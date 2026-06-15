    Deň 4 na MS: Rozhodca vyvolal rozruch gestom, ktoré používal aj slovenský extrémista

    Japonskí futbalisti oslavujú vyrovnávajúci gól v zápase Holandsko - Japonsko na MS 2026.
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    Japonskí futbalisti oslavujú vyrovnávajúci gól v zápase Holandsko - Japonsko na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Boris Vanya|15. jún 2026 o 08:40
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    Sumár štvrtého hracieho dňa na MS vo futbale.

    Houston, nemáme žiadny problém! hlásal titulok denníka Bild bezprostredne po úvodnom zápase nemeckej futbalovej reprezentácie na MS 2026.

    Nemci zdolali nováčika šampionátu Curaçao na Houston Stadium vysoko 7:1 a Bild sa mohol pohrať zo slávnou filmovou vetou Toma Hanksa z hollywoodskeho filmu Apollo 13.

    Favorit skóroval už z prvej strely na bránku - podobne ako v úvode domácich MS v roku 2006 proti Kostarike. Potom prišlo drobné zaváhanie a jediná škvrna na perfektnom výkone.

    Schlotterbeck najskôr v obrannom zákroku neodkopol loptu a na druhý pokus ju nechtiac poslal na k Comenenciovi. Jeho tečovaná strela presvišťala cez rukavicu vracajúceho sa brankára Manuela Neuera. 

    Gól na 1:1 spôsobil v tábore fanúšikov karibského ostrova hotovú extázu. Curaçao je najmenší zo 48 účastníkov turnaja s rozlohou s rozlohou iba 444 km² (čo je polovica veľkosti Berlína, ako pripomenul Bild) a s počtom obyvateľov necelých 160 000.

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    Holandský tréner Curaçaa Dick Advocaat sa v 78 rokoch stal najstarším trénerom v histórii majstrovstiev sveta. Predtým viedol na MS reprezentáciu Holandska a Kórejskej republiky. 

    Neuer prekonal Matthäusa

    Víťazstvo 7:1 dosiahli Nemci na majstrovstvách sveta naposledy v roku 2014, ale proti súperovi iného rangu, keď zdolali v semifinále turnaja Brazíliu. 

    Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Curacao na MS vo futbale 2026 (skupina E)
    Futbalisti Nemecka oslavujú gól v zápase s Curacaom na MS vo futbale 2026
    Futbalisti Curacaa oslavujú gól v zápase s Nemeckom na MS vo futbale 2026
    Manuel Neuer inkasuje gól v zápase Nemecka s Curacaom na MS vo futbale 2026
    Futbalisti Curacaa oslavujú gól v zápase s Nemeckom na MS vo futbale 2026
    37 fotografií
    Futbalisti Nemecka oslavujú gól v zápase s Curacaom na MS vo futbale 2026Futbalisti Curacaa oslavujú gól v zápase s Nemeckom na MS vo futbale 2026Manuel Neuer inkasuje gól v zápase Nemecka s Curacaom na MS vo futbale 2026Futbalisti Curacaa oslavujú gól v zápase s Nemeckom na MS vo futbale 2026Futbalisti Curacaa oslavujú gól v zápase s Nemeckom na MS vo futbale 2026Futbalisti Curacaa v zápase s Nemeckom na MS vo futbale 2026Futbalisti Nemecka oslavujú gól v zápase s Curacaom na MS vo futbale 2026Futbalisti Nemecka oslavujú gól v zápase s Curacaom na MS vo futbale 2026

    Štyridsiatnik Manuel Neuer sa vrátil do reprezentácie po dvoch rokoch a stal sa najstarším Nemcom, ktorý nastúpil v zápase majstrovstiev sveta (Lothar Matthäus bol o rok mladší).

    Neuer nastúpil v drese so špeciálnou nášivkou, ktorú FIFA udelila hráčom s účasťou na aspoň piatich šampionátoch. Rovnakú nášivku budú nosiť aj Cristiano Ronaldo, Lionel Messi a mexický brankár Guillermo Ochoa. 

    7:1 už zrejme stačí na postup

    Magazín Kicker vyrukoval už po prvom zápase s postupovou kalkulačkou. V novom formáte so 48 účastníkmi pokračuje vo vyraďovacej fáze až 32 tímov. Okrem prvých dvoch z každej skupiny postúpi ďalej aj osem najlepších z tretích miest.

    Vysoké víťazstvo 7:1 by už Nemcom s vysokou pravdepodobnosťou stačilo na účasť v play-off. Potvrdzujú to aj nedávno zverejnené dáta portálu Football Meets Data.

    Podľa nich je šanca na postup do vyraďovacej fázy na MS 2026 s tromi bodmi a vyrovnaným gólovým rozdielom 96 percent a 88 percent s gólovým rozdielom -1. Až potom sa vyhliadky výrazne zhoršia (69 percent s -2 gólmi, 47 percent s -3).

    "Po víťazstve 7:1 si Nemci už môžu s najväčšou pravdepodobnosťou dovoliť tesné prehry proti Pobrežiu Slonoviny a Ekvádoru a stále postúpiť, aj keď prirodzene, cieľom je prvé miesto," napísal Kicker.

    Pripomenul však aj raritu z majstrovstiev Európy 2024 a osud Ukrajiny. V E-skupine mali všetky štyri tímy - Rumunsko, Belgicko, Slovensko a Ukrajina po 4 body.

    Rumunsko a Belgicko postúpili ako najlepší dvaja, Slovensko vďaka umiesteniu v tabuľke tretích a Ukrajina šla domov, pretože mala zo všetkých štyroch tímov najhorší gólový rozdiel.

    Gesto spôsobilo rozruch

    Rozruch na sociálnych sieťach vyvolal austrálsky rozhodca Shaun Evans. Pred začiatkom zápasu Nemecko - Curaçao ponúkla réžia aj zábery do miestnosti videorozhodcov.

    Kým dvaja z nich sedeli za stolom a sledovali monitory, Evans vedľa nich stál a ukazoval rukou gesto, pri ktorom sa palec a ukazovák dotýkajú, zatiaľ čo ostatné prsty ruky sú natiahnuté.

    Historicky sa toto gesto vnímalo ako OK, ale v posledných rokoch sa stalo aj symbolom krajnej pravice ako vyjadrenie White Power (Biela sila).

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