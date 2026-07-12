    Deň 30 na MS: Neakceptovateľné pravidlo, hromžil vyradený tréner. Krivdu cítil aj otec kanoniera

    Smutný Erling Haaland po prehre Nórska s Anglickom vo štvrťfinále MS 2026.
    Fotogaléria (183)
    Smutný Erling Haaland po prehre Nórska s Anglickom vo štvrťfinále MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Titanilla Bőd|12. júl 2026 o 10:00
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    Sumár 30. hracieho dňa na MS vo futbale 2026.

    Odhodlaná tvár Martina Odegaarda. Zlovestný úsmev Erlinga Haalanda, ktorý sedí na brazílskom poklade.

    Vikingské lode blížiace sa k anglickej pevnosti.

    Tvrdý pohľad Harryho Kanea zo strážnej veže. Neochvejný Jude Bellingham v sedle koňa.

    Pred žiadnym iným zápasom na majstrovstvách sveta 2026 nevzniklo na internete pomocou umelej inteligencie toľko mémov, ako pred štvrťfinále Anglicka s Nórskom.

    Epická bitka medzi armádami superkanonierov Erlinga Haalanda a Harryho Kanea ponúkala nevyčerpateľný zdroj námetov pre digitálnych tvorcov.

    Haaland zápas nedohral

    Dianie na ihrisku tiež prinieslo nečakané momenty, sporné rozhodnutia aj bratské objatia medzi súpermi.

    Anglicko napokon zdolalo Nórsko po predĺžení 2:1. Oba góly anglickej reprezentácie dal Jude Bellingham, za Nórov skóroval Andreas Schjelderup.

    Haaland sa tentoraz nepresadil. Stalo sa prvý raz po 636 dňoch, že nórsky útočník v súťažnom reprezentačnom zápase nedal gól.

    Na šampionáte zaznamenal sedem gólov, skóroval v 14 medzištátnych zápasoch v rade.

    25-ročný útočník nedohral zápas. Tréner Stale Solbakken ho stiahol z ihriska pred začiatkom druhého polčasu predĺženia.

    „Nebolo to ťažké rozhodnutie. Bol úplne hotový. Možno som ho mal vystriedať už o desať minút skôr,“ vravel nórsky tréner.

    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Anglicko na MS vo futbale 2026 (štvrťfinále)
    England's Noni Madueke, front, controls a ball chased by Norway's Andreas Schjelderup during the World Cup quarterfinal soccer match in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Norway's Andreas Schjelderup, top, celebrates scoring his side's opening goal with his teammate Martin Oedegaard during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Norway's Andreas Schjelderup (21) celebrates scoring his side's opening goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Andreas Schjelderup (21) celebrates scoring their first goal the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
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    Norway's Andreas Schjelderup celebrates with Alexander Sorloth, right, after scoring the opening goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland goalkeeper Jordan Pickford, back, fails to blocks a shot by Norway's Andreas Schjelderup (21) to score the opening goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland goalkeeper Jordan Pickford, bottom, catches the ball challenged by Norway's Erling Haaland (9) during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway goalkeeper Oerjan Nyland (1) dives for the ball during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Jude Bellingham reacts after being fouled during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane takes a free kick against Norway during the World Cup quarterfinal soccer match in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Martin Oedegaard (10) and England's Elliot Anderson (8) battle for the ball during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Torbjoern Heggem, front, controls a ball chased by England's Harry Kane during the World Cup quarterfinal soccer match in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's John Stones (5) controls the ball during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Noni Madueke (20) and Norway's David Moeller Wolfe vie for the ball during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Nico O'Reilly vies for the ball with Norway's Alexander Sorloth, right, during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Kristian Thorstvedt tries to dribble the ball past Norway's Julian Ryerson, left, during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Anthony Gordon (18) and Harry Kane (9) battle for the ball against Norway's Sander Berge (8) and Torbjoern Heggem (17) during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane runs during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Martin Oedegaard (10) goes for the ball during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Alexander Soerloth, right, heads the ball challenged by England's Marc Guehi (6) during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Alexander Soerloth and England's Anthony Gordon vie for the ball during a World Cup quarterfinal soccer match in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Noni Madueke (20) and Norway's David Moeller Wolfe vie for the ball during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Alexander Soerloth and England's Anthony Gordon vie for the ball during a World Cup quarterfinal soccer match in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Jude Bellingham (10) battles for the ball with Norway's Sander Berge, rear, as Norway's Martin Oedegaard (10) helps defend on the play during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Martin Oedegaard heads the ball in front of England's Harry Kane during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway players pose for a team photo during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland players pose for a photo during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFormer Brazil soccer legend Ronaldo comes out to the pitch before the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Jude Bellingham (10) scores his side's second goal against Norway goalkeeper Oerjan Nyland (1) as Leo Oestigard (4) helps defend on the play during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway head coach Stale Solbakken reacts during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway head coach Stale Solbakken reacts during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland head coach Thomas Tuchel reacts during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland goalkeeper Jordan Pickford (1) celebrates after Jude Bellingham (10) scored their second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFormer England soccer player and Inter Miami President David Beckham reacts after the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFormer England soccer player and Inter Miami President David Beckham reacts after the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9), right, and Jude Bellingham (10) react after the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland goalkeeper Jordan Pickford (1) celebrates after Jude Bellingham (10) scored their second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) celebrates et the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Jude Bellingham (10) and Harry Kane celebrate after the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Morgan Rogers, Jude Bellingham, Harry Kane and Dan Burn, from left, celebrate et the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Kristoffer Ajer, left, and England's Eberechi Eze (21) vie for the ball during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Djed Spence (25) celebrates after the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Erling Haaland (9) reacts as he leaves the field after the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJude Bellingham, left, and Harry Kane celebrates England's victory over Norway in a World Cup quarterfinal soccer match in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Erling Haaland (9) embraces England's Harry Kane (9) after the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Jude Bellingham (10) scores their second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) embraces England's Djed Spence (25) after the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's John Stones celebrates at the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9), lower left, reacts after the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Erling Haaland (9) sits on the bench after being substituted during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) speaks with referee Clement Turpin, of France, during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway players applaud the fans at the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of England celebrate defeating Norway in a World Cup quarterfinal soccer match in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) celebrates at the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Erling Haaland applauds the fans at the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Erling Haaland leaves the pitch at the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Dan Burn (15) heads the ball over Norway's Leo Oestigard (4) during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Jude Bellingham waves to fans when leaving the pitch at the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's John Stones (5) and the rest of the team celebrate after the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland players celebrate at the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Djed Spence (25) and Norway's Fredrik Aursnes (14) battle for the ball during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway head coach Stale Solbakken conforts Norway's Martin Oedegaard at the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland goalkeeper Jordan Pickford (1) celebrates after the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane celebrates after the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Dan Burn (15) celebrates at the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway goalkeeper Oerjan Nyland (1) is consoled by the coach Stale Solbakken after the World Cup quarterfinal soccer match against England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane, left, Jude Bellingham, cener, and Morgan Rogers celebrate defeating Norway in a World Cup quarterfinal soccer match in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland players celebrate et the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJude Bellingham celebrates England's victory over Norway in a World Cup quarterfinal soccer match in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane, on the ground, and teammate Elliot Anderson react at the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane, left, Jude Bellingham, center, and Morgan Rogers celebrate defeating Norway in a World Cup quarterfinal soccer match in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) and other England players celebrate at the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) and England's Marc Guehi (6) celebrate at the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Jude Bellingham, left, and Morgan Rogers celebrate defeating Norway in a World Cup quarterfinal soccer match in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Declan Rice, right, and Norway's Erling Haaland (9) talk after the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland supporters celebrate at the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland players celebrate et the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Jude Bellingham, left, Harry Kane, center, and Morgan Rogers celebrate defeating Norway in a World Cup quarterfinal soccer match in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland players celebrate et the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJude Bellingham celebrates England's victory over Norway in a World Cup quarterfinal soccer match in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Martin Oedegaard reacts at the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of England react after the World Cup quarterfinal soccer match against Norway in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) celebrates after the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Dan Burn (15) enters the match for Jude Bellingham (10) during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland goalkeeper Jordan Pickford, bottom, is aided by his teammates John Stones and Djed Spence during the World Cup quarterfinal soccer match against Norway in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway goalkeeper Oerjan Nyland (1) makes a save during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Leo Oestigard (4) heads the ball past England's Jude Bellingham (10) during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway goalkeeper Oerjan Nyland (1) blocks a shot as Fredrik Aursnes (14) and England's Bukayo Saka (7) look on during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's John Stones heads the ball away from the goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway players protest to referee Clement Turpin, of France, during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Oscar Bobb (22) challenges for the ball with England's Djed Spence (25) during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of England congratule to Jude Bellingham after scoring his side's second goal against Norwayduring the World Cup quarterfinal soccer match in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Clement Turpin, of France, watches a VAR screen to check a possible penalty during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Kristoffer Ajer, from foreground, Erling Haaland and Antonio Nusa react after England's Jude Bellingham scored his side's second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Djed Spence, sitting, is checked on by Jude Bellingham (10) after Spence collided with a Norway play during the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Jude Bellingham celebrates after scoring his side's second goal against Norway during the World Cup quarterfinal soccer match in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Jude Bellingham scores his side's second goal against Norway during a World Cup quarterfinal soccer match in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Haaland znášal prehru dôstojne, hoci sa neubránil slzám. „Bola to šialená cesta. Dali sme Nórsko na futbalovú mapu,“ skonštatoval.

    Po skončení zápasu zagratuloval každému hráčovi súpera, dobrého kamaráta Judea Bellinghama objal. Dvojica sa spoznala počas angažmánu v Borussii Dortmund a spája ich silné puto.

    Dobrá robota, Bellingham a rozhodca

    Haalandov otec Alf-Inge po zápase cítil krivdu. „Dobrá robota, Bellingham a rozhodca,“ napísal bývalý futbalista na sociálnu sieť X.

    Narážal na to, že pred prvým gólom Anglicka sa lopta po výkope brankára Orjana Nylanda dotkla vysoko vo vzduchu kábla od kamery a odtiaľ sa odrazila presne pred Elliota Andersona.

    Ten založil útok, z ktorého padol vyrovnávajúci gól Angličanov.

    FIFA uviedla, že čip v lopte neukázal žiadny kontakt.

    „Je veľmi nepravdepodobné, že by VAR vôbec skúmal zábery kamery do nebies pri kontrole útočnej akcie, ktorá predchádzala gólu,“ vysvetľoval bývalý rozhodca Graham Scott pre The Athletic.

    Rozhodca Clement Turpin potom v druhom polčase dokonca neuznal druhý gól Nórska, lebo pred zahrávaním rohového kopu Haaland odstrčil protihráča.

    Poslúchol mamu

    Anglicko sa za uplynulých osem rokov iba raz nedostalo do semifinále veľkého turnaja.

    Na MS 2018 obsadilo štvrté miesto, na EURO 2020 (ktoré sa pre pandémiu hralo v roku 2021) bolo vo finále. Pred štyrmi rokmi na MS v Katare vypadlo vo štvrťfinále s Francúzskom. Na EURO 2024 sa opäť dostalo do finále.

    Výsledky MS vo futbale 2026 - 30. hrací deň

    11.07. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Nórsko
    Nórsko
    1 - 2 pp
    Anglicko
    Anglicko
    Miami | Miami
    12.07. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Argentína
    Argentína
    3 - 1 pp
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    Kansas City | Kansas City

    Pred dvoma rokmi na európskom šampionáte boli Angličania v osemfinále so Slovenskom blízko vypadnutia, avšak sekundy pred ukončením zápasu vyrovnal Jude Bellingham nádhernými nožničkami.

    MS vo futbale 2026 - sumáre dňa

    Deň 1 Deň 2 Deň 3 Deň 4 Deň 5 Deň 6 Deň 7 Deň 8 Deň 9 Deň 10 Deň 11 Deň 12 Deň 13 Deň 14 Deň 15 Deň 16 Deň 17 Deň 18 Deň 19 Deň 20 Deň 21 Deň 22 Deň 23 Deň 24 Deň 25 Deň 26 Deň 27 Deň 28 Deň 29 Deň 30

    Stále iba 23-ročný futbalista je kľúčovou postavou Anglicka aj na tohtoročných MS.

    Na konte už má šesť gólov, dotiahol sa na Harryho Kanea.

    Viac gólov strelili len Erling Haaland, Kylian Mbappé a Lionel Messi.

    VIDEO: Prvý gól Judea Bellinghama v zápase Anglicko - Nórsko

    Bellingham nastúpil v zápase s Nórskom pod hrozbou, že ak dostane žltú kartu, v prípade postupu by musel vynechať semifinále.

    „Moja mama mi celý týždeň prízvukovala, aby som si dával pozor na svoj jazyk, na súboje, aby som strážil svoj výraz tváre a emócie. Naozaj ma pripravila na to, aby som bol obozretný,“ vravel anglický hrdina. 

    Absurdný čin Embola

    Súperom Anglicka v semifinále bude Argentína. Úradujúci majster sveta zdolal Švajčiarsko 3:1 po predĺžení.

    Víťazstvo Argentíny sa nerodilo ľahko. Síce viedla už po desiatich minútach hry gólom Alexisa Mac Allistera po rohu Lionela Messiho, ďalší gól však dlho nepridala.

    VIDEO: Gól Álvareza v zápase Argentína - Švajčiarsko

    Húževnatí Švajčiari vyrovnali v polovici druhého polčasu zásluhou Dana Ndoyeho a v tej chvíli mali viac z hry.

    V 72. minúte však Švajčiari prišli o jedného hráča. Breel Embolo pri postrannej čiare nafilmoval pád, rozhodca najprv dal žltú kartu Argentínčanovi Leandrovi Paredesovi, na podnet systému VAR si situáciu pozrel aj na monitore a svoje rozhodnutie zmenil.

    Fotogaléria zo zápasu Argentína - Švajčiarsko na MS vo futbale 2026 (štvrťfinále)
    Argentina's Lionel Messi, center, reacts after the World Cup quarterfinal soccer match against Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Argentina's Cristian Romero (13) celebrates following the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Argentina players celebrate their victory over Switzerland during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Switzerland head coach Murat Yakin and Switzerland's Ricardo Rodriguez (13) react after the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    86 fotografií
    Argentina's Cristian Romero (13) celebrates following the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lisandro Martinez (6) and teammates celebrate their victory over Switzerland during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina goalkeeper Emiliano Martinez react after the World Cup quarterfinal soccer match against Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) and Thiago Almada (16) react after their third goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Granit Xhaka (10) talks with Argentina goalkeeper Emiliano Martinez (23) following their World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lisandro Martinez (6) celebrates with Lionel Messi (10) after defeating Switzerland in the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Reed Hoffmann) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez (22) celebrates his team's victory over Switzerland in the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) and Thiago Almada (16) reacts after their third goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lisandro Martinez (6) hugs Switzerland's Manuel Akanji (5) after the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland players greet fans after the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Zeki Amdouni (23) and Miro Muheim (2) react following Argentina's third goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Julian Alvarez (9) is lifted by Facundo Medina while celebrating their team's victory over Switzerland during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFans of Argentina celebrate after defeating Switzerland during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Reed Hoffmann) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayer of Argentina react after the World Cup quarterfinal soccer match against Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) celebrates after defeating Switzerland in the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Reed Hoffmann) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi, center, reacts at the end of the World Cup quarterfinal soccer match against Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez (22) watches his shot go past Switzerland goalkeeper Gregor Kobel as he scores their third goal during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Reed Hoffmann) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lisandro Martinez (6) celebrates after defeating Switzerland in the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Reed Hoffmann) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina goalkeeper Emiliano Martinez (23) celebrates after the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi, second from right, celebrates his team's victory over Switzerland in the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) and teammates celebrate after the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland head coach Murat Yakin gestures after the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina players celebrate following the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi, left, celebrates with teammate Rodrigo De Paul following during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina players celebrate following the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi, center, reacts at the end of the World Cup quarterfinal soccer match against Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) and Switzerland's Manuel Akanji (5) react after the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Argentina react after the World Cup quarterfinal soccer match against Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina players celebrate with fans after the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi, center, celebrates his team's victory over Switzerland in the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Silvan Widmer reacts after the third goal of Argentina during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Julian Alvarez (9) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Nicolas Otamendi (19) celebrates at the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) and Jose Manuel Lopez (21) celebrate at the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez (22) celebrates after scoring his side's third goal during the World Cup quarterfinal soccer match against Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Thiago Almada (16) and Lionel Messi celebrate after their side's third goal against Switzerland during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez (22) celebrates after scoring his side's third goal during the World Cup quarterfinal soccer match against Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi, center, celebrates his team's victory over Switzerland in the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Thiago Almada (16) and Lionel Messi celebrate after their side's third goal against Switzerland during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland goalkeeper Gregor Kobel reacts after the second goal of Argentina during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina players celebrate after their second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) celebrates with teammates after Julian Alvarez scored their side's second goal during the World Cup quarterfinal soccer match against Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Julian Alvarez (9) celebrates with his teammates after scoring his side's second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez (22) scores their third goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina goalkeeper Emiliano Martinez (23) makes a save during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez (22) scores their third goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland goalkeeper Gregor Kobel (1) fails to blocks a shot by Argentina's Julian Alvarez (9) to score his side's second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Julian Alvarez (9) celebrates scoring their second goal against Switzerland during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Reed Hoffmann) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland players react after Argentina's Julian Alvarez (9) scored his side's second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Julian Alvarez (9) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez (22) celebrates scoring their third goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Nicolas Otamendi (19) and goalkeeper Emiliano Martinez (23) celebrate after Lautaro Martinez scored their third goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Julian Alvarez (9) celebrates after scoring his side's second goal as Switzerland's Silvan Widmer (3) reacts, during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Julian Alvarez (9) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup quarterfinal soccer match against Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez, left, and Switzerland's Eray Coemert battle for the ball during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Julian Alvarez (9) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup quarterfinal soccer match against Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Zeki Amdouni (23) reacts after Argentina's seance goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) falls while being fouled against by Switzerland's Zeki Amdouni, left, during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) reacts during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Zeki Amdouni, left, and Argentina's Lisandro Martinez fight for the ball during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez (22) and Switzerland's Manuel Akanji (5) battle for the ball during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez (22) tackles Switzerland's Manuel Akanji (5) during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Rodrigo De Paul (7) dribbles the ball past Switzerland's Remo Freuler, left, during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lisandro Martinez (6) attempts a shot at Switzerland's goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lisandro Martinez (6) attempts a shot on goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Joao Pinheiro, of Portugal, gives a red card to Switzerland's Breel Embolo (7), left, during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lisandro Martinez (6) attempts a shot at Switzerland's goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland goalkeeper Gregor Kobel (1) dive stop make a save during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwiss players remonstrate with referee Joao Pinheiro, of Portugal after teammate Breel Embolo (7) was given a red card during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Nico Gonzalez (15) heads the ball against Switzerland's Silvan Widmer (3) during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Dan Ndoye (11) applauds as he is being substituted during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's players argue referee Joao Pinheiro, of Portugal, gives a second yellow card to Breel Embolo (7) during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) dribbles the ball as Switzerland's Eray Coemert, left, and Fabian Rieder (22) defend during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Rodrigo de Paul, right, controls a ball chased by Switzerland's Fabian Rieder during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Dan Ndoye (11) celebrates after scoring his side's first goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Joao Pinheiro, of Portugal, gives a red card for Switzerland's Breel Embolo (7), left, during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland goalkeeper Gregor Kobel catches the ball next to Argentina's Lionel Messi during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Ricardo Rodriguez clears a ball next to Argentina's Lionel Messi during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwiss supporters react as they watch a broadcast of the the World Cup quarterfinal soccer match, at the fan zone inside of the Stade de la Tuiliere, in Lausanne, Switzerland Sunday 12 July 2026 (Cyril Zingaro/Keystone via AP)Switzerland's Dan Ndoye (11) celebrates scoring his side's first goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (Peter Klaunzer/Keystone via AP)Argentina's Julian Alvarez, left, and Switzerland's Nico Elvedi (4) vie for the ball during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Joao Pinheiro, of Portugal, gives a red card for Switzerland's Breel Embolo (7) during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Žltú kartu dostal Embolo. Jeďže už jednu mal, jeho zápas sa skončil.

    „Potrestali nás pravidlom, ktoré je neakceptovateľné. Nerozumiem tomu. Nezaslúžili sme si vypadnúť, veľmi to bolí,“ vravel tréner Švajčiarska Hakan Yakin.

    Embolo je iba štvrtým hráčom v histórii šampionátov, ktorý bol vylúčený po tom, čo dostal druhú žltú kartu za filmovanie.

    Predtým sa to stalo Talianovi Francescovi Tottimu v roku 2002 proti Južnej Kórei, ghanskému Asamoahovi Gyanovi v roku 2006 proti Brazílii a Mexičanovi Luisovi Pérezovi v tom istom roku proti Portugalsku.

    VIDEO: Vylúčenie Embola

    Embolo sa hystericky rozplakal, keď si uvedomil, že dostal červenú kartu.

    „Viete si predstaviť, ako sa teraz cíti. Vôbec ho neobviňujem. To by bolo absurdné,“ poznamenal Yakin.

    Majú to v krvi

    V predĺžení napokon spasil Argentínu Julian Álvarez, ktorý dal svoj prvý gól na šampionáte. V samom závere po rýchlom protiútoku skóroval ešte aj Lautaro Martínez.

    „Musíme byť realisti, niektoré veci potrebujeme zlepšiť. Ale aj tak sme dosiahli niečo historické. Aj keď sme mohli hrať lepšie, byť v semifinále je historické,“ vravel po zápase tréner Argentíny Lionel Scaloni.

    Argentína dala v štvrtom zápase po sebe tri góly, avšak vo vyraďovacej fáze sa ani jedno jej víťazstvo nerodilo ľahko. Trápila sa s Kapverdami, zápas s Egyptom otáčala v poslednej minúte a do predĺženia išla aj so Švajčiarskom.

    „Vedeli sme, že to nebude ľahké. Každý zápas bol náročný. Samozrejme, bolo by lepšie vyhrať skôr, ale bojovali sme až do konca,“ uviedol Álvarez.

    „Máme to v krvi,“ doplnil José Manuel López, ktorý Álvarezovi prihral na gól.

    Prví štyria z rebríčka

    Svetový rebríček FIFA existuje od roku 1992 a po prvý raz sa stalo, že do semifinále majstrovstiev sveta sa kvalifikovali prvé štyri tímy z tohto rebríčka.

    Iba po tretí raz v histórii šampionátov, po rokoch 1970 a 1990, sa stalo, že v najlepšej štvorke boli iba bývalí majstri sveta.

    Argentína hrala predĺženie na svetových šampionátoch už trinásty raz, čo je rekord. Z toho jedenásťkrát postúpila, päťkrát vyhrala v predĺžení a šesťkrát zvládla penaltový rozstrel. 

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    14.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    Anglicko
    ENG
    15.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    Finále
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Smutný Erling Haaland po prehre Nórska s Anglickom vo štvrťfinále MS 2026.
    Smutný Erling Haaland po prehre Nórska s Anglickom vo štvrťfinále MS 2026.
    Deň 30 na MS: Neakceptovateľné pravidlo, hromžil vyradený tréner. Krivdu cítil aj otec kanoniera
    Titanilla Bőddnes 10:008
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