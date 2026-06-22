Deň 11 na MS: Načo je taký múr? Ostrovný tím zaskočil aj druhého majstra sveta

Malá krajina, veľký príbeh. Výkony futbalistov Kapverdských ostrovov sú zatiaľ najpríjemnejším prekvapením majstrovstiev sveta vo futbale.
Jeden zo štyroch nováčikov turnaja zaskočil už dvoch bývalých majstrov sveta.
Po bezgólovej remíze so Španielskom uchmatol ďalším bod v súboji s Uruguajom (2:2) a má solídne šance na postup do vyraďovacej fázy.
Kapverdy sú skupina ostrovov v Atlantickom oceáne, približne päťsto kilometrov od západného pobrežia Afriky. Žije tu pol milióna obyvateľov a sú treťou najmenšou krajinou (po Curacau a Islande), ktorá si v dejinách futbalu vybojovali postup na finálový turnaj MS.
V polovici 15. storočia objavili neobývané ostrovy portugalskí moreplavci. Nezávislosť na Portugalsku získala krajina v roku 1975 a v súčasnosti patrí podľa viacerých ukazovateľov k najdemokratickejším štátom afrického kontinentu.
Štyridsiatnici v bránke
Bol to premiérový súboj na MS vo futbale, v ktorom nastúpili v bránke dvaja štyridsiatnici - Josimar José Évora Dias, známy ako Vozinha a Fernando Muslera.
Uruguajský brankár zažil prvý šok v 22. minúte. Kapverďania zahrávali priamy kop z tridsiatich metrov. Muslera si postavil dvojčlenný múr a spoliehal sa na to, že tadiaľ lopta určite nepôjde.
Lenže v momente, ako sa noha Kevina Pinu oprela do lopty, dvaja uruguajskí hráči od seba odskočili a vytvorili v múre dostatočne veľkú medzeru.
Muslera už nestihol zareagovať a na štadióne v Miami oslavovali tisícky fanúšikov Modrých žralokov - ako znie prezývka kapverdského futbalového tímu - ich premiérový gól na majstrovstvách sveta.
VIDEO: Úvodný gól Kevina Pinu
Ešte do polčasu Uruguaj otočil skóre dvoma gólmi a zdalo sa, že zápas naberie očakávaný scenár. Juhoameričania však nachystali súperovi aj druhý gólový darček.
V 62. minúte poslal krajný obranca Mathias Olivera krátky a málo prudký pas na spoluhráča v strede obrany. Brankár Muslera sa rozhodol riešiť problém vybehnutím ďaleko z bránky, lenže v tom momente už trielil za loptou striedajúci Helio Varela a bol pri nej prvý.
Šikovne si ju posunul kolenom a z voleja poslal do prázdnej bránky. Strelec gólu oslavoval na ramenách spoluhráčov, na ihrisko za ním vybehli aj všetci náhradníci.
VIDEO: Varela dáva druhý gól Kapverd
Magazín The Athletic prognózuje pred posledným kolom v skupine Kapverdám 67-percentnú šancu na postup do vyraďovacej fázy, Uruguaj má v modeli len 35 percent. Kapverdské ostrovy sa stretnú ešte so Saudskou Arábiou, Uruguaj so Španielskom.
Mama je tu
Medzi fanúšikmi a fanúšičkami na štadióne bola jedna, ktorá pútala výnimočnú pozornosť médií.
Na zápas do Miami pricestovala aj mama brankára Vozinhu Ana Candida Évora. Bývalý hráč AS Trenčín bol hrdinom prvého súboja proti Španielom.
Po ňom slzami v očiach vysvetľoval reportérom, že starí rodičia, ktorí ho vychovali, zomreli a matka nemohla cestovať do Spojených štátov, aby bola svedkom najväčšieho momentu jeho kariéry. Reakcie brankára sa stali virálne a vyvolali vlnu podpory.
Do prípadu sa zainteresoval aj líder demokratov v Snemovni reprezentantov USA Hakeem Jeffries a žiadal o riešenie ministerstvo zahraničných vecí.
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Kapverdy totiž americká vláda zaradila na zoznam krajín, ktorých občania musia okrem vízového poplatku zložiť aj vratnú kauciu vo výške 15 000 dolárov, aby mohli cestovať do Spojených štátov.