Deschamps po vypadnutí na MS neskrýval sklamanie. Spochybnil úroveň rozhodcu semifinále

Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps po utorňajšej prehre 0:2 so Španielskom v semifinále majstrovstiev sveta neskrýval sklamanie.
Počas hodnotenia výkonu svojho mužstva si všakneodpustil ani kritickú poznámku na adresu hlavného rozhodcu Ivána Bartona zo Salvádoru.
Zdôraznil pritom, že rovnaký názor by mal aj v prípade, keby Francúzsko zvíťazilo.
Francúzi patrili pred semifinále medzi najväčších favoritov turnaja. Cestou medzi najlepšiu štvorku nastrieľali 16 gólov v šiestich zápasoch a viacerí odborníci ich prirovnávali k najlepším mužstvám v histórii svetových šampionátov.
V súboji so Španielskom však ťahali za kratší koniec.