Deň 30 na MS: Neakceptovateľné pravidlo, hromžil vyradený tréner. Krivdu cítil aj otec kanoniera

Odhodlaná tvár Martina Odegaarda. Zlovestný úsmev Erlinga Haalanda, ktorý sedí na brazílskom poklade.
Vikingské lode blížiace sa k anglickej pevnosti.
Tvrdý pohľad Harryho Kanea zo strážnej veže. Neochvejný Jude Bellingham v sedle koňa.
Pred žiadnym iným zápasom na majstrovstvách sveta 2026 nevzniklo na internete pomocou umelej inteligencie toľko mémov, ako pred štvrťfinále Anglicka s Nórskom.
Epická bitka medzi armádami superkanonierov Erlinga Haalanda a Harryho Kanea ponúkala nevyčerpateľný zdroj námetov pre digitálnych tvorcov.
Haaland zápas nedohral
Dianie na ihrisku tiež prinieslo nečakané momenty, sporné rozhodnutia aj bratské objatia medzi súpermi.
Anglicko napokon zdolalo Nórsko po predĺžení 2:1. Oba góly anglickej reprezentácie dal Jude Bellingham, za Nórov skóroval Andreas Schjelderup.
Haaland sa tentoraz nepresadil. Stalo sa prvý raz po 636 dňoch, že nórsky útočník v súťažnom reprezentačnom zápase nedal gól.
Na šampionáte zaznamenal sedem gólov, skóroval v 14 medzištátnych zápasoch v rade.
25-ročný útočník nedohral zápas. Tréner Stale Solbakken ho stiahol z ihriska pred začiatkom druhého polčasu predĺženia.
„Nebolo to ťažké rozhodnutie. Bol úplne hotový. Možno som ho mal vystriedať už o desať minút skôr,“ vravel nórsky tréner.
Haaland znášal prehru dôstojne, hoci sa neubránil slzám. „Bola to šialená cesta. Dali sme Nórsko na futbalovú mapu,“ skonštatoval.
Po skončení zápasu zagratuloval každému hráčovi súpera, dobrého kamaráta Judea Bellinghama objal. Dvojica sa spoznala počas angažmánu v Borussii Dortmund a spája ich silné puto.
Dobrá robota, Bellingham a rozhodca
Haalandov otec Alf-Inge po zápase cítil krivdu. „Dobrá robota, Bellingham a rozhodca,“ napísal bývalý futbalista na sociálnu sieť X.
Narážal na to, že pred prvým gólom Anglicka sa lopta po výkope brankára Orjana Nylanda dotkla vysoko vo vzduchu kábla od kamery a odtiaľ sa odrazila presne pred Elliota Andersona.
Ten založil útok, z ktorého padol vyrovnávajúci gól Angličanov.
FIFA uviedla, že čip v lopte neukázal žiadny kontakt.
„Je veľmi nepravdepodobné, že by VAR vôbec skúmal zábery kamery do nebies pri kontrole útočnej akcie, ktorá predchádzala gólu,“ vysvetľoval bývalý rozhodca Graham Scott pre The Athletic.
Rozhodca Clement Turpin potom v druhom polčase dokonca neuznal druhý gól Nórska, lebo pred zahrávaním rohového kopu Haaland odstrčil protihráča.
Poslúchol mamu
Anglicko sa za uplynulých osem rokov iba raz nedostalo do semifinále veľkého turnaja.
Na MS 2018 obsadilo štvrté miesto, na EURO 2020 (ktoré sa pre pandémiu hralo v roku 2021) bolo vo finále. Pred štyrmi rokmi na MS v Katare vypadlo vo štvrťfinále s Francúzskom. Na EURO 2024 sa opäť dostalo do finále.
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Pred dvoma rokmi na európskom šampionáte boli Angličania v osemfinále so Slovenskom blízko vypadnutia, avšak sekundy pred ukončením zápasu vyrovnal Jude Bellingham nádhernými nožničkami.
Stále iba 23-ročný futbalista je kľúčovou postavou Anglicka aj na tohtoročných MS.
Na konte už má šesť gólov, dotiahol sa na Harryho Kanea.
Viac gólov strelili len Erling Haaland, Kylian Mbappé a Lionel Messi.
VIDEO: Prvý gól Judea Bellinghama v zápase Anglicko - Nórsko
Bellingham nastúpil v zápase s Nórskom pod hrozbou, že ak dostane žltú kartu, v prípade postupu by musel vynechať semifinále.
„Moja mama mi celý týždeň prízvukovala, aby som si dával pozor na svoj jazyk, na súboje, aby som strážil svoj výraz tváre a emócie. Naozaj ma pripravila na to, aby som bol obozretný,“ vravel anglický hrdina.
Absurdný čin Embola
Súperom Anglicka v semifinále bude Argentína. Úradujúci majster sveta zdolal Švajčiarsko 3:1 po predĺžení.
Víťazstvo Argentíny sa nerodilo ľahko. Síce viedla už po desiatich minútach hry gólom Alexisa Mac Allistera po rohu Lionela Messiho, ďalší gól však dlho nepridala.
VIDEO: Gól Álvareza v zápase Argentína - Švajčiarsko
Húževnatí Švajčiari vyrovnali v polovici druhého polčasu zásluhou Dana Ndoyeho a v tej chvíli mali viac z hry.
V 72. minúte však Švajčiari prišli o jedného hráča. Breel Embolo pri postrannej čiare nafilmoval pád, rozhodca najprv dal žltú kartu Argentínčanovi Leandrovi Paredesovi, na podnet systému VAR si situáciu pozrel aj na monitore a svoje rozhodnutie zmenil.
Žltú kartu dostal Embolo. Jeďže už jednu mal, jeho zápas sa skončil.
„Potrestali nás pravidlom, ktoré je neakceptovateľné. Nerozumiem tomu. Nezaslúžili sme si vypadnúť, veľmi to bolí,“ vravel tréner Švajčiarska Hakan Yakin.
Embolo je iba štvrtým hráčom v histórii šampionátov, ktorý bol vylúčený po tom, čo dostal druhú žltú kartu za filmovanie.
Predtým sa to stalo Talianovi Francescovi Tottimu v roku 2002 proti Južnej Kórei, ghanskému Asamoahovi Gyanovi v roku 2006 proti Brazílii a Mexičanovi Luisovi Pérezovi v tom istom roku proti Portugalsku.
VIDEO: Vylúčenie Embola
Embolo sa hystericky rozplakal, keď si uvedomil, že dostal červenú kartu.
„Viete si predstaviť, ako sa teraz cíti. Vôbec ho neobviňujem. To by bolo absurdné,“ poznamenal Yakin.
Majú to v krvi
V predĺžení napokon spasil Argentínu Julian Álvarez, ktorý dal svoj prvý gól na šampionáte. V samom závere po rýchlom protiútoku skóroval ešte aj Lautaro Martínez.
„Musíme byť realisti, niektoré veci potrebujeme zlepšiť. Ale aj tak sme dosiahli niečo historické. Aj keď sme mohli hrať lepšie, byť v semifinále je historické,“ vravel po zápase tréner Argentíny Lionel Scaloni.
Argentína dala v štvrtom zápase po sebe tri góly, avšak vo vyraďovacej fáze sa ani jedno jej víťazstvo nerodilo ľahko. Trápila sa s Kapverdami, zápas s Egyptom otáčala v poslednej minúte a do predĺženia išla aj so Švajčiarskom.
„Vedeli sme, že to nebude ľahké. Každý zápas bol náročný. Samozrejme, bolo by lepšie vyhrať skôr, ale bojovali sme až do konca,“ uviedol Álvarez.
„Máme to v krvi,“ doplnil José Manuel López, ktorý Álvarezovi prihral na gól.
Prví štyria z rebríčka
Svetový rebríček FIFA existuje od roku 1992 a po prvý raz sa stalo, že do semifinále majstrovstiev sveta sa kvalifikovali prvé štyri tímy z tohto rebríčka.
Iba po tretí raz v histórii šampionátov, po rokoch 1970 a 1990, sa stalo, že v najlepšej štvorke boli iba bývalí majstri sveta.
Argentína hrala predĺženie na svetových šampionátoch už trinásty raz, čo je rekord. Z toho jedenásťkrát postúpila, päťkrát vyhrala v predĺžení a šesťkrát zvládla penaltový rozstrel.