ dodal.
Holandské médiá informovali, že zápas si na hrade Het Oude Loo v Apeldoornespolu spolu pozreli holandský kráľ Willem-Alexander a japonský cisár Naruhito s cisárovnou Masako, ktorí sú v Európe na návšteve.
Švédsko, teraz môžeš ísť pokojne spať, napísal denník Aftonbladet po víťazstve Švédov nad Tunisanmi 5:1.
Reportér denníka opisuje, že krátko pred začiatkom zápasu, ktorý sledovali Severania v noci, udrel blízko štadióna v mexickom Monterrey blesk a hrom prišiel v momente ako doznela švédska hymna. A hoci žiadna búrka neprišla, výkon Švédov na ihrisku ju pripomínal.
Dva góly strelil Yasin Ayari, no prvý neoslavoval, keďže má po otcovi práve tuniský pôvod. „Azzouz Ayari bol ešte len tínedžer, keď opustil rodné mesto Siliana s kufrom a snom. Nastúpil na autobus do veľkomesta a sľúbil si, že sa nevráti, kým si nevybuduje lepší a plnší život pre seba a svojich blízkych,“ napísal Aftonbladet.
Útočníci Alexander Isak a Viktor Gyökeres dali každý po góle a pripísali sa ešte aj tri asistencie. Aj oni sú - podobne ako Ayari - potomkovia emigrantov. Rodičia Isaka ušli pred vojnou z Eritrey a starý otec Gyökeresa zasa z Maďarska v roku 1956, keď pokus o maďarskú revolúciu zničili sovietske tanky.
„Nad Švédskym kráľovstvom – krajinou Viktora, Alexandra a Yasina – svitá. Naši učitelia v materských školách, školníci, manažéri a kostýmoví návrhári sa stretnú s pondelkom v krajine, ktorá má svoje chyby, ale drží pokope,“ uzavrel svoju reportáž reportér Aftonbladetu.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Tabuľka skupiny E
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Tabuľka skupiny F
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body