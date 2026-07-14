    Kovboj Haaland očaril Ameriku. Stal sa svetovou superstar, a to nielen vďaka gólom

    Erling Haaland.
    Erling Haaland. (Autor: TASR/AP)
    Martin Kozinka|14. júl 2026 o 07:00
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    Nórsky kanonier sa na majstrovstvách sveta vybláznil.

    Dlhé blonďavé vlasy v cope, červený dres s dvomi menami na chrbte a mohutná postava s neortodoxným spôsobom behu. 

    Už pri tomto opise je každému, kto sleduje majstrovstvá sveta vo futbale, zrejmé, o koho ide. Po senzačnom postupe Nórska do štvrťfinále MS vo futbale 2026 sa svet nakazil.

    Haaland-mániou. 

    „Erling Haaland už jednu cenu vyhral. Stal sa najvirálnejším hráčom majstrovstiev sveta," napísal The Guardian. Ani nie tak pre jeho famózne strelecké čísla, ale skôr pre obraz, ktorý vytvára mimo ihriska.

    Fanúšikovia v Spojených štátoch amerických si užívali prítomnosť nórskeho talizmanu. Jeho talent, osobnosť a ľudskosť. Na trávniku je mašina na góly. Mimo neho je zábavný a radostný typ.

    Najúžasnejšia vec, akej bol súčasťou

    Nórsko sa po prvýkrát vo svojej histórii dostalo do štvrťfinále veľkého mužského turnaja. V ňom podľahlo Anglicku po dvoch presných zásahoch Judea Bellinghama 1:2 po predĺžení.

    Vystúpenia Erlinga Haalanda pred novinármi boli vždy úsmevné.
    Vystúpenia Erlinga Haalanda pred novinármi boli vždy úsmevné. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    Haalandove zarmútenie z vypadnutia však netrvalo dlho. Po príchode medzi novinárov sa usmieval, žartoval a opisoval predchádzajúci mesiac ako najväčšie dobrodružstvo svojho života.

    „Boli to najlepšie týždne a najlepšia cesta, akú som kedy zažil v živote. Ak sa rýchlo zamyslím nad poslednými 40 dňami, boli úplne šialené," tvrdila nórska hviezda.

    „Najúžasnejšia vec, akej som bol súčasťou. A myslím si, že všetci Nóri si to tiež naozaj vážia. Dúfam, že to spojilo ľudí. Mali by sme byť hrdí, ale zároveň sa z toho poučiť," doplnil Haaland.

    Bol to pre neho turnaj, ktorý ho z hľadiska globálneho profilu posunul do pozície nielen jednej z najväčších hviezd európskeho futbalu, ale aj na jednu z najznámejších tvárí na planéte.

    Prečo?

    Nikto nebol taký efektívny

    Hoci má skvelý imidž, futbalový svet ho v prvom rade zbožňuje pre jeho chaldnokrvné zakončovateľské schopnosti. Tie na svetovej scéne potvrdil.

    Strelil dva góly v úvodnom zápase Iraku. Ďalšie dva v nasledujúcom víťazstve 3:2 nad Senegalom. Vo vyraďovacej fáze sa postaral o neskorý víťazný gól, ktorým poslal domov Pobrežie Slonoviny.

    Erling Haaland oslavuje so spoluhráčmi postup do štvrťfinále MS vo futbale 2026.
    Erling Haaland oslavuje so spoluhráčmi postup do štvrťfinále MS vo futbale 2026. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    A v osemfinále zostrelil ďalšími dvomi presnými zásahmi Brazíliu, čím zabezpečil svojej krajine prvú účasť vo štvrťfinále majstrovstiev sveta.

    Na svetovom šampionáte strelil dovedna sedem gólov z dvadsiatich striel (35%). Nikto nebol taký efektívny ako Haaland. Nóri sa na turnaji dostali tak ďaleko vďaka jeho číslam. 

    V tímových štatistikách mali len 4,8 strely na bránu v priemere na zápas, v čom boli až 17. na turnaji. Viac ich mali aj tímy ako Nový Zéland či Ekvádor. V priemere však každá piata z týchto striel skončila v bránke. V najlepšej dvadsiatke tímov boli efektívnejší len Holanďania.

    Na to, aby Haaland zlomil zápas, mu niekedy stačí jedna presná prihrávka. Žiaľ, proti Anglicku neprišla. Anglickí stopéri John Stones a Marc Guehi, ktorých Haaland dobre pozná z Manchestru City, uspeli tam, kde ich brazílski kolegovia v osemfinále zlyhali.

    Futbal je v prvom rade o zábave

    Dalo by sa povedať, že Nóri mali najťažšiu cestu do štvrťfinále. V skupine čelili vicemajstrom sveta z Francúzska a vicemajstrom Afriky Senegalu.

    Vo štvrťfinále ich vyzvala vychádzajúca silná generácia Pobrežia Slonoviny. V osemfinále sa im do cesty postavila Brazília. 

    Schopnosť strieľať góly zvučným súperov na týchto majstrovstvách sveta poháňala Haalandov prudký nárast popularity.

    Na Instagrame sa počet jeho sledovateľov počas turnaja zvýšil zo 40 miliónov na 60 miliónov, čím sa stal druhým najrýchlejšie rastúcim hráčom na sociálnych sieťach po brankárovi Kapverd Vozinhovi.

    „Hrať na majstrovstvách sveta, na najväčšom pódiu, proti najlepším tímom sveta, je niečo výnimočné," poznamenal Haaland po dueli s Brazíliou a doplnil: „Ale snažím sa hrať zápas, akoby to bol tréning. Je dôležité užívať si to. Baviť sa. Každý, kto ma pozná, vie, že rád žartujem. Zabávam sa – to je kľúč k šťastnému životu."

    Ameriku si zamiloval, aj ona jeho

    Len pred necelým rokom si založil YouTube kanál, na ktorom poskytuje pohľad na svoj život mimo ihriska. 

    Robil to aj počas tohto turnaja. V jednom videu zaujal svojím prestrojením za kovboja. Mal na sebe obuté veľké topánky, na hlave klobúk a oblečené tričko s nápisom: „Môžete pobozkať môj Dallas“.

    „Mám rád Američanov. Sú veselí. Páči sa mi, akí sú," vravel Haaland.

    Ľudia na štadiónoch nenosili len dres s jeho menom. Na hlave mali blonďavé parochne či vikingské helmy.

    „Fanúšikovia City už nejaký čas vnímajú Erlinga ako úplne iný typ futbalistu. Nemyslím tým jeho schopnosti, ale jeho osobnosť," povedal pre The Guardian Kevin Parker, zástupca oficiálneho fanklubu Manchester City.

    Je rovnaký ako v detstve

    „Je naozaj sympatický. Myslím si, že vďaka tomu, aká veľká je scéna majstrovstiev sveta, majú aj iní ľudia na celom svete možnosť vidieť to, čo sme videli tri sezóny," dodal fanúšik.

    Hoci sa Haaland narodil vo Veľkej Británii, konkrétne v Leedse, kde jeho otec, Alf-Inge Haaland, hral za Leeds United, nórsky útočník vyrastal v nórskom Bryne, malom poľnohospodárskom mestečku na juhu Nórska.

    VIDEO: Odchod Erlinga Haalanda

    Alf Ingve Berntsen, ktorý začal trénovať Haalanda v klube FK Bryne, keď mal útočník iba osem rokov, povedal, že jeho vášeň a schopnosti boli zjavné už od malička.

    „Bol dosť podobný tomu, aký je teraz. Bol vtipný, usmieval sa, dával veľa gólov. Je to oheň, je to vášeň, ktoré ho poháňajú," vysvetlil Berntsen.

    Počas majstrovstiev sveta vo futbale 2022 len sledoval svojich klubových spoluhráčov. Zatiaľ čo Nóri oddychovali, európska smotánka v Katare bojovala o víťazstvá.

    Turnaj v Katare ho hneval, ale aj motivoval

    „Sledoval som iných strieľať góly a vyhrávať zápasy na turnaji. Hnevalo ma to, ale aj motivovalo," priznal krátko po šampionáte v decembri 2022.

    Zahrať si v nórskom drese na najväčšej futbalovej scéne bol jeho sen. 

    Na MS 2026 sa vybláznil. Vyšantil sa ako dieťa s hračkami v pieskovisku. Haaland si majstrovstvá sveta zamiloval. „Som spokojný so svojím životom. Užívam si ho. Nakoniec som aj tak hrdý,“ povedal po vypadnutí s Anglickom.

    „Som hrdý každý jeden deň odkedy sme sa kvalifikovali, odkedy sme v USA. Neviem, čo viac by som mal povedať, pretože si myslím, že som tu v USA toho nahovoril toľko, že ma to už trochu nebaví. Takže je čas ísť na dovolenku," zakončil.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    14.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    Anglicko
    ENG
    15.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    Finále

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    Domov»MS vo futbale 2026»Kovboj Haaland očaril Ameriku. Stal sa svetovou superstar, a to nielen vďaka gólom