Deň 23 na MS: Každý už vie, kde na mape sú Kapverdy. Zbohom, nikdy na vás nezabudneme

Rozšírenie majstrovstiev sveta vo futbale na 48 účastníkov sprevádzala od oznámenia zo strany FIFA vlna kritiky. Mnohí sa obávali nižšej kvality turnaja a zbytočne nafúknutého formátu.
Šampionát však ukázal aj druhú stránku tejto zmeny – dal priestor krajinám, ktoré by sa na svetovej scéne za pôvodného systému pravdepodobne nikdy neobjavili.
Zabudnite na Haalanda, Ronalda aj Messiho. Najväčší príbeh MS napísali iní hrdinovia a ich mená si možno ani nezapamätáte.
Kapverdy, ostrovný štát pri západnom pobreží Afriky, bol len zopár minút od jednej z najväčších senzácií v histórii majstrovstiev sveta.
V osemfinále napokon podľahol úradujúcim majstrom sveta z Argentíny 2:3 po predĺžení.
„Zbohom, Kapverdy. Outsideri, na ktorých majstrovstvá sveta nikdy nezabudnú,“ znie titulok britskej televízie BBC.
Plačú, lebo nechcú ísť domov
Súostrovie Kapverdy leží v Atlantickom oceáne približne 560 kilometrov od západného pobrežia Afriky. Tvoria ho desiatky ostrovov, z ktorých deväť je obývaných.
Ľudia ich objavili až v polovici 15. storočia. Hoci patria medzi 54 afrických štátov, neležia na africkej pevnine a niektoré menej dôkladné mapy ich dokonca vynechávajú.
Do FIFA vstúpili až v roku 1985 a dlhé roky boli považovaní za futbalového trpaslíka. Dnes ich prezývajú Modrí žraloci.
Už účasťou na MS sa zapísali do histórie. V skupine H, kde patrili medzi outsiderov, však prekvapili.
Po heroickom výkone brankára Vozinhu remizovali 0:0 so Španielskom, prvé góly na šampionáte strelili pri remíze 2:2 s Uruguajom a postup si zaistili ziskom bodu za výsledok 0:0 proti Saudskej Arábii.
A na začiatku vyraďovacej fázy takmer spôsobili jedno z najväčších prekvapení, aké futbalový svet videl.
Proti majstrom sveta z Argentíny prehrávali po góle Messiho, no vyrovnali a zápas musel ísť do predĺženia.
V ňom skóroval Lisandro Martínez, no Kapverdy opäť vyrovnali azda najkrajším gólom na šampionáte z kopačky Sidnyho Lopesa Cabrala.
Ten spočiatku ani nevedel, ako ho osláviť. Až napokon preskočil reklamné pútače, vyskočil na tribúnu a tam sa objal s priateľkou.
VIDEO: Výstavný gól Sidnyho Lopesa Cabrala
Lenže v 111. minúte hlavičku Cristiana Romera tečoval do vlastnej siete obranca Diney Borges.
Rozprávka sa skončila. Po poslednom hvizde v predĺžení sa hráči Kapverd zrútili na zem a plakali.
„Plačú, pretože idú domov,“ komentoval bývalý anglický obranca Gary Neville.
„Nechcú ísť domov. Chcú tu byť do konca života. Chcú tu byť navždy. Toto je moment, ktorý sa pre niektorých z týchto hráčov pravdepodobne už nikdy nevráti."
Neville dodal, že výkon Kapverd proti Argentíne bol „jeden z najlepších“, aké kedy od outsidera videl.
Tréner Kapverd Bubista napriek prehre neskrýval obrovskú hrdosť. Hráčom ďakoval a hovoril o zápise do histórie.
„Jednou z najlepších vecí na tomto šampionáte je, že sa už nikto nebude pýtať, kde vlastne Kapverdy ležia na mape. To samo o sebe je pre nás história. Dostali sme sa do povedomia sveta,“ povedal stopér Roberto Lopes.
„Sme malý národ, ale s veľkým srdcom. Ukázali sme, čo všetko je možné – ak niečomu veríte, môžete to dosiahnuť.“
Messi: Výkon brankára ma ohúril
Najväčším hrdinom tímu je s určitosťou brankár Vozinha.
Bývalý brankár Trenčína zastavil na MS 18 striel, čo je tretí najvyšší počet, hneď za Eloyom Roomom z Curacaa (20) a Orlandom Gillom z Paraguaja (19).
Proti Argentíne zaznamenal osem úspešných zákrokov, viaceré z nich boli výstavné. Hoci v prvom polčase inkasoval od Messiho, ktorý strelil 20. gól na MS, neskôr ho ešte dvakrát vychytal: v samostatnom úniku a pri priamom kope.
VIDEO: Zásah brankára Vozinhu pri priamom kope Messiho
„Po toľkých pokusoch som bol už trochu frustrovaný, ale nakoniec som dal gól, ktorý bol veľmi dôležitý. Hovorili mi, že má 40 rokov, a aby som bol úprimný, jeho dnešný výkon ma naozaj ohúril," povedal Messi.
Po zápase sa s Vozinhom, z ktorého sa stala hviezda na sociálnych sieťach, stretol, vymenili si pochvaly a nakoniec aj dresy.
O fotku s najlepším strelcom histórie MS žiadali po stretnutí aj ďalší hráči Kapverd, ktorí najskôr museli počkať, kým argentínsky kapitán dokončí pozápasové rozhovory.
VIDEO: Hráči Kapverd čakajú na fotografiu s Messim
Čakať sa ale oplatilo, podobnú príležitosť už zrejme nikdy nedostanú.
Egyptský Panenka
V posledný hrací deň šesťnásťfinále sa predstavili až tri africké tímy. Okrem Kapverd na turnaji skončili aj futbalisti Ghany, ktorí podľahli Kolumbii 0:1.
Juhoameričania predviedli dominantný výkon. Hoci strelili iba jeden gól, držanie lopty mali 61 percent, na bránku vyslali osem striel a v štatistike očakávané góly (xG) dosiahli hodnotu 2,20.
Kolumbia na turnaji už v troch zápasoch nedostala ani gól, inkasovali len v prvom stretnutí proti Uzbekistanu (3:1).
„Zverenci trénera Nestora Lorenza si v tichosti budujú rešpekt a na tomto turnaji by sme ich mali brať ako vážnu hrozbu," napísal po postupe Los Cafeteros, ako znie prezývka Kolumbie, portál The Athletic.
V osemfinále na nich čaká Švajčiarsko.
Historický postup si vybojoval Egypt, ktorý vyradil Austráliu po penaltovom rozstrele (4:2). V riadnom čase i po predĺžení bol stav nerozhodný 1:1.
Egypťania vyhrávali od 13. minúty zásluhou Emama Ashoura, no po zmene strán sa o vyrovnanie postaral vlastným gólom obranca Mohamed Hany.
Bol to už 13. vlastný gól, ktorý padol na tohtoročnom šampionáte.
Hany sa v tejto štatistike stal lídrom, bol to jeho druhý vlastný gól na turnaji. Vlastného brankára prekonal aj v skupinovom dueli s Belgickom (1:1).
Austrálii pred pokutovými kopmi nevyšiel ťah s brankárom. Krátko pred koncom predĺženia vystriedal tréner Tony Popovic mladého gólmana Patricka Beacha za skúseného Mathewa Ryana.
Ryan však nechytil ani jeden pokus súpera a dvaja jeho spoluhráči zlyhali - hneď v prvej sérii kapitán Soutter prestrelil egyptskú bránku a vo štvrtej Herrington trafil brvno.
Hoci postup Egypta spečatil Hossam Abdelmaguid, hviezdou rozstrelu bol Mohamed Salah, ktorý zakončil svoj pokus povestnou „panenkou".
VIDEO: Pokutový kop Mohameda Salaha
Podobne ako v roku 2018, aj teraz sa na pôde MS rozplakal.
Ibaže vtedy Egypt prehral všetky tri zápasy skupinovej fázy a vypadol. Teraz si na šampionáte zahrá osemfinále proti Argentíne. Salah mal v očiach slzy šťastia.
„Je to historický moment. Som nesmierne rád, že sa nám podarilo tento zápas vyhrať. Súperovi prajem nabudúce viac šťastia," vyhlásil Salah.