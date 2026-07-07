Deň 26 na MS: Belgičania oslavou napodobnili Trumpa. Vyhrať ME je rovnako veľké, vravel Ronaldo

„Volá sa to futbal,“ napísal belgický futbalový zväz po výhre nad Američanmi na svoj oficiálny profil, pričom preškrtol slovo soccer, ktorým tento šport nazývajú v USA.
Duelu predchádzalo napätie, tlačová konferencia Donalda Trumpa a vyhlásenia rôznych organizácií či expertov.
Dianie na futbalových trávnikoch na majstrovstvách sveta totiž prehlušila kontroverzia ohľadom zrušenej suspendácie pre Američana Baloguna, ktorý v zápase proti Bosne a Hercegovine dostal červenú kartu.
Zapojený bol aj Donald Trump, ktorý FIFA poprosil o prešetrenie situácie. FIFA sankciu zrušila a Balogun proti Belgicku mohol hrať. Podľa očakávaní nastúpil v základnej zostave.
Svojmu mužstvu však gólom nepomohol a Američania podľahli Belgičanom v osemfinálovom súboji hladko 1:4.
Po štvrtom góle, ktorý vsietil Lukaku, hráči oslavovali tancom, ktorým je známy americký prezident Trump:
Na sociálnej sieti Belgičania zase s humorom vyzývali, aby sa aj tento výsledok pokúsili zvrátiť. To už však bolo nezvratné.
Belgicko zápas ovládlo gólovo aj predvedeným výkonom. Štadión v Seattli, ktorý na plné hrdlo zaspieval americkú hymnu, veľmi rýchlo stíchol.
Balogun prišiel za belgickým trénerom
Americký útočník Balogun, ktorý pôvodne nemal hrať, strávil na trávniku 92 minút, ale veľmi viditeľný nebol.
Zápas skončil s nulou v štatistike gólov, asistencií aj driblingov. Pripísal si tri strely, jednu na bránu, zaznamenal 21 dotykov a sedem prihrávok.
Po zápase sa rozprával aj s belgickým trénerom Rudim Garciom:
„Prišiel za mnou a to sa mi veľmi páčilo. Nebola to jeho chyba a povedal som mu, že on nie je ten, koho viníme. Naozaj si vážim, že za mnou prišiel a vážim si ho ako hráča,“ povedal Garcia.
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Američania tvrdia, že celá situácia ohľadom zrušenia dištancu ich v príprave nerozhodila.
„Nemalo to na nás žiaden vplyv,“ vravel kapitán Tim Ream. „Vonkajší šum zostal v tejto skupine naozaj len vonkajším šumom. Boli sme plne sústredení na zápas a neriešili sme, kto čo povedal a o čom sa debatuje vo svete.“
Americký výkon v jednom góle
Belgicko zvládlo zápas takmer dokonale aj bez DeBruyneho či Dokua v základe. Dva góly a asistenciu zapísal hrdina večera, Charles De Ketelaere.
„Nemusíme hľadať výhovorky. Neboli sme dosť dobrí,“ konštatoval americký tréner Mauricio Pochettino. „Nemali sme náš deň a nepredviedli sme výkon, aký sme mali ukázať.“
Americký výkon symbolizoval tretí belgický gól, ktorý prišiel po hrúbke brankára Matta Freesea.
Po zakopnutí mimo šestnástky stratil loptu a súper z veľkej vzdialenosti poľahky trafil prázdnu bránu. Gól dal Belgicku v 57. minúte vedenie 3:1 a domácich už aj psychicky položil.
VIDEO: Tretí gól Belgicka proti USA
„Ak dostávate góly takto jednoducho proti tímu takejto kvality a kalibra, bude to náročné,“ hovoril stredopoliar Tyler Adams.
„Belgicko si jednoznačne zaslúžilo vyhrať. Ponúkli sme im dobré šance alebo aj pološance a oni ich zakončili. Mali sme možnosť postúpiť a dokázať niečo výnimočné, ale boli sme na to prikrátki.“
Spojené štáty sa tak s turnajom lúčia v rovnakej fáze ako spoluhostitelia turnaja Kanada a Mexiko.
Španieli majú kata legiend
Súperom Belgicka vo štvrťfinále bude Španielsko, ktoré zdolalo susedov z Portugalska tesne 1:0 a na turnaji stále neinkasovalo.
Hrdinom sa stal v nadstavenom čase striedajúci Mikel Merino – ten istý muž, ktorý rozhodol aj štvrťfinále EURO 2024 proti Nemecku, keď sa presadil v 119. minúte. Denník Marca ho označil za „kata legiend“.
Keď vyradil pred dvoma rokmi Nemcov, posledný zápas v národnom tíme odohrali Kroos, Müller a Gündoğan. Teraz spôsobil koniec Cristianovi Ronaldovi.
„Pred pár mesiacmi bolo nepredstaviteľné, že by som tu vôbec bol. Teraz si užívam jeden z najlepších momentov mojej kariéry,“ tešil sa po zápase.
„Mikel Merino vás nikdy nesklame,“ povedal o ňom tréner Luis de la Fuente. „Je veľký hráč a jeden z najlepších na svete na tejto pozícii. Máme šťastie, že na striedačke máme hráčov, ktorí by v iných tímoch boli v základnej zostave.“
VIDEO: Gól Mikela Merina proti Portugalsku
Pre Ronalda je triumf na ME rovnako veľký
Zápas geografických susedov bol dlho vyrovnaný a ani jeden z tímov nevedel súpera výraznejšie prekvapiť.
Celý duel – svoj posledný na MS – odohral 41-ročný Cristiano Ronaldo. Na turnaji sa mu nedarilo vo vzduchu a aj proti Španielom bol často neviditeľný.
V zápase mal iba 19 dotykov s loptou, čo bolo najmenej zo všetkých. Na celom turnaji nepredviedol ani jeden dribling.
Tréner Roberto Martinez si však za svojím zverencom stál a nevystriedal ho napríklad za Gonzala Ramosa, ktorý dal proti Chorvátsku gól hlavou.
„Keď ako tím potrebujete streliť gól, nemôžete dať dole Ronalda,“ povedal manažér mužstva.
Cristiano Ronaldo je v medzinárodnom futbale rekordérom v počte odohraných zápasov (232) aj strelených gólov (146). Titul majstra sveta však nikdy nezískal.
„Dal som tomu to najlepšie, čo mám, a odchádzam s čistým svedomím. Áno, je pravda, že to boli moje posledné majstrovstvá sveta,“ vyhlásil po stretnutí hviezdny CR7.
„Vyhral som pre Portugalsko tri tituly. Pred Cristianom nemalo Portugalsko žiaden titul, takže som šťastný. Najväčší triumf prišiel v roku 2016 na majstrovstvách Európy. Pre mňa to je rovnako veľké ako vyhrať majstrovstvá sveta.“