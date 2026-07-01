Deň 20 na MS: Tréner sa poklonil pred svojím zverencom. Ten tlak by ustál málokto, vravel

Pomaly sa začínajú zapĺňať prázdne kolónky v pavúku MS 2026 vo futbale. Ďalšími osemfinalistami sa stali Nórsko, Francúzsko a Mexiko.
Veľmi zaujímavý je aj súboj o Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca turnaja.
Erling Haaland dal svoj piaty gól na šampionáte, kým Kylian Mbappé skóroval dvakrát a má na konte už šesť presných zásahov, podobne ako Lionel Messi.
Nemilosrdný Haaland
Už-už sa zdalo, že aj zápas medzi Nórskom a Pobrežím Slonoviny prinesie remízu ako predchádzajúce dva šestnásťfinále, v ktorých bolo zainteresované európske družstvo, no Erling Haaland štyri minúty pred koncom riadneho hracieho času zariadil víťazstvo 2:1 pre Nórov.
Po prihrávke Patricka Berga sa ocitol sám pred bránou a v takýchto chvíľach nezvykne chybovať.
Vo svojom 53. zápase za národný tím dal už šesťdesiaty gól.
„Je úžasné mať ho v tíme. Sme šťastní, že ho máme a chceme mu vytvoriť čo najviac príležitostí,“ chválil spoluhráča kapitán Nórska Martin Odegaard.
Chválou nešetril ani tréner Nórska Stale Stolbakken. „Je to najlepší strelec na svete. Niet pochýb. V tomto zápase nemal toľko dotykov s loptou, no nakoniec dal víťazný gól,“ vravel kouč.
„Dať päť gólov v troch zápasoch na MS, navyše za takú malú krajinu ako je Nórsko… Nevymenil by som ho za nikoho,“ zdôraznil tréner Nórska.
Strelec vyrovnávajúceho gólu Pobrežia Slonoviny Amad Diallo poukázal na to, že takému silnému strednému útočníkovi ako Haaland stačí jedna šanca.
„Nechali sme mu priveľa priestoru. Hráč jeho kalibru každé takéto zaváhanie nemilosrdne potrestá,“ vravel kapitán Nórska.
Haaland má obrovský vplyv na nórsku reprezentáciu. „Nóri majú veľmi dobré mužstvo, a to vďaka tomuto jedinému človeku,“ poznamenal expert televízie BBC Wayne Rooney.
V osemfinále sa Nórsko stretne s Brazíliou.
Deschampsove emócie
Súboj Francúzska so Švédskom bol úplne jednoznačne v réžii Francúzov, ktorí vyhrali 3:0. Mužstvo okolo Kyliana Mbappého podáva suverénne výkony, ktoré naznačujú, že môže mieriť veľmi vysoko.
Mbappé po stretnutiach so Senegalom a Irakom dal po dva góly aj do siete Švédov a spolu s Lionelom Messim je so šiestimi gólmi aktuálne najlepším strelcom turnaja.
27-ročný francúzsky útočník navyše dosiahol vo svojom osemnástom zápase na MS svoj 18. gól a už iba o jeden gól zaostáva za rekordérom všetkých čias, teda Lionelom Messim.
Mbappé po svojom prvom góle vybehol k lavičke a objal trénera Didiera Deschampsa, ktorý sa len prednedávnom vrátil z Francúzska, kde pochoval svoju mamu.
Program MS vo futbale 2026 - deň 20
„Vieme, aké ťažké obdobie prežíva. Raz si tým prejdeme všetci. Tým objatím som mu chcel naznačiť, že nikdy nebude sám,“ vravel Mbappé po stretnutí, v ktorom sa opäť stal mužom zápasu.
Jeho gesto si všimol aj expert americkej televíznej stanice Fox Sports Zlatan Ibrahimovič.
„Deschamps sa pripojil k mužstvu po pohrebe svojej matky. Je to jeden z najťažších momentov, aký človek môže zažiť.
Vrátiť sa na lavičku a sledovať takýto výkon svojho kapitána, ktorý napokon venuje svoj gól práve vám – to presahuje futbal. Je to dôkaz silného puta medzi mužstvom a trénerom,“ vravel bývalý švédsky futbalista.
„Ľudia uznávajú Mbappého za jeho rýchlosť, góly a talent. Tentoraz by však mali obdivovať jeho srdce. Namiesto osláv si zvolil súcit,“ vravel ďalší expert v štúdiu americkej televízie Thierry Henry.
Mbappé hral do 85. minúty. Keď schádzal z ihriska, tréner Deschamps ho čakal pri čiare a hlboko sa mu poklonil.
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„Ľudia sa ma pýtajú, prečo som to spravil. Je to jednoduché. Ak hráč nesie na pleciach nádeje celého národa a opakovane podáva výborné výkony na tej najvyššej úrovni, tak si zaslúži rešpekt,“ vysvetľoval Deschamps.
„Nepoklonil som sa superhviezde. Poklonil som sa jeho obetavosti, jeho mentalite a zodpovednosti, s akou pristupuje ku každému zápasu v národnom tíme.
Len niekoľko hráčov dokáže ustáť takýto tlak,“ zdôraznil francúzsky tréner.
„Nechcel som tým naznačiť, že by bol nad ostatnými. Bol to môj spôsob ako sa mu poďakovať za líderstvo, že sa nikdy neskrýval, keď ho Francúzsko potrebovalo a že znovu poskytol našim fanúšikom nezabudnuteľný večer,“ uzavrel Deschamps.
Francúzsko bude hrať v osemfinále s Paraguajom.
Nenechali ich spať
Začiatok zápasu medzi Mexikom a Ekvádorom bol pre búrku posunutý o hodinu.
Mexičania ešte nikdy neprehrali na štadióne Azteca a platí to aj naďalej. Spoluorganizátor turnaja zvíťazil 2:0 a na šampionáte ešte neinkasoval.
Julian Quinones skóroval už v 22. minúte a o deväť minút neskôr dal gól aj Raúl Jimenez.
Pre Quinonesa to bol už tretí gól na šampionáte. 29-ročný hráč sa narodil v Kolumbii a mexické občianstvo získal pred tromi rokmi.
V uplynulej sezóne sa stal najlepším strelcom najvyššej súťaži v Saúdskej Arábii. Za tím Al-Quadsiah dal 33 gólov, prekonal aj Cristiana Ronalda a Karima Benzemu.
Ekvádor sa nepriblížil k výkonu, vďaka ktorému v skupinovej fáze zdolal Nemecko.
Ich herný prejav mohla ovplyvniť aj únava – pri presune do Mexico City ich lietadlo meškalo šesť hodín a oddýchnuť si nemohli ani v hoteli, lebo domáci fanúšikovia sa pred ním snažili vytvoriť čo najväčší hurhaj.
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Ekvádor zápas nezvládol herne ani emočne. Ku koncu bol vylúčený Pedro Hincapie, ktorý si počas zjavne nahnevanej debaty zakryl ústa.
Mexičania vyhrali zápas vo vyraďovacej fáze po prvý raz po domácom šampionáte v roku 1986. Vtedy to už znamenalo postup medzi osem najlepších celkov.
Tentoraz Mexiko postúpilo medzi šestnástku najlepších, kde ho čaká víťaz zápasu Anglicko–DR Kongo.