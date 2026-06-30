Deň 19 na MS: Gól dva dni po smrti syna, štátny sviatok v Paraguaji a ťažká noc pre Európu

Do vyraďovacej časti majstrovstiev sveta 2026 vo futbale postúpilo 13 európskych tímov – čo je, samozrejme, najviac spomedzi všetkých kontinentov.
Z prvých štyroch postupujúcich však ani jeden nie je z Európy. Dve mužstvá sú z Južnej Ameriky – Brazília a Paraguaj, jedno zo Severnej – Kanada a jedno z Afriky – Maroko.
19. deň na šampionáte priniesol koniec dvoch favoritov a dvoch mužstiev z prvej desiatky rebríčka FIFA (Nemci z nej po prehre vypadli).
Nemecko remizovalo s Paraguajom 1:1 aj po predĺžení, ale na penalty prehralo 3:4. Holanďania remizovali s Marokom takisto 1:1, v penaltách prehrali 2:3.
Rolu favorita v pondelok potvrdila len Brazília, ktorá zdolala Japonsko 2:1 gólom v nadstavenom čase. Vypadnutie Japonska znamená koniec posledného ázijského účastníka na MS.
V Paraguaji majú štátny sviatok
Nemci nevyhrali zápas vyraďovacej časti na svetovom šampionáte od roku 2014, keď sa stali majstrami sveta. Po dvoch koncoch v základnej skupine tentokrát pohoreli na prvej prekážke vyraďovacej časti.
„Ďalšia nočná mora pre nemecký futbal,“ písal denník Bild, ktorý opísal hru národného tímu ako pomalú, nudnú a letargickú.
Výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
„Keď nás vyradí Paraguaj, niečo je zlé,“ vravel po prehre Kai Havertz a fanúšikom sa ospravedlnil za ďalšie šampionátové sklamanie.
Nemci tak potvrdili trápenie troch majstrov sveta z rokov 2006 až 2014. Taliani, Španieli ani Nemci nevyhrali od svojho titulu vyraďovací zápas na MS.
Taliani nepostúpili zo skupiny v rokoch 2010 a 2014 a odvtedy sa na MS nekvalifikovali. Španieli prehrali hneď v skupine v roku 2014 a potom dvakrát vypadli hneď v prvom vyraďovacom kole. Teraz to môžu zmeniť. V 16-finále sa stretnú s Rakúskom.
„Vypadli sme trikrát za sebou príliš skoro a už nepatríme k prvotriednym mužstvám,“ tvrdil sklamaný tréner Nemecka Julian Nagelsmann.
Nemci smútia, Paraguaj sa raduje. Domáci fanúšikovia naplnili ulice Asunciónu a oslavovali veľkú výhru. Albirroja vyhrali prvý vyraďovací zápas od roku 2010 a len druhý v histórii.
VIDEO: Paraguaj oslavoval postup cez Nemecko
Pred 16 rokmi v Južnej Afrike po remíze 0:0 s Japonskom zvládli v osemfinále pokutové kopy v pomere 5:3. Vo štvrťfinále podľahli neskorším majstrom zo Španielska.
Výhra nad Nemeckom patrí k najväčším v histórii a prezident Santiago Peña na deň po nej vyhlásil štátny sviatok.
Paraguaj si v ďalšom kole zmeria sily s lepším z dvojice Francúzsko – Švédsko.
Holandsko nevie zdolať veľké tímy
Na výborné výkony spred štyroch rokov nadväzuje Maroko, ktoré v Katare dokráčalo až do semifinále.
Vtedy si v prvom vyraďovacom zápase po penaltách poradilo so Španielskom, tentokrát s Holandskom a vybojovalo si osemfinále proti Kanade.
S Marokom treba rátať. Nad Oranjes vyhralo zaslúžene a v rebríčku FIFA poskočilo na šieste miesto.
V zápase si Maročania vytvorili 1,4 očakávaného gólu, zatiaľ čo Holandsko len 0,24. Africký tím mal držanie lopty 70 percent a strely na bránu ovládol v pomere 5:2.
Rozhodnúť mohol v predĺžení, ale holandský brankár Verbruggen predviedol jeden z najlepších zákrokov turnaja.
VIDEO: Verbruggen a jeho fantastický zákrok
O triumfe Maroka tak rozhodli až penalty. Obe mužstvá dohromady premenili len päť z desiatich pokusov.
„Všetci vieme, aké sú penalty náročné. Nedali sme tri z piatich a to je veľmi veľa,“ hovoril tréner Oranjes Ronald Koeman.
Holandsko prehrou potvrdilo nelichotivú štatistiku proti „veľkým“ mužstvám. Od roku 2022 nevyhrali ani jeden duel proti tímu, ktorý je v rebríčku FIFA v prvej 25-ke. Šesťkrát remizovalo, osemkrát prehralo.